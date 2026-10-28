Fufusu se aiga ona o uiga fa’aalia a le fanau i le a’oga

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

Ia Setema 7, 2026, na tula’i mai ai se fa’alavelave i totonu o se aiga, ona o tu’ua’iga e fa’asaga i se tamaitai talavou ma ona uiga fa’aalia i totonu o le a’oga. Na amata mai le fe’ese’esea’iga i le va o tagata o le aiga, ae na fa’ai’u i le fufusu, lea na agai atu ai loa leoleo, i Nu’uuli, e su’esu’e le mataupu lenei ua a’afia ai le tama o le aiga, o le tina fai ma uso fai e to’alua.

O i latou na ta’ua suafa i totonu o ripoti a leoleo, ma i’u ina molia i ni moliaga e ta’i lua, na aofia ai Alope Peresetene, Sereana Peresetene, Fa'asiusiuga Klaine, ma se tamaitai talavou e 15 tausaga le matua.

O a latou moliaga, na aofia ai le Fa’atupu Vevesi i nofoaga tuma’oti ma le Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu (sauaga i totonu o le aiga).

Sa lokaina uma i latou, e aunoa ma se tinoitupe fa’atulagaina, e mafai ona toe tatalaina ai i tua, a’o fa’agasolo o latou faamasinoga.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, na amata lenei faalavelave, i se talanoaga a le aiga, e tusa ai ma le faigauo a se tamaitai talavou na a’afia, ma lana uo tama, atoa ai ma uiga fa’aalia a le tamaitai talavou, i le aoga.

Ma na fa’ateteleina lenei mataupu, ina ua o’o i luga o upega tafa’ilagi.

Na amata i le na’o upu felafoa’i, ae peitai, na o’o lava ina pa’i lima tagata o le aiga ma fa’ao’olima ai i le tamaitai talavou na a’afia.

Ae na fa’ato’a logoina le ofisa a leoleo, talu ona atoa le vaiaso na tupu ai le faalavelave.

E tusa ai ma ripoti a leoleo, o le tamaitai talavou, sa nonofo i Nu’uuli ma lona tama, lona tina fai, ona uso fai e to’alua, lona tuagane ma le to’alua a lona tuagane, i le taimi na tupu ai le faalavelave.

Sa faamatala e le tamaitai talavou na a’afia, na amata ona tutupu mai faafitauli i totonu o le latou aiga, talu lava se talanoaga a le latou aiga, na faia e fa’atatau i ona uiga fa’aalia i le aoga, ma lana uo tama.

O le 6:00 i le afiafi, o Setema 7, 2026, na fesiligia ai e Sereana (le na molia) ia le tamaitai talavou na a’afia, e uiga i se fa’amatalaga i luga o upega tafa’ilagi.

O iina na tata’e ai e Sereana (le na molia), ia le telefoni a le tamaitai talavou na a’afia, ma futi lona ulu. Ina ua fa’ateteleina le misa, sa taumafai le tamaitai na a’afia, e alu ‘ese ma le fale, ae taofi o ia e lona (Alope).

Sa fiu o ia (tamaitai talavou na a’afia), e ‘ai’oi i lona tama, e tu’u o ia, ae na fa’aauau ona u’u o ia e lona tama.

Ae peitai, ina ua fa’ama’amulu le u’u a lona tama, i lona lima, na oso atu ia Klaine (le na molia), ma taumafai e taoifofi o ia ma i’u ai ina po e Klaine (le na molia), ia foliga o le tamaitai talavou na a’afia, ae toe po mai e le tamaitai talavou.

O iina na tula’i mai ai loa se fusu’aga, lea na feosofi atu ai ma nisi o le aiga.

I le faamatalaga a le tamaitai talavou na a’afia, sa auai uma ia sereane, Alope ma seisi tamaitai talavou, i le fusuaga. Ma na u’u mai o ia e lona tama, ma po fa’alua o ia, a’o kiki o ia e Sereana (le na molia), ae fasi atu o ia e ona uso fai e to’alua.

Na ioe le tamaitai talavou na a’afia, i lona lafoina o ni upu masoa, i le taimi na tupu ai le faalavelave.

E tusa ai ma le ripoti a leoleo, sa mafai ona tu’ua e le tamaitai talavou na a’afia, ia le fale, mo le fa aso. Sa ta’ua foi e le tamaitai na a’afia, ia le fa’atonuina foi o loa tuagane, ma lona to’alua, e o ‘ese ma le fale, i le po lava lea na tupu ai le misa.

