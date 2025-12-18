Valaau e le tama matua ia leoleo ina ua masalomia le faaleagaina o le fale e se tasi o le fanau

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, o le aso 13 o Novema, 2025, na valaau atu ai se tama matua i le Ofisa a Leoleo, mo se fesoasoani ona o se tasi o fanau a le fanau, ua tu’ua’ia i lona osofa’ia o le fale a le tama matua, ma fa’aleagaina.

E tupu lenei fa’alavelave, e le o iai le tama matua i le fale.

Ina ua taunu’u leoleo i le nofoaga na tupu ai le faalavelave, na ave e le tama matua na a’afia, ia leoleo i lona fale ma na molimauna ai e leoleo ia le malepe o le pa ma le faitoto’a pito i luma o le fale.

Na fa’amaonia e leoleo, ina ua ulufale i totonu o le fale, ia le malepe o totonu o le fale ma sa faapea ona fa’atalanoaina e leoleo ia le tama matua e ana le fale.

Sa faamatalaina e le tama matua na a’afia, ia lona tu’ua o lona fale, e alu e faigaluega, i le 10:00 i le po o le aso 12 o Novema. Ae ina ua manava atu i le 3:10 i le vaveao, sa ia va’aia ua malepe le faitoto’a pito i luma o lona fale. Ina ua ia ulufale atu i totonu o le potu malolo, sa ia va’aia le paepae solo o ofu i totonu o le fale.

Sa faapena foi ia le umukuka, I le paepae ma ta’ei solo ipu, ma totonu o le potu moe, ua malepe le moega.

Na fa’aalia e le tama matua na a’afia i leoleo, o lo’o iai sona talitonuga, o se tasi o fanau a lana fanau, le alii o Jerry Malaga, sa na ia talepeina lona fale.

Sa faatalanoaina foi e leoleo ia se molimau, na iai i le nofoaga na tupu ai le faalavelave. Ma sa ia fa’ailoa atu i leoleo, ia lona lagonaina o se pa’o leotele mai i le fale o le tama matua na a’afia, i le 11:00 o le po na tupu ai le faalavelave.

Ma ina ua savali atu le molimau e siaki, sa ia va’aia Jerry o tu mai i totonu o le umukuka a le tama matua, ma sa ia tau’aia ia ipu. Sa faamalamalama foi e le molimau, le savali i fafo o Jerry ma u’una’i i lalo ia le tane vai sa i luma o le fale a le tama matua. Ona toe tago lea o Jerry, i le togi se tasi o faamalama o le fale, i se laupapa.

Na ta’ua foi e le molimau le toe fo’i o Jerry (le na molia), i totonu o le fale a le tama matua ina ua mae’a ona ia ta’eia ia faamalama.

Ina ua mae’a ona faatalanoaina e leoleo ia le tama matua na a’afia faapea ma le molimau, sa o latou agai atu loa e saili ia le na molia. Ma sa va’aia e leoleo, ia le matala o le faitoto’a pito i tua, o leisi fale a le tama matua, lea e i tafatafa o lona fale sa faaleagaina.

Ma o iina na maua atu ai e leoleo ma le tama matua, ia le na molia o moe i totonu o le fale lona lua.

Sa faapea loa ona ave faapagotaina e leoleo ia le na molia, ma momoli o ia i le ofisa a leoleo mo le su’esu’eina. Sa lagonaina e leoleo ia le malosi o le manogi pia o le na molia.

I le faatalanoaga o Jerry (le na molia), sa ia ta’ua ia lona inu ina o se fagu malosi, i lea aso ma sa o latou tafafao ma ana uo, i luma o le fale a lona Aunty, lea e fa’afesaga’i ma le fale a le tama matua na a’afia.

Sa te’ena e le na molia, ia lona fa’aleagaina o le fale ma meatotino, a le tama matua, ona e alofa o ia i lona tama matua. Ae sa faamaonia e le na molia, ia lona faaleagaina o le fagu vai, i totonu o le fale a lona tama matua.

Na toe fa’atalanoaina e leoleo ia se molimau lona lua, lea e nofo i se fale, i tua o le fale a le aiga o Jerry (le na molia) ma sa faamatalaina e lea molimau e faapea, e le o se taimi muamua lea ua fa’aleagaina ai e le na molia, ia le fale a lona tama matua.

Sa ta’ua e leoleo ia le le saogalemu o le na molia, aemaise lava i taimi e fa’asuaava. Ma o le taimi mulimuli na fa’aleagaina ai e le na molia, ia le fale a le tama matua, na fiu leoleo e su’e o ia.

Sa molia Jerry i le moliaga o le Faaleagaina o meatotino, i lona tulaga e lua (sauaga i totonu o le aiga). O se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le tausaga atoa, po o se sala tupe e le silia ma le $1,000 po o faasalaga uma e lua.

Na lokaina Jerry Malaga, e aunoa ma se vaegatupe faatulagaina, e mafai ona tatalaina ai i tua mai i le falepuipui, a’o faagasolo lona faamasinoga.