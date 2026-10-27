Molia se alii i lona fa’amata’u i lona tina, tuafafine ma lana uo teine

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

Ia Setema 16, 2026, sa valaau atu ai se tamaitai i le Ofisa a Leoleo i Tafuna, ma ripotia ai lona tuagane, o loo’o fa’atupu vevesi i totonu o le latou aiga, atoa ai ma lona faia o ni uiga taufa’amata’u, i lona tina, tuafafine ma lana uo teine.

O moliaga na faia faasaga ia Raymond Puni, po o Manatua, po o Tua, na aofia ai:

Faitauga 1: Fa’atupu Vevesi i nofoaga lautele (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘E’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai o ia i le falepuipui, e o’o atu i le ono masina, po o se sala tupe e le silia ma le $500; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Fa’ao’olima i lona tulaga e lua (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘I’, i solitulafono mamafa, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le fitu tausaga, po o se sala tupe e o’o atu i le $5,000; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 3 & 4: Faaleagaina o meatotino i lona tulaga e tolu – O se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le tasi tausaga, po o se sala tupe, e le silia ma le $1,000; po o faasalaga uma e lua.

Sa lokaina ia le na molia, e aunoa ma se tinoitupe faatulagaina, e mafai ona tatalaina ai i tua, a’o fa’agasolo lona faamasinoga.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, sa amata ona fa’aalia uiga saua, a le na molia, ina ua mae’a se la tauga’upu ma lana uo teine, ona o faamatalaga sa maua e le na molia, i luga o le telefoni a lana uo teine.

Sa ta’ua foi e le tuafafine na valaau i leoleo, ia le ‘e’e ma le palauvale leotele, o lona tuagane, i totonu o le fale ma le talepeina o fa’amalama i totonu o le potu moe. E le gata i lea, sa lafoina e le na molia, ia ni upu fa’amata’u, i lona tina, e aofia ai le tata’eina o fa’amalama o le taavale a le tina.

Ina ua taunu’u leoleo, i le nofoaga na tupu ai le fa’alavelave, sa mafai ona talanoa i le tuafafine na valaau i le ofisa a leoleo, ma le tina. Ae ua sola ia le na molia. Peitai, a’o talatalanoa leoleo ma tagata o le aiga, sa fa’aauau ona valavala’au atu ia le na molia, i le telefoni a lona tuafafine, ma fa’aauau ona faia ni faamatalaga taufa’amata’u.

O se tasi o nei faamatalaga, na aofia ai le fa’ailoa atu e le na molia, i lona tuafafine, ia lona (le na molia), toe fo’i atu, i le ta’ei faamalama o le fale, i lana pate kirikiti. O leisi minute na toe soso’o ai, ae toe valaau atu ia le na molia, i le telefoni a lona tina, ma folafola atu le alu atu e tata’e faamalama o le taavale a lona tina faapea ma taavale a leoleo, lea o lo’o paka i fafo o le fale.

Sa ta’ua i ripoti a leoleo, ia le maitauina e leoleo, o le fefefe ma le faapopoleina o le tina ma le tuafafine, i faamatalaga a le na molia.

O lea na taumafai ai loa leoleo, e fa’ato’afilemu ia le tina ma le tuafafine, ma tapena i la’ua, e tu’ua ia le fale, aua le puipuiga o lo la saogalemu.

Ae na toe vala’au atu le na molia, o ia lea o lo’o fa’atalitali mai i le auala, ma afai ae alu ‘ese atu le taavale a le tina mai le fale, o le a ia tau’aia ia le taavale, i ni ma’a.

A’o le’i faimalaga ‘ese atu le tina, sa ia muamua ona fa’ailoa atu i leoleo, ia le iai o le uo teine a le na molia, i totonu o le taavale, e puipuia ai o ia mai i le na molia.

Sa taumafai leoleo, e su’e ia le na molia, peitai, sa le maua o ia. Ae ona o le fa’aauau pea o uiga tau fa’amata’u a le na molia, o lea, na fa’aaoga ai e leoleo a latou sailini, ina o latou fa’afeaoina ‘ese atu le taavale a le tina.

Ina ua taunu’u leoleo ma le tina, i le ofisa a leoleo, sa mafai ona faatalanoaina ai e leoleo ia le tina. Ma sa faamanino e le tina, le amataga o le fa’alavelave, ona o se tauga’upu a lana tama (le na molia) ma lana uo teine, i totonu o le fale.

Sa le gata i le leotele o le na molia, ae sa ia lafoina ni upu masoa ma o’o atu ai lava, i le taumafai o le na molia, e ta lana uo teine, i se pate kirikiti. O iina na oso atu ai le tina ma taumafai e fa’ato’ato’a lana tama (le na molia), ae peitai, sa atili ai ona fa’aalia uiga le fiafia, o le na molia.

Na faamatala e le tina ia le liliu atu o le na molia, ma sasa le faitoto’a pito i luma, i le pate kirikiti, ona fa’asolosolo atu lea i le tata’eina o fa’amalama. Ma folafolaina le tata’eina o faamalama o le taavale a le tina.

Sa ta’ua e le tina, ia le savali o le na molia, i le fale taavale, ma amata ona sasa solo meafale na iai i totonu, atoa ai ma le faaleagaina o le telefoni a lana uo teine.

O lea na fa’atonuina ai loa e le tina, ia lana tama teine, e valaau ia le ofisa a leoleo.

Sa faamatala foi e le tina, i leoleo, e faapea, e le o se taimi muamua lea ua fa’aali ai e le na molia, ia uiga faapea, i totonu o le latou aiga. Ma na fa’aleoina e le tina, ia lona popole tele, e toe fo’i atu i le latou fale, ae e le’i maua, ia le na molia.

O lea na faamautu ai le tina i se faletalimalo, a’o fa’aauau ona taumafai leoleo, e saili ia le na molia.

I le faamatalaga a le uo teine a le na molia, i leoleo, sa ia faamautu ai le amataina o le pisa, ona o ni faamatalaga sa maua e le na molia, i luga o lana (uo teine) telefoni, e a’afia ai nisi alii. Ae na atili ona le fiafia, ia le na molia, ona ua musu le uo teine, e tu’u iai le ‘passcode’ e toe tatala ai le telefoni.

Na ta’ua foi e le uo teine, ia le taumafai o le tina ma le tuafafine, a le na molia, e fa’afilemu ia le na molia, peitai, sa le manuia a la taumafaiga.

Sa taumafai leoleo e faatalanoa ia le tuafafine, a le na molia, peitai, sa fai sina fa’afaigata, ona ua fefe tele le tuafafine, i faamatalaga a le na molia, na fai iai, i taimi uma e vala’au mai ai i lana telefoni. Ma sa molimauina foi e leoleo, ia le fa’aauau pea ona fa’afeso’ota’i mai, e le na molia, ia lona tuafafine, a’o faia a latou su’esu’ega.

Ona o uiga fa’aalia a le tuafafine, i lona fefe tele, sa tu’uina iai e leoleo, ia se pepa e faatumu ma tusia ai lana faamatalaga, e tusa ai ma le faalavelave na tupu.