Na fa’ailoa atu e le tamaitai na a’afia, i leoleo, ina ua alu atu i le aoga ia Setema 10, 2026, sa talanoa ane lana pulea’oga ia te ia, ma na ia (tamaitai) fa’amataina i lana pulea’oga, mea uma sa tutupu i lona aiga.

O iina na auai atu ai loa ma vaega a le Social Services.

E tusa ai ma le ripoti a leoleo, sa fa’afeso’ota’i e le tamaitai na a’afia, ia lona ‘aunty’, ma faamatala iai le tulaga na tupu i le fale, o lona ‘aunty’ lea, o le uso a le tina a le tamaitai na a’afia, lea ua maliu. Sa alu atu le ‘aunty’ ma piki mai le tamaitai talavou.

Na faamatalaina e le ‘aunty’ i leoleo, ua mae’a ona ia talanoa i le ‘Social Services’, ma ua malilie, e nofo le tamaitai na a’afia, i lona fale ma le le toe iai o se feso’ota’iga, i le va o le tamaitai na a’afia, ma lona tama.

I le aso 14 o Setema, 2026, i le 10:20 i le taeao, na o’o atu ai loa le tamaitai na a’afia, ma lona aunty, i le ofisa a leoleo i Tafuna, ma faila ai loa le ripoti, e uiga i le faalavelave na tupu.

Na faapea foi ona tu’uina atu e le ‘aunty’, i leoleo, ia ni ata vitio ma ata pu’eina, o le faalavelave na tupu.

Sa ta’ua i totonu o le ripoti a leoleo, ina ua mae’a ona matamata i le ata vitio, sa fa’aalia ai le fufusu o le tamaitai na a’afia, ma Sereana, Klaine ma seisi tamaitai talavou.

O se vaega o su’esu’ega a leoleo, na o latou fa’atalanoaina ai Sereana (le na molia) ia Setema 14, 2026, i le ofisa a leoleo.

Ma e tusa ai ma le ripoti, sa fa’amaonia ai e le na molia, ia le talanoaina muamua e le latou aiga, o uiga a le tamaitai na a’afia, o lo’o fa’aalia i le aoga.

Sa ia (le na molia) fesiligia le tamaitai na a’afia, e tusa ai ma se fa’amatalaga i luga o upega tafa’ilagi, lea na mafua ai ona tupu mai le tauga’upu. Sa ta’ua e le na molia, ia le le fiafia o le tamaitai na a’afia, ma amata ona ‘e’e ma palauvale atu ia te ia. Ma sa ia fa’amaonia foi, ia le o’o o lona lima, i le tamaitai na a’afia.

Ae peitai, sa ta’ua e le na molia, le taumafai o le tamaitai na a’afia, e fusu atu ia te ia, ma o le mafua’aga lea, sa ia tosoina ai i lalo le tamaitai na a’afia ma ave’ese lana telefoni.

Na faamaonia foi e le na molia, ia lona togiina i lalo o le telefoni a le tamaitai na a’afia, ma le oso atu o Alope (le na molia) e fa’afilemu le mataupu.

Sa tu’ua’ia foi e Sereana (le na molia), ia le po e le tamaitai na a’afia, o le gutu a leisi tamaitai talavou, i le taimi na vevesi ai le mataupu. Ma sa ia (Sereana), taumafai e toso ese le tamaitai na a’afia, mai i leisi tamaitai talavou.

Na fa’amaonia i ana (Sereana) faamatalaga, ia le pa’i lima, o i la’ua ma le tamaitai na a’afia, e ui ina ‘ese’ese a la faamatalaga, i le mafua’aga na tupu ai le pisa.

O le aso 14 o Setema, 2026, na fa’atalanoaina ai e leoleo ia Klaine (le na molia) ma sa faamaonia e Klaine (le na molia), ia le talanoaina e le latou aiga, o uiga fa’aalia a le tamaitai na a’afia, i totonu o le aoga. Ae na ta’ua e Klaine (le na molia), ia le ita o le tamaitai na a’afia ma amata ona ‘e’e i tagata o le aiga.

Sa ta’ua e Klaine (le na molia), ia le valaauina o le tamaitai na a’afia, o le keige lea, ma ona tu’uina se po laititi i lona (tamaitai na a’afia) ‘alafau. Ae na tu’i mai o ia e le tamaitai na a’afia ma palauvale mai ia te ia.

