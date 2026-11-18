Pago Pago - AMERIKA SAMOA

O le aso 4 o Oketopa, 2026, na ave faapagotaina ai e leoleo, ia se alii, sa masalomia i le taumafai e gaoia ia le suau’u, mai i se taavale a le Ofisa o A’oga, sa paka i tafatafa o le Paka Liona, i Tafuna.

O se taimi mulimuli ane, na molia ai ia Fa’avae Samuelu, i le moliaga o le Faaleagaina o meatotino, i lona tulaga e lua, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le tasi tausaga, po o se sala tupe, e o’o atu i le $1,000; po o faasalaga uma e lua.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, a’o feagai ai sui malu o le Ofisa a Leoleo, o lo’o mataituina mataupu e a’afia ai fualaau faasaina, i le taeao o Oketopa 4, i le paka Liona, sa o latou molimauina ai se gaioiga fa’amasalosalo loto, i lalo o se ta’avale pa’epa’e (van) a le ofisa o a’oga.

Ina ua agai atu leoleo, e su’esu’eina le mataupu, sa maua atu ai ia Faavae Samuelu (le na molia), i lalo o le taavale. Sa ave faapagotaina o ia e leoleo, a’o fa’aauau pea a latou su’esu’ega, e faamautu po o le a tonu le mea sa tupu.

Ina ua tilotilo leoleo i lalo o le taavale, na maua atu ai se fagu kesolini, o fa’atu i lalo tonu lava o le itu o iai le tane suau’u, o le taavale ma e foliga mai, sa fa’aaogaina se sikukalaiva e fa’ava ai le tane kesi ma fa’atafe mai ai i lalo ia le kesolini o le taavale.

Sa faamautuina e leoleo, le lata i le lua kalone kesolini, sa ave’esea mai i le taavale a le Ofisa o Aoga, i le taimi na o’o atu ai leoleo. Ae ua fa’aleagaina ai le pito i lalo o le taavale, i lenei gaioiga.

Ina ua su’esu’eina e leoleo ia Faavae (le na molia), sa talosagaina e le na molia, ia seisi avanoa, ma ia faamalamalama e faapea, o la sa taumafai e maua se suau’u mo lana taavale, e alu ai i le malae vaalele e piki mai lona tama, lea e faimalaga mai, mai Samoa.

E ui i le taumafai a le na molia, peitai, sa avefaapagotaina o ia e leoleo, ona o le masalomia i le gaoia ma le fa’aleagaina o meatotino a le malo.

Sa le’i avea le lokaina o Faavae (le na molia) ma tulaga na fa’agataina ai su’esu’ega a leoleo. E tusa ai ma fa’amaumauga a le malo, na toe fo’i leoleo, i le nofoaga e paka ai taavale a le Ofisa o Aoga, i le vaeluaga o Oketopa 4 ma Oketopa 5, 2026, mo le fa’aauauina o a latou su’esu’ega.

Ma o iina na fa’amautuina ai le fa’aleagaina foi o lalo o seisi taavale a le Ofisa o Aoga, e ala i le fa’aaogaina o se seleulu. O iina na atili ai ona masalomia e sui malu o le malo, ia le iai o nisi, o lo’o latou faia lenei tulaga, o le taumafai e gaoia ia suau’u mai i taavale a le malo, o lo’o paka i luma o ofisa a le malo.