Pago Pago - AMERIKA SAMOA

Ia Oketopa 2026, na faaafeso’ota’i ai e le Faafeagaiga a le Ekalesia Metotisi, ia le Ofisa a Leoleo i Tafuna, ma ripotia ai se tamaitai, ua nofo ma gaoi ia le tupe a le aulotu na maua mai i se latou sailiga tupe.

I le mae’a ai o su’esu’ega a leoleo, sa faapea ona molia ai Gaseolela’i Tuiasosopo, i le moliaga o le Gaoi, o se vaega ‘O’ i solitulafono mamafa, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, i le le sili atu ma le fitu tausaga, po o se sala tupe e le silia ma le $5,000; po o faasalaga uma e lua.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, o le aso 24 o Oketopa, sa faia ai se sailiga seleni a le ekalesia, e ala i le fa’atauina atu o ni taumafataga. Ae na alu atu se taavale, sa alu atu ai se tamaitai, e faatau sana taumafataga.

Na fesiligia e le tamaitai, ia le faifeau, pe lava sa latou seleni (ta’i $20), e fesuia’i ma sana $1,000 (ta’i $100). Ae na fa’amalamala mai iai e le susuga i le faifeau, e na’o le $800 (ta’i $20), o lo’o iai, ma $50 e lua, e maua ai le $900. Ma na ioe iai le tamaitai.

Sa faapea ona faitau e le faifeau ia le tupe, ma tu’u atu le $900 i le tamaitai. Ona toe tapa lea o le tamaitai, i se teutusi, e mafai ona tu’u ai lana tupe. O lea na agai atu ai loa le faifeau i lona maota, pe a ma le 50 futu mai i le ‘hall’ o le falesa, e aumai se teutusi.

Ae e toe foi mai le faifeau, ua leai le tamaitai ma lana taavale, faapea ma le $900. Na faapea loa ona vala’au e le faifeau ia leoleo.

Ina ua taunu’u leoleo, sa faamatalaina e le faifeau ia le faalavelave na tupu, faatasi ai ma le faamatalaga i foliga ma la’ei o le tamaitai, na masalomia ua alu ma le tupe a le aulotu. Ma sa iai foi se tasi o le aulotu, sa ia manatuaina le laisene o le taavale a le tamaitai na masalomia.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, na fa’aali atu e leoleo, i le molimau ma le faifeau, ia le ata o le tamaitai na masalomia i seisi foi fa’alavelave faapea foi, i le vaiaso i luma atu, ma sa faamaonia e le molimau ma le faifeau, o ia lea na o’o atu i le latou fa’atauga BBQ i lea taeao.

O le toe agai atu o leoleo i le itu i Sisifo, i le auala i Iliili, na fetaui ai ma le taavale a Gaseolela’i Tuiasosopo (le na molia), ma toe liliu mai ai leoleo ma tuliloa mai, ma faatu i luma o le fale’aiga a Michael’s, i Pavaiai.

E tusa ai ma ripoti a leoleo, o se alii na fa’afoeina le taavale, ae o lo’o nofo ia Gaseolela’i (le na molia), i le nofoa pasese pito i luma. Sa na’o la’ua na i totonu o le taavale. Ina ua mae’a ona fa’ailoa atu e leoleo, ia Gaseolela’i (le na molia) ia le mafua’aga na fa’atu ai le la taavale, sa fa’afeaoina atu loa i la’ua, i le ofisa a leoleo, ma taofia ai e leoleo, le taavale.

Ina ua faatalanoaina e leoleo ia le na molia, sa ia fa’amaonia ia loa o’o atu i le fa’atauga taumafa a le ekalesia Metotisi i Pava’ia’I, ma fa’atau mai ai sana taumafataga. Ma na ia fesiligia se tamaloa, e tusa ai ma le fesuiailga o lana $1,000 mo le ta’i $20.

Ae peitai, sa ta’ua e le na molia, sa ia tu’uina i le faifeau ia le $1,000. Ma sa ia faapea atu foi i leoleo, na fai atu le faifeau ia te ia, “Magaia lau ofu ga e fai”, ma sa ta’ua e le tamaitai ia le le lelei o lana fa’alogo i le faamatalaga a le faifeau, na ia alu ‘ese ai loa.

Sa fa’ailoa atu foi e le tamaitai na molia, i leoleo, ua mae’a ona ia tu’uina atu le tupe sa ia maua mai i le fa’atauga BBQ, i sona Aunty i Iliili, lea e fa’afesaga’i lona fale ma le faleoloa 24 itula. Ae na le manatua e le na molia, ia le fa’ai’u o lona Aunty.

Ina o faatinoina tiute a leoleo, lea na aofia ai ma le su’esu’eina o meatotino a le na molia, sa o latou maua ai se tinoitupe e $1,058.25, i totonu o se tama’i taga, o lana ato.

E le gata i lea, sa maua ai foi se tama’i atigi’apa siliva, o tusia ai upu “Freeze Breeze”, ma se ata o se niu siliva. I totonu o le atigi’apa, sa maua ai e leoleo ia ni tama’i ‘straws’ ua mae’a ona tipitipi, o iai totonu ia ni vaega o fualaau faasaina, o le Aisa. Faatasi ai ma se paipa mata’eta’e, o faapea foi ona iai ma le Aisa.

Sa faatalanoaina foi e leoleo, ia le alii lea sa faafoeina le taavale, lea na maua ai ia le na molia. Ma sa faamatala e le alii, ia le pikiina o ia e Gaseolela’i, mai lona fale i lea aoauli ma tu’u atu ia te ia, se ipu BBQ, ma fai atu, o la’ua lea la’a o e fai se la faatauga.

Sa ta’ua e le alii, le leai o sona malamalama, i gaioiga a le na molia, i lea taeao.

Ina ua su’esu’eina e leoleo ia le taavale, sa va’aia ai se la’au malosi i lalo o le nofoa a le aveta’avale, ae sa fai atu iai le na molia, o se fana meata’alo. Ma na ia ta’ua foi, le leai o ni a’upega, i totonu o le taavale.

Sa toe maua e leoleo, ia nisi paipa mata’eta’e, se lua, i totonu o le taavale ma sa ripotia le iai o ni vaega o fualaau faasaina, i totonu o nei paipa.