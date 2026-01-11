Toatasi na maliu i vaitaimi o aso fiafia

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

Na molimauina le pisi o le Ofisa a Leoleo, a’o feagai ai ma le faatinoga o latou tiute i le vaitaimi pisi o aso fiafia, aemaise lava i le va o Tesema 19 ma Ianuari 3. Na silia ma le 100 valaau na o’o atu i tagata faatupu vevesi, o osofaiga i fale ma pisinisi, ma isi lava fa’alavelave na a’afia ai le saogalemu lautele.

I se saunoaga a le Komesina o Leoleo, le susuga Ta’aga Saite Moliga i se faatalanoaga ma le KVZK-TV, sa ia ta’ua ai le pisi o sui malu o le malo, i vaitaimi o aso fiafia. Aemaise lava i le mataituina o femalagaiga i luga o le alatele, lea na ta’ua e le Komesina le silia ma le 4,000 taavale na su’esu’eina i poloka a leoleo, lea sa faia i le po, i Nu’uuli.

Sa ta’ua ai foi e Moliga, le fa’aafeina i tua o taavale e 900, ma le su’esu’eina o aveta’avale e 376, lea na avefaapagotaina ai le to’a 15, ona o le fa’afoeina o taavale ae o lo’o fa’asua’ava.

Na iai foi se fa’alavelave tau taavale na tula’i mai i Afono, lea na maliu ai se tagata. E to’atolu i latou na a’afia i lea fa’alavelave ma sa fa’atopetope atu i latou i le falema’i i Faga’alu mo le togafitia o latou manu’a. Ae peitai, o se taimi mulimuli ane, na fa’amaonia ai e sui malu o le malo, ia le maliu o se tasi o i latou.

E le gata i lea, na iai foi se faalavelave tau taavale na tupu i Manu’a ma faatopetope mai ai i Tutuila mo togafitiga. Ua mafai ona fa’amaonia le sologa manuia o ona togafitiga.