Molimau taitai o le Ofisa a Leoleo i fuafuaga mo le taofia o fualaau faasaina i totonu o le teritori

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

Ona o se popolega tele, i le fa’aauau pea ona ulufale mai o vaega o fualaau faasaina, i totonu o le teritori, ua amata ona fesiligia e afioga Senatoa, ia le fa’atinoga tatau o tiute a ofisa o lo’o puipuia ia tuaoi, ofisa o titue, ofisa a leoleo, ma ofisa e gafa ma le faia o su’esu’ega.

Na ma’oti ia popolega faaleo a sui faitulafono, i auala o lo’o faigofie ona aumai faanana ai ia se vaega o fualaau faasaina, o le Aisa, i totonu o Amerika Samoa, ma faatauina atu, e le gata i tagata matutua, ae faapea fanau aoga, e aofia ai ma fanau a’oga i a’oga tulaga muamua.

I le aso Lulu, sa fa’afofoga ai afioga i Senatoa, i totonu o le Komiti o le Puipuiga o le Lotoifale faapea le Lautele, i ni molimau mai i le Faatonusili o le Matagaluega mo le Puipuiga o le Lotoifale (DHS), le susuga ia Vaetagaloa Glenn Lefit; o le sui Faatonu ia Esau Esau; o le Komesina le tumau, a le Ofisa o Leoleo, le susuga ia Tautalaso’o Moliga; o le sui Komesina ia Falana’i Ta’ase Sagapolutele, ma le fa’auluuluga o le Ofisa o Tiute, ia Iuliano Falaniko.

O le iloiloga mulimuli lea, ae e le’i tapunia aloaia ia Taualumaga lona 39 a le Fono Faitulafono, mo la latou malologa i le fa’ai’uga o le tausaga, e fa’ato’a toe tatalaina, ia Ianuari o le tausaga fou.

Sa amataina le iloiloga i se taumafaiga a le afioga i le Peresetene o le Senate, le Tofa ia Tuaolo Manaia Fruean, e saili se faamaninoga mai i le Faatonu o le DHS, i tulafono, o lo’o latou mulimulita’i ai, pe a maua ma taofia, ia ni vaega o fualaau faasaina, o tau aumai e tagata, i totonu o le teritori.

Na fia malamalama le afioga i le peresetene, i tulaga e o’o iai tagata, ma fualaau faasaina, e taofia i le malae vaalele, po o afifi ia e maua mai i pusa meli, ma po o ai tonu e taulimaina ia nei mataupu, po o le ofisa a leoleo, po o le vaega a le DHS.

Na faamanino e Vaetagaloa, o so’o se mataupu, e a’afia ai fualaau faasaina, e maua e le aufaigaluega a le Ofisa o Tiute, e muamua ona faao’o atu i le Ofisa a le Loia Sili, mo sa latou iloiloga fa’aletulafono.

Ma e pei ona faamanino e le faatonu a le DHS, o le ofisa a le Loia Sili, e faia le faaiuga, i leisi la’asaga e uia, ma ua faatonuina ia le DHS, e faia a latou su’esu’ega, e pei ona manaomia.

A mae’a a latou su’esu’ega, ona tu’ufa’atasia lea e le DHS, se ripoti auiliili, ma fa’ao’oina atu i le ofisa a le Loia Sili.

Na ta’ua e Vaetagaloa, o loia ia o lo’o patino i le ofisa a le Loia Sili, e gafa ma le iloiloina o ripoti su’esu’e, ma molimau, e faamautu, pe ua lava ni faamaoniga o se solitulafono lotoifale, po o se solitulafono feterale.

Afai ae lagolagoina e molimau, ia le solia o le tulafono, ona faia lea e le Ofisa a le Loia Sili, ia le faaiuga, pe fa’ao’oina atu lea mataupu, i le faamasinoga.

Na liliu le afioga i le Peresetene o le Senate, i le taulimaina o molimau, po o fualaau faasaina, ia e maua, i taimi o su’esu’ega.

Sa ia fesiligia Vaetagaloa, po o teuina e le DHS ia fualaau faasaina, ma isi oloa faasaina, ia e taofia e le aufaigaluega a le Ofisa o Tiute, i uafu ma malae vaalele.

Na fia malamalama foi Tuaolo, i auala o lo’o galulue faatasi ai le ofisa a leoleo ma le DHS, i le faamalosia o tulafono mo le taofia o fualaau faasaina, faapea le faia o su’esu’ega, e faatatau i le aumaia o tagata i totonu o le teritori, i auala o lo’o solia ai le tulafono.

Sa faamalamalama e Vaetagaloa, o lo’o galulue vavalalata ia le latou ofisa ma le ofisa a leoleo, faapea isi ofisa su’esu’e, i so’o se taimi e tula’i mai ai se faalavelave, e mana’omia ona faia ai su’esu’ega, po o le mana’omia foi e ia ofisa, ia se fesoasoani, i ni tagata faigaluega faaopoopo, po o tomai faapitoa.

Na molimau Vaetagaloa, i le taua tele o le galulue fa’atasi o nei ofisa a le malo, aua le faasagatau i le aumaia faanana o fualaau faasaina i totonu o le teritori, ma isi gaioiga fa’asolitulafono.

