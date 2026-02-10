Molia se fafine i le sauaina o lona to’alua

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

O le aso 12 o Ianuari, 2026, na avefaapagota ai e leoleo, ia se fafine, ona o se fa’alavelave na tula’i mai i lo la va ma lona to’alua, i lo la fale i Kokoland.

[Ua le lomia suafa o i latou na a’afia ma molia i lenei fa’alavelave, ona o le puipuiga o le fanau.]

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, ina ua o’o atu leoleo i uma o se faleoloa i Fagaima, lea e i leisi itu auala o le falesa a le Assembly of God, o lo’o iai iina ia le tamaloa na a’afia i lenei fa’alavelave. Ma sa ia fa’ailoa atu i leoleo, le amata o le faalavelave i se tauga’upu, ae fa’ai’u i lo la pa’i lima ma lona to’alua.

Ae ina o fa’aauau ona talatalanoa ia leoleo ma le tamaloa, na savali atu se fafine mai i tua o le faleoloa ma amata ona ‘e’e atu ia te ia. Sa taumafai leoleo e tu’u’ese’ese le to’alua ma ta’ita’i ‘ese atu le fafine.

Na faamatala e le tamaloa na a’afia, i leoleo, sa amata le la misa ina ua ia fesiligia lona to’alua (le fafine na molia), e tusa ai ma lona tu’ua o le latou aiga i le leva o le po, ae fa’ato’a toe fo’i atu i le taeao, ae o lo’o ia (tina) ta’ua pea lona fia faatasi ma lana fanau, ma tausi ia i latou.

Sa ta’ua foi e le tamaloa, ia lona fa’atonuina o se tasi o uo a le aiga, e ave le la fanau i seisi potu. Ma na fa’aalia le le fiafia o le tina (le na molia), ona o le fesiliga o ia e le tamaloa i le mea o lo’o alu iai i le leva o le po. Na fa’ateteleina le tauga’upu a le ulugalii, ma o’o ai ina tago le tina (le na molia) i se la’au meata’alo (lightsaber) ma sasa ai le tamaloa.

Na fa’ailoa atu e le tamaloa, i leoleo, ia le iai o se ata vitio, sa ia pu’eina, i le fa’ao’olima o lona to’alua (le na molia) ia te ia.

Sa ta’ua foi e le tamaloa ia lona fa’atonuina o lona toalua, e alu ‘ese ma le fale, ona o lo’o iai le la fanau i totonu o le fale, i le taimi na tupu ai le fa’alavelave. Ina ua tu’ua e le fafine (le na molia) ia le fale, sa mulimuli atu ai le tamaloa, ma vala’au i leoleo.

O se taimi mulimuli ane, na aveina atu ai e leoleo ia le fafine (le na molia) i le Ofisa a Leoleo i Tafuna mo le fa’atalanoaina, ae toe fo’i atu leoleo i le fale a le ulugalii, e fa’aauau a latou su’esu’ega ma fa’atalanoaina molimau sa iai.

Ina ua fa’atalanoaina e leoleo ia le fafine (le na molia), sa ta’ua e le fafine le amataina o le la tauga’upu ma lona to’alua, ona o se tupe, na mana’o lona uso o lo’o i atunu’u i fafo, e lafo mai e ave ai le la fanau, i le tifaga, ma fa’atau ai ana (le na molia) vailaau.

Sa ta’ua e le fafine (le na molia), ia lona fesiligia o lona to’alua, pe mafai ona lafo mai le tupe, i lana tusitupe, sa tali le tamaloa, ua lelei.

Ma sa faamatala foi e le fafine (le na molia), na alu e sauni e alu e se’i mai i fafo le tupe, ae ona va’aia lona to’alua, o laga lana ato. Sa ia fesiligia lona to’alua pe aisea, ae amata ona faamisamisa mai le tamaloa ia te ia, ma tu’ua’ia o ia i lona le fa’amaoni i lo la va fa’aleulugali’i.

Sa ta’ua e le fafine (le na molia) ia lona taumafai e se’i ‘ese mai lana ato mai i lona to’alua, ae na se’i ese e lona to’alua ona lima. Ona taumafai lea o le fafine (le na molia) e laga ia le ato a lona to’alua, ae na tago lona to’alua, i le togi i luga o se fata maualuga.

Na ta’ua foi e le fafine (le na molia) ia lona tago i le toso atu se nofoa, ae toe u’una’i ese e lona to’alua, ina ia ‘aua nei au i luga o le fata o iai lana ato. Ae ina ua fesiligia e leoleo ia le fafine (le na molia), po o iina na ia fa’ao’olima ai i lona to’alua, sa le’i tali le fafine (le na molia).

Sa ia fa’ailoa atu i leoleo, ina ua mae’a le la tauga’upu ma lona to’alua, sa ia tu’ua le fale, ae mulimuli atu lona to’alua i fafo. Ma ina ua ia taumafai e vala’au sana uo, sa valaau atu lona to’alua, o le a ia vala’auina ia leoleo.

I le fa’atalanoaga a leoleo ma molimau na iai i le taimi sa tupu ai le faalavelave, na ta’ua e se tasi o molimau, sa fa’afia ona fa’atonu e le tamaloa ia le fafine (le na molia) e alu ‘ese ma le fale, ma o iina na amata ai le la tauga’upu. Ma o iina foin a ia (molimau) alu ai i le ave tamaiti, i leisi potu, ae tu’u ai le ulugalii e misa. Sa ta’ua foi e le molimau ia le taumafai o le fafine (le na molia) e alu atu i totonu o le potu na iai le fanau, ae sa ia (molimau) taofia o ia (le na molia).

Na fa’amatala foi e le molimau, ia lona fautuaina o le tamaloa e tago e pu’e uma mea na tutupu, mo lona saogalemu. Sa ta’ua e le molimau ia le sasaina e le fafine (le na molia) ia le tamaloa, i se uaea eletise ma le la’au meata’alo, a’o faia le la tauga’upu.

I le fa’amatalaga a seisi molimau, o se tasi o le fanau, sa ia ta’ua ai le tau ‘upu o ona matua i totonu o le latou fale, ae peitai, ona sa ave i latou i leisi potu, e na te le’i va’ai o fa’ao’olima lona tama i lona tina.

Sa ta’ua i fa’amaumauga a le malo, ia le molimauina e leoleo o ni manu’a i le tamaloa na a’afia, i ona foliga ma ona lima.

O moliaga na faia faasaga i le tina sa molia, na aofia ai;

Faitauga 1: Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, i le le silia ma le tausaga,, po o se sala tupe e le silia ma le $1,000; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Faatupu Vevesi i nofoaga tuma’oti (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘C’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, mo aso e 15, po o se sala tupe e le silia ma le $300; po o faasalaga uma e lua.

Sa lokaina le tina e aunoa ma se vaegatupe fa’atulagaina, mo le tatalaina o ia, a’o faagasolo lona faamasinoga.