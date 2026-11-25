Pago Pago - AMERIKA SAMOA

I le aso 12 o Oketopa, 2026, na valaau atu ai se tina loto mafatia, i le Ofisa a Leoleo i Tafuna, ona o sona alo alii, o lo’o fa’apisa i totonu o le latou aiga, i Faleniu. E tusa ai ma le ripoti a le tina, na ulufale faamalosi lenei alii, i totonu o le latou fale, e ui ina sa fa’asaina o ia ona toe foi atu i le fale, ma amata ona fa’aleagaina meatotino, i totonu o le umukuka o le fale.

E tupu lenei fa’alavelave, ae fa’ato’a tasi le aso, talu ona tatalaina i tua ia Sailiata Sailiata (le na molia), mai i le falepuipui, ona seisi foi faalavelave faapea, na tupu, i totonu o le latou aiga.

O lea na toe lokaina ai Sailiata ma molia, i le solivale o fanua ma fale faapea ma le faaleagaina o meatotino a le aiga.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, sa o’o atu le valaau a le tina i le taeao, e tusa ai ma lona alo o Sailiata (le na molia), e 30 tausaga le matua.

Na ta’ua e le tina, i leoleo, ua mae’a ona ia fa’ailoa atu i le na molia, ua fa’asaina o ia ma totonu o le latou aiga, ua matua foi, ma ua tatau ona alu e fai lona olaga. Ae peitai, sa le usita’ia e le na molia, ia le faatonuga a lona tina, ma alu atu fa’amalosi i totonu o le latou fale.

E tusa ai ma le ripoti, na fa’asasa’o ia le na molia, i le umukuka o le fale, ma se’i le fata ipu, ma togi i leisi itu o le potu. E ui i le fai atu iai o lona tina, e alu ‘ese ma le fale, ae peitai, sa na’o le ‘e’e o le na molia, ma fesiligia lona tina po o iai se latou mea’ai.

Ma na ta’ua foi i le ripoti, ia se faamatalaga a le na molia, na ia faapea atu ai, e na te mafai ona faia so’o se tulaga e mana’o iai, ma e leai seisi e na te tulia’eseina o ia mai i le fale.

Sa fiu le tina e fa’ato’ato’a le mataupu ae sa le mafai ona fa’afilemu ia le na molia, e ui lava ina sa fa’ailoa atu iai e lona tina, o lea o le a valaau ia leoleo.

Na ta’ua foi i totonu o le ripoti a leoleo, ia le savali atu o Sailiata (le na molia), ma si’i le ulo na i luga o le ogaumu, sa iai le mea’ai, ma tamo’e i fafo ma le fale.

Ina ua taunu’u leoleo i Faleniu, sa o latou agai atu e saili ia le na molia, ma maua atu o ia, i totonu o se tama’i fale, e tuaoi ma le fale a le aiga. Na faapea ona lokaina o ia ma aveina atu i le ofisa a leoleo.

Ona o le atugalu o le tina na a’afia, i lona saogalemu faapea ma lona aiga atoa, ona o uiga faaalia a le na molia, o lea sa ia talosagaina ai se fa’atonuga fa’aletulafono, e fa’asa ai ona toe alu atu le na molia, i le latou fale.

O moliaga na faia faasaga ia Sailiata Sailiata, o ni moliaga, i vaega ‘E’ o solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le ta’i ono masina, po o sala tupe, e o’o atu i le ta’i $500; po o faasalaga uma e lua.