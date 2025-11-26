POU TIUTE A LEOLEO

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

LOKA SE ALII NA TAUMAFAI E SOGI FAAMALOSI I SE TAMAITAI

O le 2:02 i le aoauli o Oketopa 23, 2025, na valaau atu ai se tamaitai loto mafatia, i le Ofisa a Leoleo i Fagatogo, ona o se alii, ua taumafai e sogi faamalosi atu ia te ia, i totonu o se faleoloa.

Sa ta’ua e le tamaitai loto mafatia, o se taimi muamua lea ua tupu ai se tulaga faapea ia te ia.

Na aga’i atu leoleo i le nofoaga na tupu ai le faalavelave i Pago Pago, ma ina ua o latou feiloai ma le tamaitai na a’afia, sa va’aia le mu o foliga o le tamaitai, ona sa tagi ma le fa’ate’ia o ia.

Sa faamatala e le tamaitai na a’afia, sa afe atu i se faleoloa, e fai se faatauga mo taumafataga o le afiafi a le latou aiga. Ma o le mea mulimuli lava sa ia mana’omia, o se fiu, lea i le pito i tua o le faleoloa. Ma o i’ina na tupu ai le faalavelave.

Sa ia ta’ua e faapea, e punou atu e aumai sana fiu, ae ona faalogoina le tago mai o le tagata ia te ia, ma loka atu lona ulu i lona (le na molia) lima tauagavale, ma futi atu lona ulu. Ona fa’aauau lea ona tago le alii ua eto ona foliga ma ‘o’omi o ia.

Na ‘e’e le tamaitai na a’afia, mo se fesoasoani, ae o le taimi foi lea, sa ia taumafai e ‘a’apa atu i se mea e ta ai le na molia, ae ona o le malosi tele o le alii, sa le mafai ai ona minoi le tamaitai na a’afia.

Sa ta’ua e le tamaitai, lona taumafai pea e u’una’i ‘ese le tagata ma ina ua mafai ona ia tilotilo i foliga o le na molia, sa ia iloa ai o se alii e suafa ia Daniel Lauama, ma e masani iai.

O le taimi lea na sola ‘ese ai le na molia mai i le faleoloa. Ma na fa’ailoa atu e le tamaitai, i leoleo, ia lona fefe tele ma sa mana’o e fai sana tagi e faasaga i le na molia.

Ina ua mae’a le fa’atalanoaga o le tamaitai na a’afia, sa faapea loa ona agai atu leoleo i le fale a le na molia ma ave faapagotaina o ia, i le ofisa a leoleo, mo le fa’aauauina o su’esu’ega.

E ui ina sa iai ni nai ma’osia i le fatafata, tua ma foliga o le tamaitai, ae peitai, sa le’i mana’o e valaau ia le EMS.

O lo’o ta’ua i fa’amaumauga a le faamasinoga, e le o se taimi muamua lea, ua faia ai e le na molia, ia lea tulaga, i isi tagata.

Sa molia ia Daniel Lauama, i moliaga o le Faatupu Vevesi i nofoaga lautele ma le Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu.

O le moliaga o le faatupu vevesi, o se vaega ‘B’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le ono masina, po o se sala tupe e le silia ma le $500; po o faasalaga uma e lua.

O le moliaga o le Fa’ao’olima, o se vaega ‘A i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le tasi tausaga, po o se sala tupe e le silia ma le $1,000, po o faasalaga uma e lua.

Sa taofia le na molia, e aunoa ma se vaegatupe faatulagaina, e toe tatalaina ai i tua, a’o faagasolo lona faamasinoga.

MOLIA SE TAMALOA I LE SAUAINA O LONA TO’ALUA I TOTONU O SE TAAVALE

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, o le aso 25 o Oketopa, 2025, na valaau atu ai se tina i le Ofisa a Leoleo, ina ua o la toe fo’i atu i le fale ma lona to’alua, i le mae’a ai o se la evaga i se falekalapu, ae sauaina ai o ia e lona to’alua, i totonu o le taavale.

[Ua le lomia suafa o i latou na a’afia po o le na molia, i lenei mataupu, ona o le puipuiga o fanau ma le tina na a’afia.]

