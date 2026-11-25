“O LE MAILE MA LE ASINI”

I aso a la ua leva, na iai se ulugalii, o le la galuega, o le tataina o lavalava mo le nu’u atoa.

Ona o le pisi o le fale a le ulugalii ma le tele o tupe maua i le la pisinisi, o lea na o la fa’atauina ai se ta’ifau e fesoasoani i le leoleoina o le la fale.

Ae sa iai foi le la asini, e saisai i tua o le fale, e fa’aaoga e le ulugalii, e la’u ai tagalavalava, i le vaitafe.

I se tasi po, na momoe ta’agulu ai le ulugalii, ona o le pisi i lea aso atoa, ua lelavava ai.

Ae tolotolo atu loa ma le gaoi ma oso i totonu o le fale. Na tilotilo solo le gaoi, po o fea o iai le ta’ifau a le ulugalii.

Ae paga lea, ia o la foi e ta’agulu mai le ta’ifau, i leisi itu o le fale.

O le taimi atoa lava lea, o lo’o tilotilo mai ai le asini mai i tua o le fale ma faatalitali i le taimi e ou ai le ta’ifau, e fa’ailoa i lo la matai, ia le gaoi lea o lo’o i totonu o le fale.

Ae peitai, ua savali atu lava le gaoi, o le a toe alu ‘ese, ae la lava e taagulu ia le ta’ifau.

O le mea lea, na ‘e’e leotele ai loa ma le asini.

Na matua’i fa’ate’ia ia le asini, ona o le leotele o le tagi a le asini, sa ia tago ai i le tia’i i lalo lana taga na tu’u uma ai mea o le fale na ia gaoia, ae tamo’e saosaoa.

Ae o le taimi foi lea na tete’i mai ai i luga ma le ulugalii. E la te le iloa o lea fa’ato’a fa’asao e le asini le la fale, ae ua feitai i le asini ona o le malomaloa i le leva o le po.

Ua tago atu ai le tamaloa i se la’au, i le sasa ai si asini. Ae nimo ia te ia, o le asini lea sa fa’asaoina le la fale.

[IA MANUIA LE ASO FAAFETAI I LE ASO TOFI FAAPEA MA FUAFUAGA TOTOE O LENEI VAIASO]