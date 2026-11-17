Pago Pago - AMERIKA SAMOA

O Setema 25, 2026, na o’o atu ai se vala’au i le Ofisa a Leoleo i Fagatogo, e tusa ai ma se alii, o lo’o fa’atupu vevesi i tua o le Tedi of Samoa, i Fagatogo.

Na molia ia Jeffrey Luteru i le faitauga e tasi, o le Faatupu Vevesi i Nofoaga Lautele, o se vaega ‘E’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le ono masina, po o se sala tupe e $500; po o faasalaga uma e lua.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, na tupu lenei faalavelave i le 6:00 i le po, ma ina ua taunu’u leoleo, sa fa’ailoa ifo iai e nisi na iai, o lea ua tamo’e mai ia Jeffrey (le na molia), i le Malae o le Talu.

Sa faapea ona toe agai mai ni leoleo se to’alua, i le malae ta’alo, e saili ia le na molia, ae nonofo isi leoleo, i tua o le Tedi, e faatalanoa ia le na a’afia i lenei fa’alavelave. Ae peitai, sa toe fa’afeso’ota’i atu ia leoleo na i le Tedi, o le la ua toe agai atu Jeffrey (le na molia), i tua o le Tedi.

O iina na mafai ona ave faapagota ai e leoleo, ia le na molia.

Sa ta’ua e leoleo, ia lo latou lagonaina o le manogi ‘ava malosi, o le na molia, a’o latou taumafai e tu’u o ia i totonu o le taavale a leoleo.

Ina ua taumafai leoleo e fa’atalanoa ia Jeffrey (le na molia), ina ua o latou taunu’u i le ofisa a leoleo, sa musu le alii.

Ae peitai, i faamatalaga a le tamaitai sa molimauina le fa’alavelave, na savali atu ia Jeffrey (le na molia), ma tu’i se tasi o alii ma amata ai ona fufusu. Sa ta’ua e le molimau, ia lona taumafai e vaovao le fusuaga, e ala i lona taofia o le alii na a’afia.

Ae sa le gafatia e le molimau, ona fofoina le fa’alavelave, ma e pei ona sa ia ta’ua, na fa’aauau ona fa’aali uiga le taupulea a le na molia, na aofia ai le palauvale leotele ma fa’aauau ona talu’i ia tagata, e latou te fufusu.

Sa ta’ua e le tamaitai na molimauina le fa’alavelave, na o’o lava i lona tuagane, o lu’i e le na molia, e latou te fufusu.

Ma sa ta’ua e le tamaitai molimau, ia le tago o le na molia, ma piki mai i luga se ma’a, ma fuafua e togi ai le na a’afia. Faapea ai ma lona (le na molia), savali atu i le fale a le Tedi ma seisi ma’a lapo’a.

Ae o le taimi atoa lea, o lo’o taofiofi ai e le tamaitai na molimau, ia le alii na a’afia, mai i le o’o atu ia Jeffrey (le na molia), se’ia o’o ina savali ese atu le na molia ma agai atu i luma i le alatele.

I le faamatalaga a le alii na a’afia, sa ia ta’ua ai le amata o le la mataupu ma le na molia, ina ua ia (le na a’afia) manava mai galuega ma afe i le Bily’s Burger, e faatau sana mea’ai. Ma ina ua ia savali atu i lana taavale e aumai lona ofu, ae ‘e’e mai ia Jeffrey (le na molia) ia te ia, ma fesiligia le na a’afia, pe aisea e tilotilo atu ai.

Sa ta’ua e le alii na a’afia, ia lona savali atu ia Jeffrey (le na molia), ma fesiligia po o iai se mea o tupu i lo la va. Ae savali atu le na molia ma amata ona tu’i o ia, ma amata ai loa le la fusuaga.

Na ta’ua e le alii na a’afia, ia le oso atu o le tamaitai lea ua molimau, ma taumafai e taofiofi mai o ia, ae amata ona tau’ai atu o ia e le na molia, i ni ma’a.

Na lokaina ia Jeffrey Luteru e aunoa ma se tinoitupe faatulagaina, e mafai ona toe tatalaina ai o ia, a’o faagasolo lona faamasinoga.