Sa fa’ailoa atu e le tina na a’afia, ia lona tau le mafai ona tautala ona o le tiga o lona ua, ona o le taumafai o lona toalua, e titina o ia.

Na ta’ua i le ripoti, ia le taumafai o le tina a’afia, e vili i lalo le fa’amalama o le taavale ma ‘e’e atu i seisi mo se fesoasoani. Ma ona o le fa’asuaava o le na molia, sa saoasaoa ai lona faafoeina o le taavale.

Sa i’u ina mafai ona vala’au e le tina na a’afia, ia le ofisa a leoleo.

I le 10:30 o lea po, na agai atu ai leoleo i le fale o le tina na a’afia ma sa ia fa’ailoa atu i leoleo, le sola ‘ese o lona to’alua (le na molia), ma ave le la tamaititi e 10 tausaga, faapea le la tama teine e 4 tausaga.

Na faapea loa ona logoina e leoleo ia le ofisa, mo le fa’asalalauina o se fa’aaliga i leoleo uma, ina ia va’ava’ai ifo le taavale a le na molia, ae o le taimi lea, sa aveina atu ai le tina na a’afia ma sona alo tamaitai talavou, i le Ofisa a Leoleo i Leone, mo le fa’aauauina o su’esu’ega.

O iina na fa’amatalaina ai e le tina na a’afia, ia lo la iai ma lona to’alua i se fale kalapu. Ae peitai, sa amata ona masalomia o ia e lona to’alua (le na molia) ma tu’ua’ia o ia i le faia o ni amioga le talafeagai, i si tamaloloa.

Ma sa o’o lava ina manatu le na molia, o lo’o fa’auo le tina na a’afia ma seisi, i lena po.

O le la toe fo’i atu i le fale, na amata ona fai ai se la tauga’upu, ma sa fa’aafe e le na molia, ia le ta’avale, i tua ma le auala ma amata ona ia titinaina le ua o le tina na a’afia. Ma sa ta’ua e le tina na a’afia, ia la tatu’iina o ia e lona to’alua.

Na ta’ua e le tina na a’afia, ia le tupu so’o o tulaga faapenei.

Sa fa’atalanoaina foi le molimau ma sa ia ta’ua, ia lona le’i va’ai i le mea sa tupu i le va o ona matua, i totonu o le ta’avale. Ae sa ia molimauina le oso atu i fafo o lona tina mai i le taavale, ae o lo’o tagi. O le mea lea na ia savali mai ai i fafo, ma ia va’aia le fa’aauau ona tau’upu lona to’alua, i luma o le latou fale.

Ona tago lea o lona tama i le ta’ita’i atu lona tuagane e 10 tausaga ma lona uso e 4 tausaga, ma o latou o ese atu, i le taavale.

Ina ua mae’a ona fa’atalanoaina e leoleo ia le tina ma lana tama teine, sa toe fo’i atu leoleo e saili mai le na molia, ae peitai, e le’i maua o ia i lea aso.

I le fa’aauauina o su’esu’ega a leoleo, sa fa’aalia ai le toe momoli atu e le na molia, o le fanau.

O moliaga na faia e faasaga i le na molia, na aofia ai:

Faitauga 1: Fa’ao’olima i lona tulaga muamua (sauaga i totonu o le aiga) – o se vaega ‘B’ i solitulafono mamafa, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, i le va o le lima ma le 15 tausaga.

Faitauga 2: Taofi fa’asolitulafono o se tagata – o se vaega ‘C’ i solitulafono mamafa, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e le silia ma le fitu tausaga, po o se sala tupe e le silia ma le $5,000; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 3: Faatupu Vevesi i nofoaga tuma’oti – o se vaega ‘C’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe e $300; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 4: Faia o se gaioiga e afaina ai le saogalemu o fanau – o se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le tausaga atoa, po o se sala tupe e $1,000; po o faasalaga uma e lua.

E leai se vaegatupe na fa’atulagaina, na mafai ona tatalaina ai le na molia mai i le falepuipui, a’o faagasolo lona faamasinoga.