Suia tulafono a le Ofisa o le Soifua Maloloina ona o le tele o fa’asea a tagata fa’atau
Pago Pago - AMERIKA SAMOA
I se fa’aaliga lata mai mai i le Ofisa o le Soifua Maloloina, mo pisinisi uma a le teritori, ua lapata’ia ai nei le le toe aloaia o aso faaopoopo e 30, i oloa ua mae’a aso atofaina e mafai ai ona tu’uina i luga o fata o faleoloa.
O lenei suiga ma’oti ua faapea ona fa’amaonia i se fa’aaliga mai i le Faatonusili o le Matagaluega o le Soifua Maloloina, le susuga i le alii fomai ia Dr. Saipale Fuimaono. Ma o lo’o fa’amanino mai ai le manaomia ona tausisi i tulafono e faatatau i le puipuiga o taumafa.
O lo’o ta’ua i totonu o le fa’aaliga mai i le ofisa a le soifua maloloina, i lalo o Tulafono toe Teuteuina a Amerika Samoa (A.S.C.A) 25, §26.0607, e faatatau i aso e fa’atapula’ia ai le toe aoga o taumafa ma meaina, o lo’o i le Faatonusili le malosiaga, e taofia i le toe fa’atauina atu, ave’esea po o le fa’atama’ia, o so’o se taumafa po o meaina, ua pasi lona aso e toe aoga ai.
Ua mafua lenei faaiuga ona o le to’atele o se fa’asea mai i tagata faatau, e tusa ai ma le le fa’amaoni o faamatalaga o lo’o faapipi’i i luga o oloa taumafa.
Ma sa faamamafaina mai ai e Dr. Fuimaono, le taua o le saogalemu o tagata faatau, ma ona o le toatele o tagata faatau ua faasea e tusa ai ma faaupuga e fa’aali ai aso e fa’agata ai ona lelei ni oloa taumafa, ua a’e ai se manatu ina ia faavaeina ni tulafono fou, e aunoa ma se faatuai.
Ua faapea mai le alii Faatonu, o le le toe taliaina e le latou ofisa ia aso faaopoopo e 30 lea sa masani ona iai, mo taumafa ua pasi aso faatulagaina, e aoga ai. Ua tele ni ripoti ua fa’aalia ai, le le gata ina pasi aso e toe aoga ai nei taumafa, ae ua amata ona tulaga faaletonu ma le toe aoga mo le fofoga taumafa a le atunu’u, ma avea ma tulaga e ono a’afia ai soifua maloloina o tagata faatau.
Ua avea lenei fa’aaliga ma se faamanatu taua i pisinisi, ina ia mataituina ma le fa’autauta a latou oloa, o lo’o faatauina atu i le mamalu o le atunuu. E tatau i faipisinisi ona siaki faalelei a latou oloa, ina ia alo ‘ese mai i le toe faatauina atu o oloa ua le toe aoga.