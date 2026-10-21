Fautuaina e le Kovana le ono aafia o tupe feterale ona o suiga i le paketi mo le tausiga o le soifua maloloina

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

Ua fa’aleoina e le Afioga i le Kovana Pulaalii Nikolao Pula, ia sona popolega, e tusa ai ma le suiga i le paketi mo le fa’atupeina o auaunaga mo le tausia o soifua maloloina lautele, lea sa toe fa’aitiitia e le Maota Fono, i totonu o le Paketi mo le tausaga tupe 2027.

Ma ua ia lapata’i mai ai, le ono fa’afaigata ai i le teritori, ona ‘a’apa atu i tupe feterale e fesoasoani i auaunaga mana’omia, i le tausia o le soifua maloloina.

I lana saunoaga, i le latou feiloaiga ma vaega fa’asalalau, i le aso Lulu o le vaiaso ua tuanai, sa talanoaina ai e le Kovana ia suiga sa faia e le Maota Fono, i tupe lotoifale a le Medicaid faapea ai ma le tupe mo le Falema’i a le LBJ.

I le paketi lea ua pasia e le Fono, o le tupe lotoifale fa’aagaga mo le Medicaid – e fa’atutusa ai ma le tupe feterale, ua tipi i lalo, i le 50 pasene – mai i le $6 miliona, i le $3 miliona. Ae o le tupe fa’aletausaga mo le falemai a le LBJ, ua tipi mai i le $1.6 miliona, i le $1.2 miliona.

Na saunoa le afioga i le Kovana, o se vaega o lo’o atugalu ai lona loto, ona o le tupe mo le Medicaid, lea e fa’amautu ai le maua mai o se fesoasoani mai i le malo feterale. Na ta’ua e Pula, le ono a’afia o se tinoitupe e silia ma le $9 miliona, mai i le malo feterale ona o le tipi ua faia e le Maota Fono, aua auaunaga mo le tausia o le soifua maloloina, mo tagata o Amerika Samoa.

Sa ia famamafaina e faapea, e taua tele le vaega a le Medicaid, i le faatupeina o auaunaga mo le tausia o le soifua maloloina, mo tagata lima vaivai, tama ma tina matutua, tagata ma fanau o iai a’afiaga tumau o le tino ma le mafaufau, faapea i latou o lo’o mana’omia le tausiga tumau.

Na saunoa le afioga i le Kovana, e taua le nofo malamalama o le mamalu lautele, le a’afiaga o tipi i le paketi, lea ua pasia e le Maota Fono, aemaise ai tulaga o lo’o a’afia ai tupe mo auaunaga po o le tausiga, o soifua maloloina.

Sa ia ta’ua e faapea, e manaomia ona faalogo tagata, i le uiga i le aofiaga o nei suiga, po o tupe ave’esea, i totonu o latou aiga, ma ia faamamafaina ia le sili atu o le a’afiaga, nai lo aofaiga o tupe, o lo’o va’aia i totonu o paketi.

Na saunoa foi le afioga i le Kovana, o tupe lotoifale uma o lo’o fa’aagaga mo le Medicaid, e faataga ai i le teritori, ona ‘a’apa atu i le, pe a ma se isi lua tala, o tupe feterale. I lona iuga, a tipi pe fa’aitiitia le tupe lotoifale fale, o le a fa’aitiitia ai tupe e faaaogaina i le teritori, ae o le a fa’aitiitia ai foi tupe feterale o le a maua mai, mo auaunaga i le tausiga o le soifua maloloina.

Sa ia ta’ua foi e faapea, e le mafai ona maua mai tupe o le Medicaid, se’ia vagana ona atoa le tupe fa’atutusa a le malo o Amerika Samoa. Ma o le mafua’aga lea, e pei ona saunoa Pula, e ono iai se a’afiaga o le faaiuga ua faia e le Fono, mo le fa’aitiitia o le tupe faatusatusa a le teritori, mo le Medicaid, mai i le $6 miliona, i le $3 miliona.

I sana fa’amaninoga auiliili, a ia faapea mai ai, a ave’ese le $3 miliona mai i le tupe fa’atusatusa a Amerika Samoa, e le na’o le $3 miliona e ave’esea mai i le tausiga o le soifua maloloina, ae e pe a ma le $9.3 miiona, o le a ave’esea.

O lona uiga, o le a fai sina umi ona faatalitali ia falemai tua ma isi auaunaga, i a latou tupe, ma o le a ono taofia ai nisi o auaunaga. E le gata i lea, o le a tula’i mai ai foi ma ni faafitauli, i le polokalama mo si’iga gasegase, i atunu’u i fafo.

O le a le avanoa ia auaunaga faapitoa mo aiga, o lo’o mana’omia. O ni auaunaga fou, sa leva ona fa’atalitali ai tagata o le atunu’u, e aofia ai ma le tausiga o gasegase, po o tama ma tina matutua i totonu o maota ma laoa, o le a le mafai ona agai i luma.

E le gata i lea, e pei ona saunoa ai le kovana, i le LBJ, o le tupe e $400,000 lea ua ave’esea, o le a a’afia ai totogi o tagata faigaluega ma sapalai.

Sa fesiligia e sui o vaega fa’asalalau ia le kovana, po o iai sona manatu, e talo se Tauaofiaga Faapitoa a le Fono, e iloiloina ai vaega ia ua tipi po o le ave’esea mai i le paketi, ma lo latou a’afiaga. Peitai, sa ia faamamafa mai, e fuafua lea tulaga i iloiloga a le faigamalo lea o lo’o faataunu’uina, i auala o le a a’afia ai auaunaga taua a le malo, auaunaga o le tausiga o le soifua maloloina, faapea ni fesootaiga o i luma ma taitai o le Maota Fono.

Na toe fa’amanatu atu foi e le afioga i le kovana, i sui o vaega fa’asalalau, ia lona taumafai e talo se tauaofiaga faapitoa a le Fono, ina ua mae’a ia le Sisiga Fu’a, peitai, sa tali mai taitai o le Fono, e tolopo ia lea tulaga, se’ia mae’a ia le malologa a sui faitulafono.

Ae ina ua toe tauaofia le fono faitulafono, na vave ona sifi i iloiloga o le paketi mo le tausaga tupe 2027, ma e le’i fia fa’alavelave le kovana, ina ne’i tapunia le malo.