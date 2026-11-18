Pago Pago - AMERIKA SAMOA

I le aso 2 o Oketopa, 2026, na o’o atu ai se tamaloa i le Ofisa a Leoleo i Fagatogo, ma ripotia ia se alii, na foliga mai sa fa’asua’ava, na fa’aleagaina lana taavale, ae sola.

O se taimi mulimuli ane, na molia ai le susuga ia Vevesi Pesamino, i le moliaga e tasi, o le Faaleagaina o Meatotino i lona tulaga e lua, o se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui i le tausaga atoa, po o se sala tupe e o’o atu i le $1,000; po o faasalaga uma e lua.

I faamatalaga tusia ma le faaleoina, a le tamaloa e ana le taavale, sa ia ta’ua ai le tu o lana taavale, i tafatafa o le faleoloa, o le Aiga Mart, i Pago Pago, a’o iai o ia i totonu o le taavale. Ma na ia lagonaina ia se alii o talanoa leotele ma palauvale i seisi alii, o lo’o tu latalata ane.

Sa ta’ua e le tamaloa e ana le taavale, sa ia tilotilo mai i le fa’ata o lana taavale, ma ia va’aia ia le ‘a’asa o le tauga’upu a alii e to’alua. Ae o lo’o u’uina e Vevesi (le na molia), ia se fagu pa’epa’e, o lo’o ona sasalu solo, a’o fa’aauau ona ‘e’e i leisi.

Ma na tu’ua’ia e le e ana le taavale, ia le tata’eina e Vevesi (le na molia), o le moli pito i tua, i le itu taumatau, o lana taavale, ma ia oso mai ai i fafo o le taavale ma fesiligia le na molia, pe aisea ua ia (le na molia) fa’aleagaina ai lana taavale.

Ae tali atu le na molia, o lo’o ia taumafai e fa’alelei le taavale. Peitai, sa le talitonu ia le e ana le taavale, i lea faamatalaga. Sa fa’ailoa atu foi e le e ana le taavale, i le taimi na la talanoa ai ma Vevesi (le na molia), sa ia sogia le malosi o le manogi pia o le na molia.

Sa ta’ua ia le sola ‘ese o Vevesi (le na molia), mai i le nofoaga na tupu ai le fa’alavelave, ae e le’i mae’a ona fofoina le faafitauli. Ona ua le mafai e le e ana le taavale sa faaleagaina, ona maua se faamatalaga e uiga i le na molia, o lea na ia agai atu ai loa i le ofisa a leoleo.

O le taeao na soso’o ai, sa toe fo’i atu ai leoleo i le faleoloa a le Aiga Mart, i Pago Pago, mo le toe fa’aauauina o a latou su’esu’ega, e saili le tagata lea na tupu ai le faalavelave.

Sa mauaina e leoleo ia ata vitio mai i le masini pu’e vitio a le faleoloa ma na va’aia ai se alii matua, o la’ei i se ofutino ma se ofuvae uliuli, ma sona pulou o tautau i lona ua, ae o lo’o u’uina i lona lima, ia se fagu vai pa’epa’e.

Sa fa’aalia e leoleo ia le ata, i nisi na iai i le faleoloa, i lea taimi, e va’ai pe silafia e seisi ia le tagata i le ata. Ma na iai nisi o tagata fa’atau na iloa ia le na molia ma o latou fa’ailoa atu i leoleo ia lona igoa.

Na faapea loa ona agai atu leoleo i le fale a le na molia, ma o latou fetaui ai ma Vevesi, ma aveina ai loa o ia i le ofisa a leoleo, mo le faatalanoaina.

I lea faatalanoaga, sa fa’amaonia ai e le na molia, ia lona fa’asua’ava i le aso na tupu ai le faalavelave ma sa ia le manatua, ia le mafua’aga na ia fa’aleagaina ai le taavale.

Sa su’esu’eina foi e leoleo ia le taavale sa fa’aleagaina ma fa’amautuina ia le ta’e o le moli pito i tua, i le itu taumatau. E le o ta’ua i totonu o le ripoti a leoleo, ia se tau e mafai ona toe fa’aleleia ai le moli, pe na iai foi nisi vaega o le taavale sa fa’aleagaina, ma pe o le a pa’u i luga o le na molia, e totogia ia le toe fa’aleleia o le moli o le taavale.

Na lokaina ia Vevesi Pesamino, e aunoa ma se tinoitupe faatulagaina, e mafai ona toe tatalaina ai o ia i tua, a’o fa’agasolo lona faamasinoga.