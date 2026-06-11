Vaega e 19

Taeao Manuia. Taeao Totoa, i le mamalu o le tatou aufaitau nusipepa i lenei taeao fou. Tatou te tau fai sii le Viiga ma le Faamanu i le Silisili Ese i Lana tausiga alofa ma Lana tausiga mamana, ia i tatou uma, ua mafai ai ona o tatou toe fesilafai i luma o nuu, ae le o tua o nuu, i lenei taeao

E faafeiloai atu foi i tina ma tama matutua ua mafai ona aulia mai lenei taeao matagofie i le pule alofa a lo tatou Tapaau i le Lagi.

Ae sagai mai loa mo le soso’oga o le tatou Fagogo, “E SOLA LE AMIOLEAGA AE TULILOAINA”, i lona vaega e 19.

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In ua taunu’u le teine o Selema i lona ofisa, i le mae’a ai ona tu’u ia Mareko i le a’oga, sa ia fesiligia ia le supavaisa o le latou ofisa, le fafine o Kuini, pe ua usu atu le latou pule, le alii o Komisi.

Sa tali Kuini, o Komisi o lo’o malaga i se fonotele i seisi atunuu.

Ona toe fesili lea o Selema, pe ua iai se tala e uiga i le fafine o Lina, lea o lo’o loka i le falepuipui. (O Lina o le tina a Mareko).

Sa toe tali mai Kuini, e leai.

“E leai lava seisi o lona aiga, e mafai ona o tatou o iai, e su’e mai ai se tupe e toe tatala mai ai i tua?” o le toe fesili atu lea a Selema.

‘Ae a lona tuagane? Manatua, na ia gaoia se faletupe, $9 miliona. E o’o mai i le aso, e le o iloa e seisi po o fea o iai le tupe?” o le faapea mai lea a Kuini.

“O le a lona tuatusi?”

“O la e nofo ile fale a lona tina. Afai e te alu, ave Lula te lua to’alua,” o le faapea atu lea a Kuini ia Selema.

E le’i uma lelei atu le tala a Lina, ae oso atu loa ia le teine o Lula i totonu o le ofisa.

Ua agai atu nei Lula ma Selema, e saili ia le tuagane a Lina. E le’i umi, ae sese’e atu le la taavale, i luma o le fale a le tina a Lina.

Ua faatonu e Selema ia Lina, e faatali atu i le taavale, ae o le a se’I alu muamua i totonu o le fale e talanoa ma le tuagane a Lina. Afai ae manaomia se fesoasoani, o le a ia faatatagi mai le telefoni a Lula.

Na tu’itu’I e Selema ia le faitoto’a o le fale, ae tatala mai e se tamaloa masomasoa ma le maualuga.

“Selema! O le matua le fefe lava o lau susuga, a ea? E fai o lou lokaina o lo’u tuafafine, ae e toe tago nana lana tama. Ana ou le nofo vaavaaia e le faamasinoga, semanu ou te fanaina oe, ile taimi nei.”

[E FAIA PEA]