Molia se alii i le le fa’alogo i leoleo ma fa’afefe leoleo i le oti

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

I le aso 23 o Setema, 2026, fa’afeso’otai atu ai e se alii, ia le Ofisa a Leoleo, i Tafuna ma ripotia ai le fa’atupu vevesi o sona ‘nephew’, i totonu o le latou alalafaga, i Iliili.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, na tupu lenei faalavelave i le 10:27, i le po, ma ina ua vala’au e le ‘uncle’ ia le ofisa a leoleo, sa ia ta’ua le foliga mai o lo’o fa’asua’ava ia lona ‘nephew’ o Samuelu Mapu (le na molia). Ma ina ua taumafai leoleo e ave faapagota Samuelu (le na molia), sa le gata ina tete’e atu le alii i taumafaiga a leoleo, ae sa ia folafolaina foi le fasiotia o se leoleo.

E pe a ma se minute talu ona valaau ia le ‘uncle’ a Samuelu (le na molia), i le ofisa a leoleo, ae toe valaau atu seisi o tuaoi, i leoleo, ma ripotia atu ai le tagata lava lea e tasi, o lo’o ‘e’e ma palauvale solo.

Ina ua taunu’u leoleo, i le nofoaga na tupu ai le faalavelave, sa taumafai e loka mai ia Samuelu (le na molia), peitai, sa taumafai le alii e mimilo ese lona tino mai i leoleo, ma ona le usita’ia faatonuga a leoleo, e tu’u ona lima i ona tua. Na o’o lava ina agai atu ma nisi leoleo, e fesoasoani, i le lokaina mai o le na molia.

Sa ta’ua foi le fesiligia e le na molia, ia se tasi o leoleo, “Ke ulavale ia a’u?” Peitai, e ui i lona tete’e atu i gaioiga a leoleo, ae na i’u lava ina mafai ona lokaina o ia, ma tu’uina o ia i totonu o le taavale a leoleo.

Ma sa fa’aauau lava ona fa’aalia e le na molia, ia ona uiga le fiafia, se’ia o’o lava i le ofisa a leoleo.

Na ta’ua foi i totonu o le ripoti a leoleo, ia le fa’aauau ona fa’aali o uiga taufa’amata’u, a Samuelu (le na molia), i totonu o le ofisa a leoleo, ma ia faapea atu i se tasi o leoleo, “Ke ulavale, laku loa fasioki ma oe”. Peitai, e le o ta’ua i totonu o le ripoti, pe sa fa’ao’olima, ia le na molia, i leoleo.

O moliaga na faia faasaga ia Samuelu (le na molia), na aofia ai:

Faitauga 1: Fa’atupu Vevesi i nofoaga faitele – O se vaega ‘E’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le ono masina, po o se sala tupe, e le silia ma le $500; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Tete’e i taumafaiga a leoleo e ave faapagota – O se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le tasi tausaga, po o se sala tupe, e le silia ma le tausaga, po o faasalaga uma e lua.

Sa lokaina ia le na molia, e aunoa ma se vaegatupe faatulagaina, e mafai ona toe tatalaina ai o ia i tua, a’o faagasolo lona faamasinoga.