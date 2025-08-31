POU TIUTE A LEOLEO

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

LOKA SE ALII INA UA MAUA I TOTONU O LANA ATO I LE MALAEVAALELE IA SE FANA MA PULUFANA

O le po o le aso 14 o Iulai, 2025, na fa’afeso’ota’ia ai e le Ofisa a Leoleo o le Malaevaalele, ia le Ofisa a Leoleo i Tafuna, e tusa ai ma le mauaina o se fana ma pulufana, i totonu o le ato a se alii na fuafua e faimalaga atu i atunu’u i fafo.

Ina ua taunu’u leoleo i le malaevaalele, ma fa’ailoa iai e leoleo o le malaevaalele, le susuga ia Lionel Vaitautolu, sa taumafai e ulufale atu i le vaalele ma se fana, faapea ma ni pulufana. Ma sa mauaina e le vaega a le TSA ia lenei a’upega, ina o faatinoina a latou galuega, i le fa’ataina o ato a le pasese.

Sa aveina faatasi e leoleo ia le na molia faapea le a’upega ma pulufana, i le ofisa a leoleo i Tafuna mo le fa’aauauina o a latou suesuega, ma na fa’amaonia ai iina, e le’i resitalaina ia le a’upega.

Ina ua fa’atalanoaina e leoleo ia Lionel, sa ia ta’ua e faapea, atonu sa tu’uina e lona tina ia le a’upega i totonu o lana ato, e aunoa ma sona (Lionel) iloa. Ma sa ia ta’ua foi e faapea, o lona tina, ua amata ona a’afia i le gasegase, lea e galogalo ai mea.

O moliaga na faia faasaga ia Lionel, na aofia ai:

Faitauga 1: Taulimaina o se a’upega e le’i resitalaina – o se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le tasi tausaga, po o se sala tupe e o’o atu i le $1,000; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Fa’aaoga Fa’asolitulafono o se A’upega – o se vaega ‘B’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le ono masina, po o se sala tupe e $500; po o faasalaga uma e lua.

E $2,000 se vaegatupe na faatulagaina, e mafai ona tatalaina ai i tua le na molia.

LOKAINA NI FANAU A’OGA FA’ATO’A FA’AU’U I LE TAGOFIA O ‘AVA MALOLOSI I LALO O TAUSAGA FAATULAFONOINA

O le afiafi o le aso 15 o Iulai, na o’o atu ai se vala’au i le Ofisa a Leoleo, e ripotia ai ni fanau talavou o lo’o faia sa latou inuga pia, i se nofoaga lautele.

E fetaui le taunu’u o leoleo, ae va’aia le sosola ‘ese o nisi e to’afa, ae totoe ai na’o ni tamaitai talavou se to’alua, lea na avefaapagotaina e leoleo. A’o talatalanoa leoleo ma i la’ua ia e to’alua, o Rosalina McMoore (18 tausaga le matua) ma Natasha Mauga (19 tausaga), sa lagonaina e leoleo ia le malosi o le manogi ‘ava malosi o nei tamaitai.

E tusa ai ma le faamatalaga a Rosalina, sa taunu’u atu i le nofoaga na fai ai le latou evaga i lea afiafi, na ia vaaia ni tamaiti talavou, pe a ma le 15 tausaga le matua. Ae e na te le iloa po o ai na faatauina ia le pusa pia, ma e tolu ana apa pia na inu. Ma sa ta’ua foi e Rosalina, ia lona le masani i se tagata na o latou tafafao i lea afiafi.

I le faamatalaga a Natasha, sa ia ta’ua foi lona taunu’u atu i le pati ua leva na amata. Ma na mafua ona alu ile inuga, ona sa iai lana uo tama. Na faamaonia e Natasha lona ia fo’i taumafaina o

pia, ae na te le iloa po o ai sa faatauina ia nei pia.

Sa ta’ua e Natasha, o nisi o i latou sa latou eva i lea afiafi, na aofia ai ma ia faapea ma Rosalina, sa fa’ato’a mae’a ona o latou fa’au’u mai i aoga maualuluga. Faatasi ai foi ma lana uo tama, lea na sola ina ua taunu’u atu leoleo.

O moliaga na faia e faasaga ia Rosalina ma Natasha, na aofia ai:

Faitauga 1: Tagofia o ‘ava malolosi i lalo o tausaga faatulafonoina – O se vaega ‘B’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le ono masina, po o se sala tupe e o’o atu i le $500; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Taumafaina o ‘ava malolosi i se nofoaga faasaina – O se vaega ‘B’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le ono masina, po o se sala tupe e o’o atu i le $500; po o faasalaga uma e lua.

E leai se vaegatupe na faatulagaina mo le tatalaina i tua o i la’ua na molia.