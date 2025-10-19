Sulufa’i se tamaitai i le ofisa a leoleo ina ua sauaina o ia e sana uo tama

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

O lo’o ta’ua i fa’amaumauga a le faamasinoga, le sulufa’i atu o se tamaitai i le Ofisa a Leoleo i Fagatogo, ma ripotia ai sana uo tama, le susuga ia Daniel Tanielu, i le sauaina o ia i tootnu o lana ta’avale.

E tusa ai ma le fa’amatalaga a le tamaitai i leoleo, na alu e faigaluega, ae sa ia mana’omia ni sapalai mo lona potu aoga. Ma sa ia fuafua e alu i le faleoloa a Manu’a e faatau mai ana sapalai. Ae na muamua ona afe i le fale a le na molia, ona sa ia (le na molia) mana’omia se fesoasoani i lana kilia mo lana galuega fou.

A’o faatalanoaina e leoleo ia le tamaitai na a’afia, sa va’aia ia maka lanu mumu i le ua o le tamaitai ma le fula o lona laugutu pito aluga. Na ta’ua e le tamaitai, o manu’a mai i le sauaina o ia e le na molia.

Sa fa’afeso’ota’i e leoleo ia le vaega a le EMS mo le togafitia o manu’a a le tamaitai, ae peitai, sa tete’e e le tamaitai ia le auaunaga a le EMS.

I le fa’aauauina o le faamatalaga a le tamaitai na a’afia, ina ua oso atu le na molia, i totonu o lana taavale, sa amata ona fa’amisa atu le alii ia te ia (tamaitai na aafia), ma tu’ua’ia o ia (tamaitai na a’afia) i le le faamaoni i lo la va. Ina o ua taunu’u le la ta’avale i tua o le Fale Laumei, i Utulei, sa tu’i e le na molia, ia le faamalama o le taavale ma nuti ai.

Sa faamanino e le tamaitai na a’afia, lona tagi ma augani atu ia Daniel ina ia tu’u lona ita, ae na atili ai. Ona oso lea i fafo o le na molia ma savali mai i le itu na iai le tamaitai na a’afia, ma taumafai e titina le tamaitai. Sa ta’ua e le tamaitai lona taumafai e manava, ae na toeititi matapogia, ae o le taimi lena o lo’o ‘e’e atu le na molia, ia te ia, ma fesili atu po o ai o lo’o talanoa iai. Sa faapea foi ona se’i mai e le na molia, ia le telefoni a le tamaitai na a’afia ma togi i lalo ma ta’ape ai le telefoni.

Sa ta’ua e le tamaitai na a’afia, le fa’aauau ona ‘e’e atu o le na molia, ia te ia, ma fai atu e le kea i leoleo po o lona tama. Ma sa ia (le na molia) fai atu foi i le tamaitai na a’afia, o le a fasi o ia (tamaitai) ona ua tiga lona ulu. Na ‘ai’oi atu le tamaitai na a’afia, i le na molia, e tu’u loa, ae peitai, sa fa’aauau ona fa’amata’u e le na molia, ia le tamaitai, se’ia o’o ina maua e le tamaitai se avanoa, e sola ‘ese ai.

Na ripotia e le tamaitai na a’afia, ina ua ave’ese le lima o le na molia mai lona faitoto’a, sa vave loa ona ia alu ‘ese, ae tuliloa atu e le na molia ia lana taavale. Ma na ia alu sa’o i lona tama, ona ua fefe mo lona ola.

Sa taumafai leoleo e saili le na molia, ae peitai, e le’i maua o ia i lea aso. E le o ta’ua i le ripoti pe sa avefaapagotaina pe na lokaina, ia le na molia.

Ae o ona moliaga, na aofia ai le Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu, o le Avefaapagotaina Fa’asese o se tagata, ma le Faaleagaina o meatotino i lona tulaga e lua; o ni vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le tausaga atoa, po o se sala tupe e $1,000; po o faasalaga uma e lua.

O isi moliaga, e aofia ai le Fa’aleagaina o mea totino i lona tulaga e tolu – o se vaega ‘B’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le ono masina, po o se sala tupe e o’o atu i le $500; po o faasalaga uma e lua.

Ma le moliaga o le Gaoi – o se vaega ‘C’ i solitulafono mamafa, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i tausaga e fitu, po o se sala tupe e le silia ma le $5,000, po o se aofaiga e fa’aluaina e maua mai i le faatinoga o le solitulafono, e o’o atu i le $20,000; po o faasalaga uma e lua.

E $30,000 se vaegatupe na fa’atulagaina e mafai ona tatalaina ai le na molia mai i le falepuipui, a’o faagasolo lona faamasinoga.