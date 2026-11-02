Molia se alii i le fa’aaogaina o se agaese e fa’ao’olima ai i seisi alii

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

Na lokaina i le aso 26 o Setema, ia Nicky Failauga, ina ua ia osofa’ia seisi tagata, i se aga’ese, i se faalavelave na tupu i tafatafa i le fale rental a le H&L, i Nu’uuli.

E tusa ai ma faamaumauga a le faamasinoga, sa ripotia lenei fa’alavelave, i le ofisa a leoleo, i le 9:19 i le po, e se tagata o le nu’u, ina ua ia maua se faamatalaga mai i le Faafeagaiga o le ekalesia Metotisi, o le a alu e ave ia le tagata na manu’a, i le falemai a le LBJ.

Na maua atu e le faifeau ia le alii na manu’a, i tafatafa o le pakaga a le H&L car rental, ma sa ta’ua e le alii na manu’a, na osofa’i o ia e Nicky (le na molia), ma se agaese.

Ina ua taunu’u leoleo, sa o latou talatalanoa ma le tagata na valaau i le ofisa a leoleo, ma nisi o le aumaga, sa taumafai e saili ia le na molia.

Sa aveina e le aumaga ia leoleo i le fale o le aiga a le na molia, ma sa tu’uina mai e le tama o le na molia, ia le faatanaga i leoleo, e latou te su’esu’eina ai totonu o le fale, ae peitai, e le’i maua ai ia Nicky (le na molia). Na faapea loa ona agai ia leoleo i le nofoaga na tupu ai le faalavelave, i tafatafa o le pakaga a le H&L mo le faia o nisi o a latou su’esu’ega.

Ae o le taimi lea, na agai atu ai ia nisi leoleo, i le falemai LBJ, e siaki ia le tulaga o le na manu’a, ma e tusa ai ma le faamatalaga a le fomai, e tuga a’afiaga o manu’a a le na a’afia.

O le 10:23 i lea lava po, sa o’o atu ai le uso I la le tulafono, a le na molia, ma tu’uina atu ai o ia (Nicky), i ‘a’ao a leoleo.

Ma ina ua fa’atalanoaina e leoleo ia le na molia, sa ia (Nicky) fa’amaonia ia lona osofa’ia o le ua mana’o, ma se agaese.

E tusa ai ma se fa’amatalaga a le na molia, na amata mai le la fe’ese’ea’iga ma le na manu’a, ia Setema 25, 2026 i le 2 i le aoauli, ina ua o atu ia le na molia ma lona tama ma lona uso laititi, e fai se latou fa’atauga i le Milovale, ae vala’au mai ai le na manu’a, i se auala le fa’aaloalo.

O le afiafi na soso’o ai, ae va’aia ai e le na molia, ia le alii na manu’a, o savalivali ifo i luga o le auala. Ae o le taimi lea o fai se velega vao a le na molia. O iina na savali atu ai le na molia ma amata se la tauga’upu ma le alii na manu’a, ma o’o ai ina se’i ane e Nicky (le na molia), ia lana agaese ma amata ona sasa ai tua o le ulu a le na manu’a.

Sa ta’ua e Nicky (le na molia), e na te le manatua pe fa’afia ona ia ta ina ia le na manu’a, i le agaese, ae feosofi atu se ulugalii ma taumafai e taofiofi o ia, ae o le taimi lena, ua mafai ona sola ese ai le na manu’a.

Na agai atu foi leoleo ma le na molia, i le nofoaga na tupu ai le faalavelave, e saili le agaese sa ona fa’aaogaina, peitai sa le maua le agaese.

Ina ua fa’atalanoaina e leoleo, ia le uso laititi a Nicky (le na molia), sa faamatala ai e le uso laititi, ia lo latou iai i Milovale, ae na valaau atu ai le na manu’a ma fesili po o ai na latou o atu. Sa tali mai iai le uso laititi, na o latou o atu ma lona tama ma le na molia.

Sa ta’ua e le uso laititi, atonu ua ave sese e le na molia, ia le faamatalaga a le na manu’a.

O le aso na soso’o ai, na toe agai atu ai leoleo, i le LBJ, e saili le tulaga ua iai ia le na manu’a ma sa mafai ona maua se avanoa e latou te talatalanoa ai.

Ma na fa’amatalaina e le na manu’a, sa iai o ia i le fale piliaki a le H&L Mart, ma ina ua agai atu o ia i le fale, sa ia lagona le valaau atu o se tagata ia te ia, i tafatafa o le pakaga taavale. Ae ona o lo’o fai ana ‘earphones’, sa ia le lagona lelei mai ai le valaau atu a le tagata.

Sa ia ta’ua ia lona va’aia o Nicky (le na molia), o tu mai i tua o se taavale rental, o lo’o valaau mai ia te ia (le na manu’a), e alu atu. A’o ia savali atu ia Nicky (le na molia), sa fa’ate’ia o ia, ina ua sasau mai e le na molia, ia se agaese ma tau i lona lima tauagavale, ma ia fa’apa’u ai loa i lalo, ma ‘alaga mo se fesoasoani.

Ae na toso atu o ia (le na manu’a), e le na molia ma toe sasa tua o lona ulu, i le agaese. Na fa’ato’a tu’u le osofa’iga o ia, ina ua o atu se ulugalii ma taumafai e taofiofi ia le na molia, ma sola ese ai.

Sa ta’ua e le na manu’a, o le mea mulimuli na ia manatua, o le fa’afeagaiga, o lo’o fesoasoani, e tu’u o ia i totonu o lana taavale ma fa’atopetope atu i le falemai.

Na faatalanoaina foi e leoleo, ia le ulugalii lea na fesoasoani e lavea’i mai le na manu’a, mai i le osofa’iga a Nicky (le na molia). Sa faamatala e le tamaloa, ina o la toe fo’i mai ma lona to’alua, mai i se la faatauga, sa o la va’aia ia Nicky (le na molia), ma le na manu’a, o tu tu i tua o le pakaga taavale.

Ae ina ua o la va’aia ia le sasauina e le na molia, o se agaese, a’o ta’atia ia le na manu’a, i lalo, sa valaau atu le tamaloa ia Nicky (le na molia), e soia ma o iina na sola ‘ese ai le na molia. Ae ona sa leai se la telefoni, na taumafai ai le tamaloa e fa’asaofa’i ifo i luga ia le na manu’a.

O se taimi mulimuli ane, na va’ai ai le tamaloa i le faifeau, ma ia fa’amatalaina iai le mea sa tupu ma aveina ai loa e le faifeau ia le na manu’a, i le falemai, mo se fesoasoani.

O moliaga na faia fa’asaga ia Nicky Failauga, na aofia ai:

Faitauga 1: Fa’ao’olima i lona tulaga muamua – O se vaega ‘A’ i solitulafono mamafa, e mafai ona soloatoa ai i le falepuipui, po o le va o le 10 ma le 30 tausaga.

Faitauga 2: Fa’atupu Vevesi – O se vaega ‘E’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le ono masina, po o se sala tupe e le silia ma le $500; po o faasalaga uma e lua.

Sa lokaina ia Nicky Failauga, e aunoa ma se vaegatupe faatulagaina, e mafai ona toe tatalaina ai i tua, a’o fa’agasolo lona faamasinoga.