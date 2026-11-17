Pago Pago - AMERIKA SAMOA

O lo’o faia nei se galuega mo le toe fa’aleleia o se tasi o fale na fausia i le vaitaimi o va’ava’aia e le Ofisa o le Fuava’a a le malo tele, ia Amerika Samoa, lea o lo’o iai nei le ofisa a le Lesitala, i Fagatogo.

O se tasi o fuafua mo lenei galuega, o le fausia lea o se pa, e puipuia ai le fale, ona o le faafitauli o le faalapisi o tagata, i ona autafa.

Ma e ui ua mae’a ona pasia e le komiti fa’afoe a le PNRS, ia fuafuaga mo le toe fa’aleleia o le fale, peitai, o lo’o ua iai sefe’ese’esea’iga i manatu, ona o auala e faataunu’uina ai le galuega, ina ia faasaoina pea le fale, i lona tulaga sa iai, aua augatupulaga o le lumanai.

O lenei fale, sa fausia i le tausaga e 1917 ma fa’aaogaina o se ofisa o feso’otaiga a le vaega o le Fua’ava a le Iunaite Setete. Ma sa taua tele lenei fale, aua feso’ota’iga i le va o Amerika Samoa ma isi militeri i totonu o le Iunaite Setete faapea i le Pasefika.

O le taimi nei, o lo’o ua fa’aaogaina lenei fale, mo le Ofisa o Lesitala, o se tasi o lala, o le Ofisa o le Loia Sili.

I le vaiaso ua tuanai, sa auai atu ai le tamaitai Loia Sili, ia Gwen Tauiliili-Langkilde, i se iloiloga lautele a le komiti faafoe a le PNRS, ina ia mafai ona maua mai se faatagana, mo nisi fa’aleleiga faaopoopo, e mafai ona tu’uina i totonu o le pemita mo lenei poloketi.

E pei ona sa fa’ailoa atu e le Loia Sili, i sui o le komiti faafoe, e lua vaega o lenei o lenei poloketi. O le vaega muamua, lea ua amataina, e taula’i i le toe faafouina o totonu o le fale. O le vaega lona lua, o le toe fa’aleleia o fafo, lea e aofia ai se a fou, o se alavai ma se pa e faata’amilo i le fale.

Sa ta’ua e Tauiliili-Langkilde, o galuega mo le toe fa’aleleia o fafo, e fuafua, ina ia talitutusa ma foliga o totonu o le fale, ae ia fa’asaoina pea ia le fale mai lona fausaga muamua. Na ia ta’ua foi le avea o nei galuega toe faalelei, ma auala e puipuia atili ai mai i elemene, e pei o le timu, ma fa’aitiitia ai galuega toe fa’aleleia, i le lumanai.

I tulaga o le galuega mo le toe atoina o le taualuga o le fale, sa fa’aalia e le tamaitai loia sili, o le taimi nei, ua tulaga faaletonu le taualuga o le fale ma ua manaomia ona toe fa’aleleia i se tulaga, e mafai ona tali atu i le tau.

I le taimi nei, e pei ona ta’ua e Tauiliili-Langkilde, ua amata ona matalatala lalo o le faapaologa, ua sao atu ai le timu, matagi, o manu, e aofia ai ma isumu, i totonu o le fale. O se tasi o vaega taua o le galuega, e pei ona sa faaleoina e le loia sili, o le fausia o se talivai, e mafai ona tafe atu iai le vai ma aoina ai le lapisi. O le taimi nei, o lo’o tafe sa’o mai lava le vai, mai luga o le taualuga o le fale, i eria faata’amilo o le fale, ma ua faaleagaina ai autafa o le fale. Ae o le a aoga ia le talivai, e mafai ona fa’atafe ‘ese atu ai le vai, ma fesoasoani i le puipuiga o le fale ma lona faavae.

I le faamatalaga o le pa, sa saunoa le loia sili, o le a mafai ona fa’amautuina ai le puipuiga o le fale ma fesoasoani i le fa’aitiitia o le faafitauli, i le lapisi. Ona o le taimi nei, o lo’o fa’aaogaina e tagata feoa’i, ia le faapaologa o le fale, e nofonofo ma faatalitali ai, aemaise lava o taimi o faigamalaga a va’a mo Manu’a ma Apia.

O le tele o le fa’asea, na tula’i mai, ona o le pa lea ua fuafuaina, e fa’ata’amilo i le fale, ona ua finau le to’atele o le atunu’u, ona o le a ave’esea ai le matagofie o lenei fale mata’aga. Ae le gata i lea, o le a foliga mai o se fale ua fa’asa ona ulufale ai nisi.

