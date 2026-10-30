Tete’e aiga i Happy Valley i le fuafuaga mo se ‘shopping center’ fou

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

Ua toatele nisi o aiga, o lo’o alala ma papa’a’ao i Happy Valley, ua fa’aalia lo latou tete’e, i se fuafuaga a le kamupani a le O&O Enterprises, mo le fausia o se fale tele (shopping center) i tua o le Stadium, i Iliili. Ma o lo’o taofi ia aiga i Happy Valley, o le a avea lenei atina’e ma tulaga o le a atili ai ona tulaga faaletonu ia feoaiga a taavale, a’afia ai uiga masani o tuaoi, ma afaina ai le saogalemu o fanau iti ma aiga, o lo’o nonofo i lea eria.

O le poloketi fuafuaina, o le a fa’aaogaina ai se fanua e fa eka, i tua tonu o le stadium, i tafatafa tonu o le auala lea o lo’o soso’o ai Petesa ma Happy Valley. O lea eria ua fa’atumulia i maota ma laoa a aiga, ma e pei ona ta’ua e tagata o lo’o nonofo ai i lea eria, o se fa’afitauli i aso uma, ia le femalagai o taavale.

Ua fai sina umi o fefaloa’i ia le malo ma le O&O, i le mataupu, mo le fausia o le ‘sho pping center’, talu ona fa’aulufale e le O&O, ia se talosaga mo se pemita, i le komiti faafoe o le Zoning, a Amerika Samoa, ia Ianuari 2025. Ua atoa le lua tausaga, o fa’aauau pea ona faia iloiloga, toe tolopo le mataupu ma toe Iloilo le mataupu, ae o le amataga o le tausaga, na te’ena ai e le komiti faafoe ia le talosaga.

O se tasi o mafua’aga autu, o le te’ena o le talosaga a le O&O, ona o f i le a’afiaga o aiga o lo’o nonofo latalata i le ‘shopping center’ fou. I le fa’ai’uga a komiti faafoe, sa ta’ua ai le fa’ateleina o taavale feoa’i i le va o Petesa ma Happy Valley, pe afai ae taunu’u ona fausia ia le ‘shopping center’ fou.

Ae le gata i lea, o lo’o iai foi se popolega, ia le a’afiaga o alatele ona o le a fa’aopoopo ia taavale feoa’i, ma ono a’afia ai le saogalemu o tagata ma aiga o lo’o alala ma papa’a’ao i lea eria, ma ave’esea ai le filemu o le tuaoi.

I se taumafaiga ina ia fofoina nei fa’afitauli, sa fa’ailoa atu ai e le Pule Sili a le O&O, le susuga ia Sefulu Fuimaono, i le komiti faafoe a le Zoning, i se iloiloga i le vaiaso ua mavae, ia le nofo sauni o le kamupani, e fa’atupeina ia nisi o galuega mo le toe faaleleia atili o nofoaga lautele, pe afai ae pasia lenei poloketi.

O nei galuega toe fa’aleleia atili, e aofia ai le toe fa’alauteleina o le auala, faaopoopo seisi auala, fausia ni auala sima e savavali ai tagata, ma le fausia o se fale faatali pasi, i tafatafa o le ‘shopping center’.

Ae peitai, e ui i nei folafolaga mai i le kamupani a le O&O, sa le suia manatu o le toatele o totino o le komiti faafoe a le Zoning, ona o lo’o latou taofi mau pea, i le fa’aopoopoga tele i taavale o le a uia lea nofoaga, ma a’afia ai aiga ma tagata o lo’o ua fa’amautu nei, i lea eria.

I le fa’ai’uga o le iloiloga i le vaiaso ua mavae, sa fautuaina ai e le sui taitaifono, le susuga ia Motuiliu Vesi Matu’u, ia le toe ta’atia o le talosaga mo le fa’aauau pea ona toe iloiloina, ma tu’u atu ai se taimi i totino o le latou komiti, e toe Iloilo ai molimau, ma mataupu o lo’o a’afia ai tulaga o femalagaiga i luga o le alatele, tuafono a le zoning, ma isi lava tulaga, e ono a’afia ai aiga ma aoga, ona o lenei poloketi.

A’o faia pea iloiloga a le Komiti Fa’afoe, ua fa’aleoina e tagata ma aiga o lo’o fa’amautu i lea eria, ia le mausali o lo’o latou tete’e, i lenei poloketi.

E to’atele nisi o tagata Happy Valley, ua feso’ota’I mai i le Samoa News, ma faaleoina o latou le fiafia, ona ole tele o se suiga mo i latou ma o latou tuaoi, pe afai ae taunu’u le faamoemoe a le O&O, ma fausia le latou ‘shopping center’. Ma sa o latoou fa’aalia e faapea, o le va lea o Petesa ma Happy Valley, e tele ina poloka taavale ma fa’afaigata ona feoa’i ai tagata, i le taimi nei, pe a o’o ina pisi luga o le auala. Ma afai ae toe fa’aopoopo nisi taavale, o le a fa’ateteleina ia le fa’afaigata ona feoa’i ai.

