To’atama’i se tama matua na le maua lana ASNAP ona o le leai o se ID

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

O Iuni 11, 2026, na agai atu ai se tama matua e 65 tausaga, e aumai ana pepa taumafa, mai i le ofisa a le ASNAP i Utulei, ae peitai ane, ina ua faatonuina o ia e toe fo’i i le fale e aumai lana ID, sa fa’aalia le to’atamai o le tama, ma i’u ai ina valaau e le aufaigaluega ia leoleo.

Sa molia le tama i le Faatupu Vevesi i nofoaga lautele, o se vaega ‘E’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le ono masina, po o se sala tupe, e le silia ma le $500; po o faasalaga uma e lua.

Sa lokaina ia le na molia, e aunoa ma se vaegatupe faatulagaina, e mafai ona toe tatalaina ai i tua, a’o faagasolo lona faamasinoga.

E tusa ai ma faamaumauga a le faamasinoga, sa tupu lenei faalavelave, i le 11:35 i le taeao.

Na fa’ailoa atu e le aufaigaluega a le ASNAP, ina ua valaau i le ofisa a leoleo i Fagatogo, o lo’o iai se tama, o lo’o faatupu misa i le pakaga taavale a le latou ofisa, e ala i le ‘e’e ma le leotele i tagata o lo’o agai atu i le ASNAP, atoa ai ma le fa’aaogaina o ni upu mamafa.

Ina ua taunu’u leoleo, sa faasino ifo e le aufaigaluega a le ASNAP, ia le tama o lo’o tu mai i leisi itu o le pakaga taavale.

Ma na faailoa atu e le tagata faigaluega a le ASNAP, i leoleo, le usu atu o le na molia, e aumai ana pepa taumafa. Ae peitai, sa fa’ailoa iai e le aufaigaluega, e le mafai ona maua ana pepa taumafa, seiloga ua fa’aali lana ID.

O iina na to’atamai ai le tama ma ulufafo ma le ofisa, ae peitai, ina ua o’o i fafo, sa amata ona ia (le na molia) faamisa atu i tagata o lo’o i fafo.

Na o’o lava i se tamaitai, sa taumafai o paka lana taavale, sa ta’ua e nisi na molimauina ia le faalavelave, na o’o lava iai le to’atama’i o le tama, e ala i lona ‘e’e leotele ma lona lafoina o ni upu le talafeagai.

E tupu lenei faalavelave, ae o lo’o faatumulia le fale’ie i luma o le ASNAP, i le mamalu o le atunu’u, o lo’o faatalitali mo se avanoa i totonu o le ofisa.

Ona o le popolega i le aufaigaluega a le ASNAP, ina ne’i faateteleina le le fiafia o le na molia, faapea ma le puipuiga o le saogalemu, o tagata lautele, o lea na valaau ai loa leoleo, ina ia mafai ona ave’esea atu o ia mai i luma o le ofisa.

Sa ta’ua e leoleo, ia le le usita’ia e le na molia, o le latou faatonuga, ina ia tu’umuli ese atu ma luma o le ofisa a le malo, e ui ina fa’afia ona o latou fa’atonuina ai le na molia. Ma na i’u ai lava ina lokaina mai o ia (le na molia) ma aveina atu loa i le ofisa autu a leoleo, i Fagatogo.

O iina na faamaonia ai e le na molia, ia lona le fiafia i le aufaigaluega a le ASNAP, ona ua faatonu o ia, e toe fo’i i le fale, e aumai lana ID. Ma sa ia faamaonia foi, ia lona faamisa i se tamaitai i le pakaga taavale, ae peitai, sa ia teena ia lona lafoina o ni upu mamafa, po o ni faamatalaga le talafeagai.

Ina ua toe taliu atu leoleo, i le ofisa a le ASNAP mo le fa’amae’aina o a latou su’esu’ega, sa fa’amanino iai e le tagata faigaluega a le ofisa o le malo, lea na valaau i le ofisa a leoleo, na mafua ona o latou tapa i sui malu o le malo, ona ua amata ona leotele ma palauvale, ia le na molia.

Sa faamatala e le tamaitai faigaluega a le malo, e foliga mai o iai ni mana’oga faapitoa o le mafaufau, a le na molia. Ma o se tagata, e masani ona nofonofo i tafatafa o le latou ofisa, ma pese, siva ma faafiafia ai.

Sa faatalanoaina foi e leoleo ia le tamaitai na pisa ma le na molia, i le pakaga taavale ma na faamatala e le tamaitai, ia lona taunu’u atu i le ofisa e piki ana pepa taumafa, ae alu atu ia le na molia, ma fai atu ia te ia, e le mafai ona paka lana taavale, i lea vaega o le pakaga.

Sa ta’ua e le tamaitai, na ia le tali atu i le na molia ona sa ia masalomia le a’afia o lea alii i mana’oga faapitoa o le mafaufau. O lea na ia savali mai lana taavale ma alu sa’o i le ofisa a le malo, e aunoa ma lona faia iai o se faamatalaga.

Ae peitai, a’o ia savali ese atu, na amata ona ‘e’e atu le na molia ia te ia, ma lafo atu ni faamatalaga le talafeagai, lea sa lagona mai e nisi na latalata atu.

Sa fa’amaonia foi e leoleo, i a latou su’esu’ega, le tupu so’o o lenei ituaiga faalavelave, i taimi e alu atu ai le na molia, e piki ana pepa taumafa.