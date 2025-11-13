Molia se tamaloa sa faapaina se fana e tuli ai tamaiti I le taimi o le Sa a le nu’u

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

O le ta o le 12, i le vaveao o Oketopa 5, 2025, sa o’o atu ai se valaau i le Ofisa a Leoleo i Leone, mai i Malaeloa, ona o se tamaloa o lo’o faapapa fana i luma o le auala, agai i ni tamaiti, a’o faia le sa a le nu’u.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, o le susuga ia Faitauafe Atanoa sa molia i lenei mataupu. O ona moliaga, na aofia ai:

Faitauga 1: Fa’aaoga fa’asolitulafono ia se la’au malosi – O se vaega ‘B’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai I le falepuipui, mo le ono masina, po o se sala tupe e $500; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Faatupu Vevesi i nofoaga faitele - O se vaega ‘B’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai I le falepuipui, mo le ono masina, po o se sala tupe e $500; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 3: Faapaina faasolitulafono o se la la’au malosi – O se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le tausaga atoa, po o se sala tupe e $1,000; po o faasalaga uma e lua.

Ina ua taunu’u leoleo i le nofoaga na tupu ai le faalavelave, sa o latou feiloai ai ma Faitauafe (le na molia) ma se tasi molimau. Sa faamatalaina e le molimau, i leoleo, o ia sa leoleo i le Sa a le nu’u ma sa nofonofo mai i luga o le a’ega ma ula sana sikareti, ae pe a ma le 30 minute ina ua mae’a ona ta le logo o le Sa, ae ona faalogoina se tasi o ‘e’e ma palauvale.

Ae sa ta’ua e Faitauafe, e leai se mea na tupu, na o le pau lava lana mea sa ia faia, o le tuli’eseina o ni tamaiti sa tafafao i autafa o le alatele.

Sa ta’ua e le molimau, le ‘e’e o se tagata ma palauvale, ma valaau i le soli o le Sa. Ona faapa lea e le na molia, ia se fana ma sa faatopetope atu iai ia le molimau ma va’aia ai le tamomo’e ‘ese o ni tamaiti. Na ta’ua e le molimau, ia lona otegiaina o le na molia ae ta’i mai e le na molia, ia le fana ia te ia (molimau) ma faapa mai i le mea o tu atu ai – ae na tau le pulufana i le taualuga o lona fale.

Na fa’amaonia e le molimau, o Faitauafe (le na molia) sa ona faapaina le fana ma a faapea ona lokaina mai ai o ia e leoleo. Ae sa lagona e leoleo ia le manogi fa’asua’ava o le na molia. Sa mauaina e leoleo ia ni pulufana i totonu o le taga o le ofu a le na molia.

Sa aveina atu e nisi leoleo ia Faitauafe i le ofisa a leoleo, ae agai atu nisi leoleo e saili le la’au malosi, lea na maua i autafa o le fale a le na molia.

O iina sa toe talanoa ai leoleo ma seisi molimau ma na faamatalaina e lea molimau lona iai i totonu o le potu, ae ona faalogoina se pa leotele. Sa ia tamo’e mai fafo ma ona va’aia ni tamaiti o taufetuli ‘ese mai i le auala, ma sa ia faapea ifo, atonu o faapa ni faga’ofe a tamaiti. Ae o se taimi mulimuli ane, na ia va’aia ai le taunu’u atu o taavale leoleo. Ma sa ta’ua foi e lea molimau, o totonu o lona potu, e iai se ‘ea malulu, ma e tapuni lava ona fa’amalama i taimi uma, ae sa mafai ona ia lagonaina ia le pa leotele.

Ina ua faatalanoaina e leoleo ia Faitauafe i le ofisa a leoleo, sa ia ta’ua e faapea, o ia na leoleo i le Sa a le nu’u, ae ona va’aia ia le faapotopotoga a tamaiti i luma o le alatele, ma na le fiafia ai ona o le soli so’o e tamaiti o le Sa a le nu’u.

O lea na alu ai ma ‘aumai lana fana ma faapa faalua, aga’i i luga o le ‘ea e tutuli ai tamaiti. Na ioe le na molia, i lona taumafaina o ni apa pia se ono, ma e sa na ia iloa foi, e sese le faapaina o le fana – ae fai seisi tulaga.

E $3,000 se vaegatupe na faatonuina e le faamasinoga, ia le na molia, e mafai ona totogi e tatalaina ai o ia i tua mai i le falepuipui, a’o faagasolo lona faamasinoga.