Sa faaleoina e matua, ia lo latou popole tele, i le saogalemu o fanau, e savavali, feoai i a latou pasika ma ta’a’alo latalata i le auala. Ma na ta’ua e se tasi na feso’ota’i mai i le Samoa News, e faapea, afai ae pasia lenei ‘shopping center’, o le a fa’aopoopoina le tele o taavale feoa’i i lea eria. Ua avea ma popolega tele i le saogalemu o a latou fanau, i le sopoia o le auala, pe feoa’i i le va o fale o tuaoi.

Ua finau mai isi, i le avea o lenei fale fou ma tulaga o le a fa’ateteleina ai le pisa, o le pefu, o tulaga faaletonu i le ‘ea, ona o se nofoaga e le’i fa’atulagaina mo pisinisi tetele faapea.

Na fa’aalia foi ia le tete’e o le toatele, o totino o le Ekalesia Molimau a Ieova, ona o le latou malumalu lea o lo’o i leisi itu tonu, o le nofoaga ua fuafua e fau ai le ‘shopping center’ fou. Na fa’aleo e i latou na vala’au mai i le Samoa News, o le a avea le fa’ateteleina o taavale femalagai, o le pisa ma isi lava gaioiga faaopoopo, ona o le pisinisi fou, o le a avea ma fa’alavelave i a latou tapuaiga ma isi a latou gaioiga fa’alelotu.

Sa ta’ua e tagata o le aulotu, ia le filemu o lea nofoaga, i le taimi nei, ae peitai, a amata loa galuega o le pisinisi fou, ma isi suiga lea ua fuafuaina, o le a suia atoa ai lava le latou tuaoi, aemaise ai o le fa’aopoopo o feoaiga taavale, o kiliva ma tagata fa’atau o le a le gata i le aso atoa, ae faapea ma le afiafi.

O se tasi o lo’o fa’atu’i’ese i le pisinisi fou, e aofia ai le susuga ia Failelei Paua’a, lea e tu tonu lona maota i le fa’ai’uga o le auala (one-lane). Sa ia fa’aalia ia lona le silafia, o iai se fuafuaga mo le fausia o se ‘shopping center’ fou i le latou tuaoi, ae na fa’ato’a ia nofo malamalama ai, ina ua asiasi atu ia James McGuire ma Fofoga Sagato (totino o le komiti faafoe a le Zoning), i le latou tuaoi, e tapa so latou finagalo, e tusa ai ma lenei mataupu.

O le popolega a le susuga ia Paua’a, o le a’afia o le auala lea e o’o atu ai i lona fale. Na ia fa’aleoina e faapea, afai ae pasia lenei pisinisi fou, o le a tele ta’avale feoa’i luma tonu o lona auala ma o le a fa’afaigata ia te ia, ona agai mai fafo, pe ulufale atu loa i lona fanua, aemaise lava vaitaimi pisi o faatauga.

Sa ta’ua foi e Paua’a, le pisi o femalagaiga a taavale, o iai i le taimi, ona e tasi lava le auala o lo’o iai, ma o le taimi nei, o lo’o tele lava taavale e o atu ma tutu tonu lava i luma o le pa o lona fanua, e faatalitali le pasi mai o taavale, mai Petesa, e agai atu i Happy Valley. O lona uiga, i lona talitonuga, a toe fa’aopoopo nisi taavale i aso uma, o le a sili atu le faafitauli o le a tula’i mai.

Na fesiligia foi e tagata Happy Valley, ia le le faia o se auala tami, e feso’otai atu ai i le auala lea e i tafatafa o le stadium, nai lo le oso atu i totonu o le latou auala.

E to’atele sa faaleoina nisi o atugaluga, e pei ona sa faaleo e totino o le komiti fa’afoe a le Zoning, e tusa ai ma le agava’a o le auala o le malae vaalele, mo nei suiga ma fa’aitiitia ai le a’afiaga o maota ma laoa latalata ane.

Sa fa’aleoina foi e le susuga i le Fa’afeagaiga a le Heart of Worship Assembly of God, i Happy Valley, ia lona tete’e malosi, i lenei fuafuaga, ma ia lapata’i mai e faapea, e le gata ina a’afia ai le saogalemu o tagata, ae faapea foi le avea ma a’afiaga i tapuaiga ma isi gaioiga fa’alelotu.

Na fa’asoa atu Pastor Vaivao, i le Samoa News, e faapea, ua ia molimauina ia le tele o suiga i le Happy Valley, i nei mau tausaga ua tuanai atu, ma ua ia talitonu, ua amata ona a’afia ia tagata ma aiga, i le tele o taavale feoa’i. Ma sa ia faasoa mai foi, ia lona misia, o aso la – ona o le latou aiga, o se tasi o aiga muamua lava i le Happy Valley – sa le tele ni taavale na uia le auala, ma sa filemu le tuaoi atoa.

Sa ia ta’ua foi e faapea, ua toatele aveta’avale, o lo’o ua latou fa’aaogaina nei le auala lea, e fai ma auala kami, i le va o Happy Valley ma Petesa. Ma e o’o lava foi i tagata savavali, ua feosofi atu foi i lea itu, e fa’aitiitia ai le taimi savali.

Ma na te’ena foi e Pastor Vaivao ia le manatu, i le faia o se auala e tau sa’o atu lava i le alatele, ona o le a tele se a’afiaga o fanua, aiga ma tagata feoa’i.