Sa faapea foi ona molimau Vaetagaloa, i le galulue so’otau’au a le DHS ma le ofisa a leoleo faapea le aufaigaluega ma le pulega a le Ofisa o Tiute, i nisi o fa’alavelave lata mai, e aofia ai ni osofa’iga fa’afuase’i i nofoaga sa masalomia o lo’o fa’atauina ai vaega o fualaau faasaina.

Ma sa faamanino auiliili e le faatonu o le DHS, ia auala e taulimaina ai e le latou ofisa, ia oloa uma e latou te aoina i taimi o a latou su’esu’ega, e aofia ia vaega o fualaau faasaina ma nisi o oloa faasaina, ina ia mafai ona aoga mo taimi o faamasinoga.

Ae sa fa’aleoina e le afioga i le peresetene o le Senate, ia sona atugaluga e tusa ai ma le faatinoga o tiute, i le va o le DHS ma le ofisa a leoleo. Sa faatatau lana saunoaga, i se molimau na folasia i le amataga o le iloiloga. Lea na ta’ua ai e Tuaolo, ia lona taumafai e malamalama pe aisea na faatino ai e le DHS ia se su’esu’ega, o lo’o i lalo o le va’ava’aiga a le ofisa a leoleo. E le gata i lea, sa ia ta’ua le iai o se fenumia’i i le vaega e fa’agata ai le malosiaga o le tasi ofisa, ae amata ai leisi.

Sa faapea ona fesiligia foi e Tuaolo ia le Komesina le tumau a le ofisa a leoleo, ma le sui Komesina, mo se fa’amalamalamaga i le emafua’aga ua suia ai tiute mo vaega su’esu’e a leoleo.

TALI MAI I LE OFISA A LEOLEO

Sa faamanino e Falana’i e faapea, na mua’i tula’i mai lenei mataupu, ia Iuni o lenei tausaga, ina ua taofia e le aufaigaluega a le Ofisa o Tiute, ia ni fualaau faasaina, i le falemeli, ma logoina atu ai le ofisa a leoleo. Ae ina ua taunu’u atu leoleo i le falemeli, sa fa’ailoa ifo iai, ua o’o le mataupu i le DHS.

O le taimi lea o lo’o avea ai Falana’i ma Komesina le tumau, ma na ia fa’aalia ia lona te’i i lea tulaga, ona e leai se fonotaga na faia i le va o le ofisa a leoleo ma le DHS, e tusa ai ma lea suiga.

Sa molimau Falanai, i lona taumafai e saili se faamaninoga ma ia fesiligia po o ai na faia le faaiuga, e ave le mataupu i le ofisa a le DHS. Ae o le tali na ia maua, o le faaiuga na faia e se loia mai i le ofisa a le Loia Sili.

I lona popolega tele, i le tulaga ua o’o iai le mataupu, sa fa’afeso’ota’i ai e Falanai ia le ofisa a le Loia Sili ma fa’amanino iai le faia o lea faaiuga, e aunoa ma se feso’ota’iga ma taitai o le ofisa a leoleo, ma ia tapaina se faamalamalamaga, e tusa ai ma nei suiga.

Ae peitai, e tusa ai ma le molimau a Falana’i, sa tali mai le Loia Sili, e leai sona iloa i se faaiuga faapea, ma o le a ia talanoa i le loia, ona toe fa’afeso’ota’i mai lea o Falanai. O le afiafi lea, na toe valaau atu ai le Loia Sili ia Falanai ma fautuaina o ia, e ta’atia le mataupu, e pei ona iai. Ma sa fa’ailoa atu foi e le Loia Sili ia te ia, o le a faia se fonotaga, i le aso e soso’o ai, mo le soalaupuleina o lenei mataupu, ma le faia o se faaiuga mautu, i le agai i luma.

O le aso na soso’o ai, e pei ona fa’aauau ai le molimau a le sui Komesina, sa o latou feiloai ai ma le Loia Sili, ma na ia faamamafaina ai, le tiute patino a le ofisa a leoleo, o le su’esu’eina o solitulafono tau i fualaau faasaina, e aumai i totonu o le teritori. Ma na faamanino foi e Falana’i, e tusa ai ma se fa’amalamalamaga a le Loia Sili, o le faaiuga mo le tu’uina atu ia su’esu’ega o le aumai faanana o fualaau faasaina ma tagata, i totonu o le teritori, i le DHS, sa faia ona o le tulafono fou lea ua maua ai e le DHS ia le malosiaga, e ave faapagota ai tagata.

Ae na fa’amanino atili e le Loia Sili, e tusa ai ma le molimau a le sui Komesina, o le a faatino pea e le ofisa a leoleo, ia ni tiute taua, e ala i le taula’i i solitulafono lotoifale, e a’afia ai vaega o fualaau faasaina, ma le taumafaiga e taofia le fa’atauina atu ma le fa’aaogaina o fualaau faasaina, i totonu o nu’u ma afioaga.

Sa faaleoina e le sui Komesina ia le tumau pea o se atugaluga i le ofisa a leoleo, e tusa ai ma le agai i luga o le tele o fualaau faasaina, ua maua i totonu o le teritori, ma lona a’afiaga i le autalavou. Ma o lo’o ua ave le fa’amuamua a le latou ofisa, i le fa’asaga tau i gaioiga lotoifale, e a’afia ai fualaau faasaina, ma fesoasoani pea, i isi ofisa su’esu’e, e taumafai e taofia le aumaia o fualaau faasaina, i totonu o Amerika Samoa.