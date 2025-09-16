Le talitonuina e le Senate le iai o se tupe faasili i tala o le tupe a le malo mo le tausaga tupe 2026

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

I le iloiloga a le Maota o Sua i lea sa faataunu’uina i le vaiaso ua tuanai, e fa’atatau i le Tala o le Tupe mo le tausaga tupe 2026, sa saunoa ai le Afioga i le alii Senatoa ia Togiola Tulafono, le iai o sona popolega, ona o lo’o iai sona talitonuga, o le a leai se tupe faasili po o se tupe totoe, mai i le tala o le tupe, mo le Tausaga Tupe 2026.

Ma ua talitonu le afioga i le Senatoa, o lo’o manino mai le le’i iloiloina auiliili o le paketi, ona o lo’o iai nisi o faaletonu i totonu. Ma sa ia ta’ua foi, o tupe fa’aagaga, e pasia mai i le tulafono e fa’aaoga sa’o lava i poloketi ua atofaina iai, e pei ona pasia mai e le tulafono, ae e le o le tulaga lena o lo’o va’aia i le paketi mo le tausaga tupe fou.

Sa fesiligia e Togiola ia le Tausitupe a le malo, e tusa ai ma le fuafuaga fa’ata’atia a le malo, ina ia le aofia le tasi o masina atoa, i totonu o le kuata mulimuli o le tala o le tupe, ma se faamoemoega mo se tupe faasili.

Na fa’atula’i e Togiola ia tupe fa’aalu ua mae’a ona pasia, mai i le paketi o le tausaga tupe 2025, e $165 miliona lea ua fa’aagaga e fa’asoasoa tutusa i kuata e fa, lona uiga e ta’i $41 miliona i le kuata. Ae peitai, i se auiliiliga o le tala o le tupe, ua o’o atu i le Maota Fono, o lo’o fa’aalia ai le ova o le tupe fa’aalu i le kuata lona lua, lea sa fa’aaogaina ai e le malo ia le $66 miliona, ua silia ma le $25 miliona ua fa’aalu, ma ua sioki ai le tala o le tupe, e silia ma le $20 miliona.

I le kuata lona tolu lea sa tapunia pe faamae’aina ia Iuni, o lo’o fa’aalia ai i totonu o le ripoti o le tala o le tupe, le fa’aaluina e le malo o le $90 miliona, ua silia mamao ma le $41 miliona sa fa’atulaga mo lea kuata. Ma o se tulaga, ua tula’i ai se popolega, ona ua silia ma le $55 miliona sa fa’aaluina i le na’o le kuata lona tolu. A tu’u fa’atasi la tupe fa’aalu o le kuata lona lua ma le kuata lona tolu, ua silia ma le $70 miliona ua sioki ai tala o le tupe.

Sa faapea foi ona fesiligia e le Afioga ia Togiola ia le Tausitupe a le malo, pe sa faapefea ona taumate le malo, o le a iai se tupe faasili e $3 miliona, ae o lea e sioki le paketi. Ma sa fa’aleoina e le afioga i le Senatoa ia sona popolega i lea tulaga.

Na saunoa Togiola, e le o sa’o ia fuainumera a le malo.

Sa faapea foi ona ta’ua e Togiola e faapea, faavae i fuainumera ua tu’uina atu, ua mae’a ona aoina e le malo ia se vaegatupe e $112 miliona, talu mai Iulai ma se taumatega o se sioki e pe a ma le $5 miliona. Ae na ta’ua foi e Togiola e faapea, e masani lava i le va o Iulai ma Setema, e pa’u ai lava tupe aoina a le malo, ma o lea na ia fa’aleoina ai lona le talitonu, e mafai e le malo ona ausia le latou sini fa’atu, mo le aoina o se vaegatupe e $165 miliona, i lenei tausaga tupe.

Sa faapea ona toe fesiligia e Togiola, pe mafai faapefea ona ausia e le malo ia se tupe fa’asili, ae a taga’I i le tausaga tupe o le 2026, o lea ua mumu le tala o le tupe, ona o sasi a le malo, e ala lea i le fa’aopoopoina i totonu o le tala o le tupe ia tupe ua mae’a ona fa’asoasoaina.

E ui ina sa tali mai le Tausitupe e leai, sa toe faapea atu Togiola, o le tali lea a le Tausitupe, ae e tusa ai ma le tulafono, e tatau ona fa’aaoga le tupe, e le mafai ona toe suia, ma i le faapea mai o le Tausitupe, e leai, o se tulaga le tatau.

Ae na fa’aauau pea ona tulei mai le alii Tausitupe a le malo, le susuga ia Donald Kruse, i saunoaga a le Senatoa, ma e le sa’o le saunoaga a le Senatoa, e tusa ai ma le fa’aaogaina e le malo o tupe maua, ma le fa’avasegaina o nei tupe maua i totonu o lafoga.