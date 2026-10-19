TALA O LE VAIFANUA
Pago Pago - AMERIKA SAMOA
MALEMO SE ALII I AMANAVE I LE ASO MALOLO NA SE’I MAVAE ATU
Na ripotia mai se fa’alavelave na tula’i mai, i gatai o le afioaga o Amanave, i le aso malolo lea na se’i mavae atu, i le aso Gafua, Oketopa 12, 2026, lea ua maliu ai se alii e 28 tausaga, e suafa ia Atonio Falaniko, ina ua maliu i le sami.
E tusa ai ma se ripoti mai i le Faatonu o le Matagaluega o Sailiili ma Lavea’i, le susuga ia Utumoe Alefosio, na alu ia Atonio e aumai se polo voli na pa’u i totonu o le sami, ae tafea atu agai i tai.
Na logoina ia le Iunite o Leoleo o le Gataifale, mo se fesoasoani, i le sailiga o Atonio, ina ua le iloa atu lona tino mai luga o le matafaga.
Na ta’ua e Utumoe, e taunu’u ia leoleo o le gatafaile, ae o le taimi lea ua maua mai se fesoasoani i se alii maulu, o Mamani Seti, mo le tau sailiga o Atonio.
Sa mafai ona iloa atu e nisi o le nu’u, ia le tino o Atonio, ae peitai, sa le mafai ona o’o atu iai se lavea’iga, ona o le loloto o lea ogasami. O le mafua’aga lea na tapa ai i le alii maulu o Mamani, mo se fesoasoani.
TATALA SE FALEMAI I TOTONU O LE FALEPUIPUI I TAFUNA
Sa faia se sauniga lotu, i le vaiaso ua mavae, e fa’alauiloa ai le tatalaina o se falema’i fou, i totonu o le falepuipui a Amerika Samoa, na mafai ona auai atu ai le Afioga i le Kovana, Pulaali’i Nikolao Pula, o taitai o ealesia, taitai o le malo, le susuga i le Faatonu o le Ofisa o le Soifua Maloloina, ia Dr. Saipale Fuimaono ma lana aufaigaluega , faapea nisi o le atunu’u.
O lenei falema’i fou, o se fa’ailoga lea o le fa’aauau pea o le galulue faatasi, mo le fa’aleleia atili o falemai ma auaunaga mo le tausia lelei o le soifua maloloina, o tagata o le atunu’u, e aofia ai ma i latou o lo’o lokaina i totonu o to’ese.
O se taimi o i luma, o le a mafai ona maua mai ai se fa’aaliga auiliili mai i le malo, e tusa ai ma lenei ofisa fou, o ana auaunaga, ma ona tiute.
LOKA SE FAIFEAU I SAMOA MO LE 9 TAUSAGA I LE FA’AMALOSIA O SE TAMAITAI O LANA ‘AULOTU
Ua faasaina e le Faamasinoga Maualuga a Samoa, ia le susuga i le Fa’afeagaiga ia Petaia Setu, i le 9 tausaga, ina ua fa’amautuina e sui Iloilo o le faamasinoga, ia ona moliaga, na aofia ai le faamalosia o se tamaitai, faia o ni feusuaiga fa’alesolitulafono faapea sauaga mataga.
O le faasalaina o Setu, e afua i ni fa’alavelave na tutupu i le va o le 2022 ma le 2024, a’o 16 tausaga o le tamaitai na a’afia. O lenei tamaitai, o se tasi o le ‘aulotu na ta’ita’ia e Setu, i Vaitele Fou.
O le ta’uina e le tamaitai na a’afia, i lona tina, ia mea na tutupu ia te ia, sa fa’ao’oina ai loa se la tagi i le ofisa a leoleo, ma i’u ai ina faia moliaga ma le faamasinoga.
O Aperila 2026 sa maua ai le faaiuga faasaga ia Setu, ae peitai, sa toe fa’aulu ia se tagi a Setu, i le Faamasinoga Apili.
O le aso 11 o Setema, 2026, na te’ena ai e le Faamasinoga Apili, ia le tagi a Setu ma tu’uina atu ai loa o ia i lalo o le vaavaaiga a leoleo, e faatalitali ai le lauina o lona faasalaga.