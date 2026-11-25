Molia ni leoleo o le falepuipui se to’alua i le fa’ao’olima I se tamaititi 15 tausaga
Pago Pago - AMERIKA SAMOA
Ua molia nei ia ni alii se to’alua, ona o tu’ua’iga i lo la sauaina o se tamaititi e 15 tausaga, o lo’o lokaina i le falepuipui mo fanau talavou, i le amataga o le tausaga.
O Pooainafaiaoe Tusipa, na molia i le fa’ao’olima i lona tulaga e lua, fa’ao’olima i lona tulaga e tolu faapea ma le fa’alavelave i gaioiga a le malo, po o aia tatau tau palota.
O Rico Mamaia, na molia i le fa’alavelave i su’esu’ega a le malo, e fa’atatau i lenei mataupu.
E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, i le aso 11 o Novema, sa tula’i mai ai se fa’afitauli na gasegase ai le alii talavou e 15 tausaga, ua fa’aigoaina i totonu o faamaumauga, o N.P. O ona a’afiaga na aofia ai le fa’asuati ma le fa’afaigata ona manava.
Ina ua fa’afaigata i le leoleo sa tiute i lea taimi, ona maua mai ni ‘handcuffs’ e loka ai lima o le alii talavou na a’afia, mo le aveina atu i le falemai, sa ia talosagaina le fesoasoani a Pooainafaiaoe (le na molia).
E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, e alu atu atu ia Pooainafaiaoe (le na molia), o lo’o la to’alua atu ma seisi leoleo, e le o faigaluega i lea taimi, ae e foliga mai o lo’o fa’asua’ava.
Ina ulufale atu ia Pooainafaiaoe (le na molia), i totonu o le falepuipui mo fanau talavou, sa ia fesiligia le alii talavou e tusa ai ma se tuliga taavale ua mavae. Ma sa ta’ua ia le kolaina e le na molia, o le tamaititi talavou, ona lokaina lea o lima o le alii talavou. Ma sa foliga mai, sa taumafai ia le na molia, e tu’i ia le alii talavou.
Sa faamatala atili e le leoleo na tiute, ia le faatonuina e le na molia, o le tamaititi na a’afia, e fa’aputa lona gutu, ma fa’afoliga mai o le a po le gutu o le tamaititi na a’afia, ae oso atu le leoleo na tiute ma toso ese mai le tamaititi na a’afia.
O lo’o ta’ua ia le aveina o le tamaititi talavou na a’afia, i le falemai ma sa ripotia e le leoleo na tiute, ia le lapata’ia o ia e Satini Mamaia, le ono a’afia o ia ma lana galuega, pe afai ae ona faila se ripoti e faasaga ia Pooainafaiaoe (le na molia).
I su’esu’ega na faia, sa fa’aauau ona tete’e e Pooainafaiaoe Tusipa, ia lona solia o se tulafono. Ma na’o le pau le tulaga sa ia faia, o le fautuaina o le alii talavou na a’afia, afai ae fa’amanuiaina lona faamasinoga, e le mana’o e toe vaai ia te ia (alii talavou), i totonu o le falepuipui, i le lumanai.