Vaega e 09

Taeao Manuia. Taeao Totoa, i le mamalu o le tatou aufaitau nusipepa i lenei taeao fou. Tatou te tau fai sii le Viiga ma le Faamanu i le Silisili Ese i Lana tausiga alofa ma Lana tausiga mamana, ia i tatou uma, ua mafai ai ona o tatou toe fesilafai i luma o nuu, ae le o tua o nuu, i lenei taeao

E faafeiloai atu foi i tina ma tama matutua ua mafai ona aulia mai lenei taeao matagofie i le pule alofa a lo tatou Tapaau i le Lagi.

Ae sagai mai loa mo le soso’oga o le tatou Fagogo, “O LE AU USO NA LEILOLOA”, i lona vaega e 09.

Na toe tomanatunatu ia le tamaitai o Sosefina i vaitaimi sa amata ona sui ai lona uso masaga o Susana.

Lea na o’o ai lava ina amata ona nanaina e Susana nisi o vaega o lona olaga, mai ia Sosefina, e pei o lona tamatama’i lima lea sa motusia, po o le mea sa tupu i le po na fiu ai Sosefina e su’e.

Sa manatuntu ia Sosefina, i le tele o mea sa nanaina e Susana, mai ia te ia.

Ae na toe fo’I ese mafaufauga o Sosefina mai ia Susana, ina ua faapea atu Vaioleti, “Ia tu’aia, o lena e te le o faalogo mai.”

Ae peitai, sa o’u le faalogo i le faamatalaga a Vaioleti. “Atonu e le o se taaloga. Ou te manaomia se auala, e mafai ai ona avatu sau tusi ia Lave, e tali atu ai lana tusi.

Fai mai le tala a Vaioleti, “Alu e fai ia Ruta e sau e fa’a’ata ia Lave, ae e tago e tu’u lau tusi i totonu o lana ato.”

“A leai, ae a pe a e alu sa’o lava e te talanoa ia Lave?” o le toe fesili mai lea a Vaioleti.

“Eh, lena teine o Ruta, e na’o le pau lava mea e fiafia ai, o tauga pelu ma sailiga o auala e osofa’i ai e vaega’au ia isi nu’u,” o la’u tali atu lea.

“Ae a pe a ou valaau i se gogosina, e sau e ave lau tusi?” o le toe fesili mai lea a Vaioleti.

“O le tali lena!” ua oso atu le teine o Sosefina ma fusi mai ia Vaioleti.

Ua faatopetope atu Sosefina i lona potu ma saofa’i loa i lalo ma se peni ma se pepa ma amata ona tusi lana tusi mo Lave.

[E FAIA PEA]