O se tasi o finau malosi, i lenei mataupu, o le susuga ia Jim McGuire, lea o lo’o i totonu o le komiti faafoe a le Zoning. E tusa ai ma le finau a McGuire, e iai lava nisi auala e mafai ai ona fofoina le fa’afitauli, i le fa’aaogaina e tagata femalagai o le faapaologa o le fale, e fai ma nofoaga e nofonofo ai, e le ave’esea mai ai mai i foliga o le fale.

Sa fautuaina e McGuire, ia le faafaigaluega o se tagata, e mafai ona fa’amamaina ia autafa o le fale, ae le o le fa’aaluina o tupe, e fau ai se pa. Atoa ai ma le fa’apipi’iina o ni fa’ailo, e fautuaina ai le mamalu o le atunu’u, e tusa ai ma le lapisi, ma le tu’uina o ni kalone lapisi, e fa’aaoga e tagata.

Sa fa’aauau le finau a McGuire, i le tatau ona tatala ia le fale, mo le maimoa a le atunu’u ma tagata lautele, ona o se tasi nei o fale tuai mai vaitaimi o le Navy, e le tatau ona pa puipui, ae ia mafai ona maimoaina e tagata uma, o se vaega taua i tala fa’asolopito o Amerika Samoa.

Ina ua tatalaina le avanoa e mafai ai ona fesiligia e le mamalu lautele, ma vaega fa’asalalau, ia lenei mataupu, sa fesiligia e McGuire ia le loia sili, pe sa tatau ona fa’ao’oina atu le latou talosaga, i le komiti a le Zoning, mo se iloiloga, aua e gata le taula’i a le PNRS, i tulaga o le siosiomaga ma mataupu tau fanua.

Sa tali mai le tamaitai loia sili, o le fale sa fausia i le 1917 ma o so’o se suiga e tatau ona faia, e manaomia ona fa’ao’oina atu i le komiti a le Zoning.

Na finau foi McGuire, ia le tatau ona suia o se nofoaga saogalemu, i fanua maualuga, e tatau ona se’e iai le ofisa o le Lesitala, ia mamao ese ma nofoaga e a’afia gofie i lologa, i taimi o timuga tetele, po o galulolo.

Ma sa ia ta’ua le a’afia o le ofisa a le lesitala, i lologa, i le taimi o le galulolo i le 2009, ma fa’aleagaina ai le tele o faamaumauga taua. Ma e le o iloa foi pe fia se tupe a le malo, na fa’aalu, e la’u ai faamaumauga ua susu, i atunu’u i fafo, ina ia taumafai e fa’asaoina.

Na ta’ua e McGuire, ia le sili ai le sefe o le ofisa a le Lesitala, pe a ave i le fale a le Lumana’i lea e i leisi itu auala. Peitai, sa tali mai le tamaitai loia sili, o le fale lea, e pulea e le Faletupe o Atina’e a Amerika Samoa. O lona uiga, e mana’omia ona totogi le fa’aaogaina o lea fale.

Na fa’aalia e McGuire, i le sui o le Samoa News, i se taimi mulimuli ane, e faapea, i sona talitonuga, o le ofisa lelei lava e tatau ona fa’aaogaina lenei fale, o le Ofisa mo tagata asiasi mai (Visitor’s Bureau), ona e o gatasi ma la latou galuega ia le nofoaga o lo’o tu ai le fale.

Na fa’afeso’ota’ia foi e le Samoa News, ia le tamaitai o Tish Peau lea o lo’o faigaluega i le Ofisa Faasao a le Teritori (HPO), mo se faamaninoga o le mafua’aga na ia lagolagoina ai le talosaga a le ofisa a le loia sili, mo le faia o se pa, e ta’amilo i le fale i Fagatogo.

Sa ta’ua e Peau, na pasia e le latou ofisa ia le talosaga, ona o le pa, e mo sina taimi pu’upu’u, e faatalitali ai se alagatupe, mo seisi poloketi i le lumanai, e si’i ai i luga ia le fale. O le taimi nei, ua sili atu le maualuga o le auala ma isi faale i tafatafa ane, i lo le ofisa o le lesitala, ma o le mafua’aga lea ua a’afia ai i le tele o faafitauli.

Peitai, sa fa’aalia e McGuire, ia lona le talitonu, e mafai ona fa’atino lea galuega, mo le toe fa’amaualuga o le faavae o le fale tuai. Sa ia ta’ua e faapea, e na’o le pau le auala e mafai ona faia ai lea tulaga, o le toe talepe o le fale, ae toe fau, i luga o se faavae maualuga. Ae ia toe fausia le fale, i lona tulaga na iai muamua, ma o se galuega o le a tele se tupe e alu ai.