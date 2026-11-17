Apia - SAMOA

FAASALA SE TAMALOA I LE NOFO VA’AVA’AIA ONA O MOLIAGA I LE FAIA O UIGA MATAGA I SE TAMAITAI TALAVOU O LONA AIGA

E 12 masina lea ua fa’anofova’ava’aia ai ia Mikaele Ulugia Paogo Mago, mai Toamua-Uta ma Afega, faapea ai ma le faatonuina o ia, e faia ni auaunaga i le lotoifale mo le 40 itula, ina ua ta’usalaina o ia, i moliaga o lona faia o tulaga mataga, i se tamaitai talavou o lona aiga, sa nofo aoga i le latou aiga, i Upolu.

O le aso 5 o Novema, 2026, na lauina ai le faasalaga, a le na ta’usalaina, e le afioga i le faamasino ia Leutele Niava Mata Tuatagaloa, i totonu o le Faamasinoga Maualuga.

E tusa ai ma le tulafono, o so’o se tasi e ta’usalaina i le faia o ni tulaga mataga, i se tasi o lona lava aiga, i lalo o le 21 tausaga le matua, e mafai ona faasala o ia, i le 14 tausaga, i le falepuipui.

E pei ona sa fa’aleoina i totonu o le faamasinoga, o le tamaitai na a’afia i lenei mataupu, e sau mai i Savaii, ma o lo’o nofo a’oga o ia Mago ma lona aiga, ma tausavali i le Iunivesity Faaavaomalo a Samoa (NUS).

O Mago, e faaipoipo i le ‘aunt’ o le tamaitai na a’afia, ma sa avea i la’ua ma ni matua, i le tamaitai na a’afia.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, sa tupu lenei faalavelave, a’o iai le tamaitai na a’afia, i totonu o le faatasi, ae o lo’o momoe nisi o le fanau iti, i le potu e soso’o ai. Ina ua u’una’ia ‘ese e le tamaitai, ia le na ta’usalaina, na fa’atonuina o ia (tamaitai), e alu e ta’ele, e foliga mai ai, o le a toe taumafai le na ta’usalaina, e toe faia nisi tulaga, i le tamaitai na a’afia.

Sa faapea loa ona fa’afeso’ota’i e le tamaitai na a’afia, ia se tasi o afafine a Mago (le na ta’usalaina), o lea afafine, o se leoleo. Ma na fa’atonuina e le afafine a le na ta’usalaina, ia le tamaitai na a’afia, e alu e loka lona potu, se’i fo’i atu.

Na fa’aleoina e le afioga Tuatagaloa, ina ua lauina le faasalaga o le na molia, o le ‘oga’oga o lenei mataupu, ona o le na ta’usalaina, o se tagata matua, o le aiga. Ae ua ia ave’esea ia le puipuiga, saogalemu, ma le fa’atuatuaga sa tu’uina atu ia te ia (le na ta’usalaina).

Na fa’afofoga foi le faamasinoga, o le tamaitai na a’afia, e na’o le pau lea o le teine, o se fanau e to’aono ma i se molimau mai i se tasi o ona tuagane, sa ta’ua ai le agaga faanoanoa ma le ita, o le latou aiga, ona o lenei tulaga ua tupu mai.

ALOA’IA E LE UNESCO IA LE SVSG

Ua filifilia e le faalapotopotoga o A’oa’oga, Saeinitisi ma Aganu’u Faavaomalo (UNESCO), ia le faalapotopotoga o Sulufa’iga a Samoa (SVSG), e avea ma ona faalapotopotoga lona 15, ua ausia se fa’ailoga mo i latou o lo’o atina’eina ia le tausiga o le filemu.

O le peresetene o le SVSG, ia Siliniu Lina Chang, o lo’o auai atu i le tufatufaina o nei fa’ailoga, lea o lo’o fa’ataunu’uina i le ofisa tutotonu a le UNESCO, i Paris, Falani.

Ua fa’aalia e le SVSG ia le agaga fa’afetai ma le loto maualalo, i le aloaia o la latou faalapotopotoga, ma o se tulaga ua ausia i talafaasolopito, e le gata o le latou faalapotopotoga, ae faapea foi Samoa.

Ua avea ai nei SVSG ma ulua’i faalapotopotoga mai i motu o le Pasefika, ma le ulua’i motu tau atia’e (SIDS), ua ausiaina lenei fa’ailoga.

Talu ona faavaeina le SVSG i le 2005, ua ta’ua e le faalapotopotoga, ia le mafai ona faamanuiaina a latou galuega, ona o le tu’uto, o a latou ta’ita’i, aufaigaluega, pa’aga, sui mai nu’u ma afioaga, ma i latou uma o lo’o lagolagoina lenei auaunaga.

Aemaise ai le avea o lenei fa’ailoga, e aloa’ia ai le lototele o i latou na a’afia i sauaga, ua avea ai i latou ma u’una’iga ma fa’amalosi’auga, i le tu’uto o lenei faalapotopotoga, i lana galuega.

Sa fa’aalia e le SVSG ia le agaga fa’afetai i le Malo o Samoa, aemaise le Minisita o Leoleo, Falepuipui ma Auaunaga tau fa’asa’o, mo le filifiliga o le latou faalapotopotoga, faatasi ai ma le lagolago a le afioga i le Palemia, aufaigaluega sinia o faamasinoga.

Faatasi ai ma le tamaitai Peresetene o le SVSG, o lo’o ‘auai atu ai foi i lenei faamoemoe, ia le Amepasa a Samoa ma le sui mautu i totonu o le UNESCO, le afioga Toleafoa Nella Pepe Tavita-Levy, lea sa valaaulia mo sana saunoaga, e avea ma sui o le Malo o Samoa.