Ma o le faamatalaga a Klaine (le na molia), o le mafua’aga lea na toe o’o atu ai lona lima, i le tamaitai na a’afia. Sa ta’ua foi e Klaine (le na molia), ia le kikiina e le na a’afia, ia lona tina, i le manava ma o le mafua’aga lea na pa’i ai le lima o lona tina, i le tamaitai na a’afia.

Sa faamaonia i faamatalaga a Klaine (le na molia), ia lona a’afiaga i totonu o le misa, ae i lana faamatalaga, na mafua ona fa’ateteleina le latou mataupu, ona ua oso mai le tamaitai na a’afia, ina ua po o ia.

O le aso lava lea e tasi (Setema 14), sa fa’atalanoaina ai foi e leoleo ia leisi tamaitai talavou, lea o lo’o molia foi i lenei mataupu.

E tusa ai ma faamatalaga a leisi tamaitai talavou, o ia na fa’amatala i lona tina, ia ona atugaluga, e tusa ai ma uiga e fa’aali e le tamaitai na a’afia, ma lana uo tama, i totonu o le aoga. E pei o le opo, u’u lima ma feasogi.

I le faamatalaga a le tamaitai talavou lea ua molia, na amata ia le tauga’upu, ina ua palauvale ia le tamaitai na a’afia, ia Sereana (le na molia), lea na po ai loa e Sereana (le na molia).

Ma sa ta’ua foi e le tamaitai 15 tausaga, na alu i fafo, e taumafai e fa’ato’ato’a le mataupu, ae oso atu ia Alope (le na molia). Ina ua toe fo’i mai le aiga, i totonu o le fale, sa toe fa’aauauina ai le tauga’upu.

O iina, e tusa ai ma le faamatalaga a le tamaitai talavou na molia, na savali atu ai loa Klaine (le na molia) ma po le tamaitai na a’afia. Ae faasaga mai le tamaitai na a’afia, i le tu’i ia Klaine (le na molia), ma amata ai lona o la fufusu.

Sa fa’amaonia e le tamaitai talavou na molia, ia lona oso atu foi o ia ma amata ona tatu’i ia le tamaitai na a’afia.

Na ta’ua i totonu o le ripoti a leoleo, ia le faamatalaga a Alope (le na molia), i lona fo’i atu mai i se galuega i le falesa, ma alu atu i le moe. Ae ona te’i ane, ina ua ia faalogoina ia le palauvale o se tagata, i totonu o le fale.

Ma sa ia malamalama mulimuli ifo, o lona afafine (tamaitai na a’afia), lea sa palauvale. O iina na ia fautuaina ai loa ia lona toalua, afafine ma leisi fanau.

E tusa ai ma le faamatalaga a le tama o le aiga, ia Alope, na fa’afeso’ota’i e Sereana (le na molia), ia tagata o le aiga, ma faatonu e ao o latou lavalava ma meatotino, o le a latou o ese ma le fale. Ae na taua e Alope (le na molia), ia le ‘ai’oi o le tamaitai na a’afia, e aua le o ese, ma ia fa’ato’ese ia Sereana (le na molia).

O se taimi mulimuli ane, na mafai ona fofoina ai le faafitauli.

Sa ‘ese le faamatalaga a le tama o le aiga, mai i le faamatalaga a le tamaitai na a’afia, aemaise lava e tusa ai ma tu’ua’iga, i lona (Alope) taofiofia o le tamaitai na a’afia, ma po o ia, i le taimi na tupu ai le faalavelave.

E le o ta’ua i totonu o le ripoti, ia le fa’amaonia e Alope (le na molia), ia le o’o o lona lima, i le tamaitai na a’afia.

Sa aofia i su’esu’ega a leoleo, ia faamatalaga tusitusia mai i le tamaitai na a’afia, o i latou e to’afa ia ua molia, faatasi ai ma ata vitio sa pu’eina, ma nisi ata sa pu’eina, o le faalavelave.

Sa tu’ua’ia e le tamaitai na a’afia, ia le sauaina o ia, e le toatele o tagata o le aiga, ona o se fe’ese’esea’iga, i ona amioga fa’aalia i totonu o le aoga faapea ni faamatalaga, i luga o upega tafa’ilagi.

O le moliaga o le Faatupu Vevesi i nofoaga tuma’oti – O se vaega ‘O’, i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe, e le silia ma le $300; po o faasalaga uma e lua.

O le moliaga o le Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu – O se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le tasi tausaga, po o se sala tupe, e le silia ma le tausaga; po o faasalaga uma e lua.