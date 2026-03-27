Loka ni alii se to’alua ona o se misa i se fale kalapu

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

Na lokaina e leoleo ia ni alii se to’alua, o Eli Pa ma Stanley Saletonu, ona o se fa’alavelave na tula’i mai i le po o Fepuari 22, 2026, i fafo o se fale kalapu i Tafuna.

Sa molia i la’ua i moliaga e lua, o le Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu ma le Faatupu Vevesi i nofoaga faitele.

O le moliaga o le fa’ao’olima i lona tulaga e tolu, o se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le tausaga atoa, po o se sala tupe e le silia ma le $1,000; po o faasalaga uma e lua.

O le moliaga o le fa’atupu vevesi i nofoaga faitele, o se vaega ‘E’, i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le ono masina, po o se sala tupe e le silia ma le $500; po o faasalaga uma e lua.

Sa lokaina uma ia Eli ma Stanley, e aunoa ma se tinoitupe faatulagaina, e mafai ona tatalaina ai i la’ua i tua, a’o fa’agasolo a la faamasinoga.

I fa’amaumauga a le faamasinoga, o lo’o ta’ua ai le o’o atu o se ripoti i le ofisa a leoleo, i le 1:52 i le vaveao o Fepuari 22, 2026, i se fusuaga o lo’o tupu i fafo o se fale kalapu, ma e foliga mai o lo’o fasi e ni tagata se to’atele, ia ni alii se to’alua.

Ina ua taunu’u leoleo i le nofoaga na tupu ai le fa’alavelave, o lo’o tumu ni tagata i fafo o le fale kalapu. O le tagata muamua na fesiligia e leoleo, sa ia ta’ua le togi o lona gutu e se tagata, i se fagu pia, a’o ia savali atu i le faitoto’a o le fale kalapu.

Na fa’aauau le faamatalaga a le alii, e faapea, na ia liliu atu i se faalapotopotoga o tagata na latalata atu ia te ia, ma amata se latou tauga’upu. Ma na feosofi atu leoleo a le falekalapu, e taumafai e fa’afilemu le mataupu.

Na soso’o ona talanoa leoleo ma le alii na manu’a i lea afiafi, ma seisi alii na la faatasi, lea sa fesoasoani e fa’aliliu upu mo le na manu’a, mai i le gagana Sipaniolo, i le gagana Peretania.

E tusa ai ma le fa’amatalaga a le alii na manu’a, a’o la savali mai i fafo ma lana uo, e fa’atali le la ta’avale, sa alu atu se alii e le masani ai, ma ‘e’e atu ia te ia, ma tu’i o ia. Na feosofi atu nisi alii se to’alua– lea sa fa’amaonia mulimuli ane, o Eli ma Stanley – ma fesoasoani i le fasiga o ia (le na manu’a).

Na fa’ailoa atu e le na manu’a, i leoleo, e le masani ia i latou na sauaina o ia, pe sa iai se taimi na o latou talanoa ai, ma e na te le iloa le mafua’aga na o latou osofa’ia ai o ia.

Sa lagolagoina e molimau na iai i le taimi sa tupu ai le faalavelave, na aofia ai ma leoleo o le fale kalapu, ia le faamatalaga a le na manu’a. Sa faamatala e se tasi o leoleo a le fale kalapu, na savali mai i fafo se tasi o le latou aufaigaluega ma va’aia le tamo’e atu o se tasi o i la’ua ua molia, ma amata ona fasi le na manu’a. Ma na o’o lava ina pa’u i lalo le na manu’a, ua matapogia, ae o lo’o fa’aauau lava ona fasi o ia.

Sa ta’ua e le tamaitai faigaluega, le latou feosofi fa’avave atu ma isi o le aufaigaluega ma toso ‘ese ia i la’ua ua molia mai i le na manu’a.

I le faamatalaga a seisi leoleo o le fale kalapu, sa ia ta’ua ai lona mataituina o tagata i le faitoto’a pito i luma, ae ona va’aia le ta’atia o le na manu’a, i lalo, a’o fasi o ia e i la’ua na molia. Sa ia vala’au faatopetope i isi mo se fesoasoani, ma o latou taumafai ma isi o le aufaigaluega e toso ese i la’ua na molia.

Sa ta’ua e leoleo i la latou ripoti, ia le fa’amaonia e le na manu’a, o lana uo, ma molimau sa iai i le taimi na tupu ai le faalavelave, ia i la’ua na molia. Ma na ta’ua foi e molimau ia le masani ona o atu o i la’ua na molia, i le fale kalapu. Ma na ta’ua foi e leoleo, le leai o se molimau na va’aia o togi e le na manu’a, ia se fagu pia, e pei ona ta’ua e se tasi o alii na molia.

Na taunu’u le vaega a le EMS ma togafitia manu’a a le alii na a’afia i le fa’alavelave. Sa le gaa ina molimauina e leoleo ia manu’a i foliga o le na a’afia, ae sa faapea foi ona tapu’eina ata o ona manu’a.

I le 3:17 i lea lava vaveao, sa maua atu ai e leoleo ia Eli ma Stanley (i la’ua na molia), i se pakaga taavale latalata ane. Ma i lalo o le fautuaga a leoleo, sa faapea ona agai aveina i la’ua i le ofisa a leoleo, mo le fa’atalanoaina.

I le fa’atalanoaga a leoleo ma Eli (le na molia), sa ta’ua ai e le na molia ia lona va’aia o le na manu’a, o togi lana uo i se pia, ma na mafua ona oso atu iai, ina ia taofia le tupu o se misa. Na teena e le na molia, ia lona fa’ao’olima i le na manu’a. Sa faapea foi ona te’ena e Stanley (le na molia) ia lona iai i le taimi na tupu ai le misa, e pei ona sa ia fa’ailoa atu i leoleo, o ia sa alu i fafo ina ua amata ona tupu le misa ma sa na’o le pau lana mea sa fai, o le taumafai e vaovao tagata na misa.

Sa fa’amaonia e leoleo ia le fa’aauau pea o a latou su’esu’ega i lenei mataupu.