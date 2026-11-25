Vaega e 68

Taeao Manuia. Taeao Totoa, i le mamalu o le tatou aufaitau nusipepa, i lenei taeao fou. Tatou te tau fai si’i le Viiga ma le Faamanu, i le Silisili Ese, i Lana tausiga alofa ma Lana tausiga mamana, ia i tatou uma, ua mafai ai ona o tatou toe fesilafa’i i luma o nu’u, ae le o tua o nu’u, i lenei taeao fou.

E faafeiloa’i atu foi i tina ma tama matutua ua mafai ona aulia mai lenei taeao matagofie i le pule alofa a lo tatou Tapaau i le Lagi.

Ae sagai mai loa mo le soso’oga o le tatou Fagogo, “E SOLA LE AMIOLEAGA AE TULILOAINA”, i lona vaega e 68.

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“Se’i kakou koe kilokilo kasi lava i kagaka o lo’o i lo’u olaga,” o le tala lea a Mikaele, i le taumafaiga e fa’asusulu se malamalama, i le mafua’aga na maua ai le tino maliu o se tamaloa, i totonu o lona fale.

“O le tuagane ulu leaga a Lina, lea e ita ia te a’u, ona o lo’o talitonu sa ou gaoia le fale a lona tina, mai ia ia. O Tomasi, le tama a Lina lea ua nofo i lo’u fale, ae ou te le iloa pe aisea, se’ia vagana ai, e tai foliga pei o a’u. Ma Lina, lea e le iloa e seisi po o fea ua alu iai. Ae i le tolu aso ia ua te’a atu, ua fa’alua na osofa’ia lo’u fale, ma le alii lea ua maua lona tino maliu i le potu, i lalo ifo o lo’u umukuka. E iai seisi mea o misi ia te a’u?” o le toe faapea ane lea a Mikaele.

“Mata e iai se so’otaga o nei mea uma?” o le tali fa’afesili atu lea a Selema.

“Ioe, ou te talitonu e iai le so’otaga o nei mea uma, ma e iai lo’u masalosaloga, e iai lo latou so’otaga, i le faletupe lea na gaoia,” o le faapea mai lea a Mikaele. “O lea tatou te iloa, e to’afa ni alii na auai i le gaoia o le faletupe, lea na gaoia ai le tuagane a Lina, lea o lo’o taumafai e fasioti a’u.”

“Ae e le o iloa po o ai isi alii e to’atolu,” o le fa’aauau lea o le faamatalaga a Mikaele. “Ma e le’i toe maua foi le tupe. Ae ou te talitonu, a tatou su’esu’eina le tamaloa lea na maua le tino maliu i totonu o lo’u fale. Ou te tautino atu, o le a tatou maua sona so’o taga ma le tuagane ulu leaga a Lina.”

“O lona uiga, o se tasi lea ‘au gaoi?” o le fesili atu lea a Selema.

“Atonu o le mafua’aga lena o le pulufana, i lona muaulu,” o le faapea mai a Mikaele.

“Mata o lo’o tanu pe nana le tupe na gaoia mai i le faletupe, i totonu o lou fale?” o le taumate atu lea a Selema.

“Ailoga. E tele tele le tupe sa gaoia, na fa’aaoga ai le ‘van’ e la’u ai. Ae e iai lo’u masalosaloga, o lo’o iai se ‘clue’ i totonu o le fale, o lo’o tau saili e le au gaoi,” o le tala lea a Mikaele. “E manaomia ona su’e totonu o le fale.”

“Talu lava ona ou nofo i lou fale, ua tele ni mea sa ou tapenaina ma tatia’i,” o le faapea mai lea a Selema.

“O lea o le a ou alu e aumai Tomasi, mai i le aoga, a ou toe fo’i mai, ona amata lea ona tatou lagaina le fale,” o le faapea mai lea a Mikaele ma oso i lana taavale.

[E FAIA PEA]