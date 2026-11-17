Pago Pago - AMERIKA SAMOA

O le aso 14 o Setema, 2025, na agai atu ai sui malu o le Ofisa a Leoleo, i se fale o se aiga, e fa’atino ia se fa’atonuga aloaia a le Faamasinoga Faaitumalo, e ave faapagota se tagata. Peitai, na ave faapagota ai ma Moe Falaniko, ma molia i moliaga o le umia o se vaega o fualaau faasaina ma se faamoemoe e faatau atu.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, sa taunu’u leoleo i le fale, i le 11:30 i le taeao, ma faatino la latou galuega, e tusa ai ma le faatonuga a le faamasinoga, i le ave faapagota o le na i le fale.

Peitai, a’o feagai ai sui malu o le malo ma le faatinoga o latou tiute faaletulafono, sa o latou va’aia ai Falaniko (le na molia), i totonu o le fale.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, sa va’aia e leoleo ia Falaniko (le na molia), o saofa’i i luga o se nofoa ae o lo’o i ona autafa, ia ni meatotino sa talitonu leoleo, e fa’aaogaina i le fa’apepa ma le tufatufaina, o vaega o fualaau faasaina.

O nisi o meatotino sa maua ai foi, o ni telefoni feavea’i se lua, mata pogisa, o se pulou, o se ‘Bluetooth speaker’, tamai taga pepa i’ila, o se taga pepa o iai ni ‘straws’, e le’i fa’aaogaina, seleulu ma ni afi (lighters), se lua.

E tusa ai ma ripoti a leoleo, na afua ona masalomia ia le faia o ni gaioiga e faatauina atu ai vaega o fualaau faasaina, ona o nei meatotino, aua o meatotino ia e masani ona fa’aaoga e vaevae ma teu pepa ai vaega o fualaau faasaina, o le Aisa, mo le fa’atauina atu.

O lo’o ta’ua foi i fa’amaumauga a le malo, ia le su’esu’eina o Falaniko (le na molia), ma maua ai se tinoitupe e $500 i totonu o le taga o lona ofu – o lea tupe, e tele i tupe pepa ta’i $20 ma le $5.

E le gata i lea, sa maua ai foi i totonu o le taga o le ofu a Falaniko (le na molia), ia se tama’i taga pepa i’ila, o iai le afa kalama o se pauta e foliga mai o le vaega o fualaau faasaina, o le Aisa. Ma sa ta’ua i ripoti a leoleo, le aofaiga o le tupe e mauaina pe afai ae faatauina lea taga pepa, e $25 i le ¼ kalama.

Sa ta’ua foi e se tasi o leoleo, i totonu o ripoti, ia le latou su’esu’eina o Falaniko (le na molia), i luma atu o Novema 14, ma sa o latou maitauina le le faigaluega o le na molia, po o iai se fa’amaumauga o sana galuega.

Ina o su’esu’eina e leoleo ia Falaniko (le na molia), sa ia fa’amaonia o le ‘Aisa’ lea sa i totonu o le taga o lona ofu, ma e na te fa’aaogaina pe a fai ana galuega i fafo.

Sa ta’ua foi i faamaumauga a le faamasinoga, ia le silia ma le fa’atasi, ona fa’atauina atu o se vaega o fualaau faasaina, lea na faatauina atu e Falaniko (le na molia), o se vaega o fualaau faasaina, o le Aisa, i ni tagata na toe fo’i mai ma ripoti atu i leoleo, mo se tinoitupe e $25.

Sa faatinoina e se tasi o vaega su’esu’e faapitoa a le Matagaluega o le Puipuiga Faalotoifale (ASDHS), ia su’esu’ega o mea uma na maua i le faatinoga o tiute a leoleo, ia Setema 14, 2026, i luma o se tasi o sui o vaega su’esu’e, a le Ofisa o Leoleo.

Na ta’ua foi i faamaumauga a le malo, ia le toe fo’i atu o Falaniko (le na molia), pe a ma le 48 itula mulimuli ane, mo ana telefoni, lea na ave faatasi ma tulaga uma sa taofia e leoleo.

Faatasi ai ma molimau faapea su’esu’ega sa faia ele malo, sa fa’amautu ai le lava o molimau e faamautu ai le talitonuga, ua solia e Falaniko (le na molia), ia tulafono e fa’atatau i le umiaina o vaega o fualaau faasaina.

I moliaga sa molia ai Moe Falaniko;

Faitauga 1: Umia o Fualaau Faasaina ma se faamoemoe e fa’atauina atu, o se solitulafono e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, i le va o le lima ma le 20 tausaga, po o se sala tupe e le silia ma le $20,000; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Umia o vaega o Fualaau Faasaina – O se solitulafono mamafa, e mafai ona nofosala ai se tasi, i le falepuipui, i le va o le lima ma le 10 tausaga, po o se sala tupe, i le va o le $5,000 ma le $20,000; po o faasalaga uma e lua.

Sa lokaina ia Moe Falaniko, e aunoa ma e tinoitupe faatulagaina, e mafai ona toe tatalaina ai i tua o ia, a’o faagasolo lona faamasinoga.