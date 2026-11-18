VAEGA 65

E toe fa’atalofa atu i a tatou pa’aga i so’o se tulimanu o le kelopo o lo’o maua mai ai lenei auaunaga. Aemaise i nai o tatou tama ma tina matutuale i Amerika Samoa.

E tatou te tau fai si’i faatasi ia le viiga ma le mua, i lo tatou Tapa’au Sili i le Lagi, ona o Lana pule faasoifua ma Lana tausiga alofa, ia i tatou taitoatasi, ua mafai ai ona o tatou toe fesilafa’i ma le manuia i lenei taeao fou.

Ia ae se’ese’e mai loa i ou se’etaga malu, mo le fa’aauauina o le tatou Fagogo – E SOLA LE AMIOLEAGA AE TULILOAINA, i lona vaega e 65.

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Ua ‘a’apa ia le teine o Selema, i totonu o lana ‘ato ma se’i mai i fafo le ki o lana taavale ma ia faapea atu i le failautusi a le latou ofisa, “E iai la’u feau ou te fia alu e fai, o’u toe sau ai. Se’i o’o i seisi taimi, o’u alu e aumai Maria.”

“O fea e te alu iai? Ta o. Tu’u ai pea i’i ia le pe’u fou a le manuki,” o le tala lea a Lula ma tu atu foi, i le u’u mai lana ato ma mulimuli atu i tua o Selema.

Sefulu minute, ae tu le taavale a Selema ma Lula, i luma o le fale a le tina o le tuagane a Lina, le tina a le tamaititi o Tomasi.

Na o la savavali atu ma tu’itu’i i le faitoto’a, ae leai seisi na tatalaina mai le fale. Ona tago lea o Selema i le mimilo le ‘au o le faitoto’a, o la e matala le faitoto’a.

Ua o la ulufale atu ma Lula ma taumafai e fa’alogologo po o iai seisi i totonu o le fale.

“Na o le pau le mea lea ou te lagonaina, o le u a le pusa aisa,” o le tala lea a Lula. “O le a le ta mea lea e su’e?”

“O se molimau,” o le faapea mai lea a Selema.

Ua na’o le tilotilo mai o Lula ia Selema ma faapea mai, “Oi, faigofie la lena mea, faapea a a’u, o lea ta te o mai e su’e ni elefane.”

Na savali atu Selema i le umukuka, ma e foliga mai sa faatopetope le alu ‘ese a le tagata na i totonu o le fale. O lo’o iai ipu palapala i totonu o le fa’atanoa fufulu ipu ma se falai i luga o le ogaumu.

Ua fa’aauau le savaliga a Selema ma Lula, agai i le potu moe, ma va’aia ia le leai o se vaega o le potu moe n, e o’o lava i luga o le moega.

Ua fa’asolo atu le su’esu’ega a tamaitai, i le fale e tu’u ai taavale, e leai e taavale o iai.

“O lona uiga sa nofo i’i ia Lina mo sina taimi. Ma e le’i fuafuaina foi le alu ese atu a lona tuagane. E le o mautinoa pe fi ni tagata ua su’esu’eina le fale, ae o la’u mate, e to’atolu. O Mikaele, o ta’ua ma leisi tagata, ou te le iloa po o ai,” o le faamatalaga a Selema.

E toe fo’i atu Selema ma Lula, i le ofisa, ua leai ia Repeka ma lana ‘au pu’eata. Se’ia vagana ai le toeaina ulu sina lea e fiafia e fai ia Selema ma Lula, o ia e iloa mea e tutupu, ae e le’i tutupu, o lo’o saofa’i mai i luma o le ofisa.

“O la ua toe alu Repeka i lana faletalimalo,” o le faapea atu lea a Selema i le toeaina lauulu sinasina.

“Ua ou iloa,” o lana tali mai lea. “E o ese atu, o lea ou te nofonofo i luma i’i. Ae ou te manatu, e sili atu lo’u talanoa ia te oe.”

“Sa faia sa’u miti e uiga ia Repeka,” o le toe faapea mai lea o le toeaina ulu sinasina.

[E FAIA PEA]