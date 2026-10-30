Molia se alii 24 tausaga i le fa’ao’olima i sona tina matua

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

O le te’a o le 10 i le po o Setema 23, 20236, na fa’afeso’ota’i ai e se tamaloa, ia le Ofisa a Leoleo i Tafuna, ma tu’ua’ia sona atalii fai, i le fa’ao’olima, i lona tina matua.

O le susuga ia Justin Lelenoa, na lokaina ma molia, i lenei fa’alavelave.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamaisnoga, na tu’ua’ia ia Justin, i lona tu’i fa’a fa o foliga o le tina matua, on aua le fiafia, i se talanoaga na tupu, e uiga i mea’ai.

Ona o manu’a i le ao o le tina matua, sa valaau ai foi ma le vaega a le EMS, mo ni togafitiga.

E taunu’u leoleo i le fale na tupu ai le faalavelave, ua alu ‘ese ia le na molia. Ae sa mauaina o ia e leoleo, i le aso na soso’o ai, ina ua fa’afeso’ota’i e le aufaigaluega a le Social Services, ia leoleo, ma fa’ailoa iai ia le nofoaga o iai le na molia.

Ina ua faatalanoaina e leoleo, ia le na molia, e tusa ai ma le fa’alavelave na tupu, sa ia fa’amaonia ia lona tu’i ina fa’afa, o lona tina matua, ae sa ‘ese’ese mafua’aga na ia ta’ua.

E tusa ai ma ripoti a leoleo, ina ua taunu’u leoleo i le nofoaga na tupu ai le faalavelave, i Mapusaga, sa o latou talatalanoa ma le tina matua, na a’afia. Sa faamatala e le tina, ia le fo’i atu o le na molia, i le fale ma fai atu, ua fia ‘ai. Na fa’ailoa iai e le tina matua, o lo’o iai se moa i luga o le laulau e alu e ‘ai.

Ae peitai, sa le fia ‘ai moa ia le na molia ma mana’o i se apa eleni. Sa fa’ailoa iai e le tina matua, e leai se eleni, i le fale.

Na ta’ua e le tina matua, le fa’aalia o le le fiafia a le na molia, ma e aunoa ma se faamatalaga, na alu atu ma tu’i fa’afa le itu tauagavale o ona foliga ma ona o le tiga tele, sa amata ona tagi leotele ai. Ma ala ai mai ai le to’alua a lana tama teine, sa moe i totonu o le fale.

Ina ua faamatala e le tina matua, i le to’alua a lana tama teine, ia le faalavelave na tupu, sa valaauina loa leoleo.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, e tupu le faalavelave, o lo’o nonofo faatasi ia le tina matua ma le na molia, i le fale e tasi.

I le fa’atalanoaga a leoleo ma le to’alua a le tama teine, a le tina matua na a’afia, sa ia fa’ailoa atu i leoleo, e na te le’i va’ai tino i le fa’alavelave na tupu. Ae na fa’ato’a te’i mai i luga, i le tagi leotele a le tina matua ma fa’amatala atu, ua tu’i o ia e le na molia. Ma vala’au ai loa e le to’alua a le tama teine, a le tina matua na a’afia, ia leoleo.

O le aso na soso’o ai, Setema 24, 2026, na o’o atu ai le aufaigaluega a le Social Services, i le ofisa a leoleo, i Tafuna, ina ua fa’afeso’ota’i e le tama teine a le tina matua na a’afia, ia lo latou ofisa, e tusa ai ma le fa’alavelave na tupu. Ma sa fa’ailoa atu ai e le tama teine a le tina matua na a’afia, ia le iai o le na molia, i le latou fale, i lea taimi.

Sa faapea loa ona agai atu leoleo, i Mapusaga, e tau saili mai ia le na molia.

E taunu’u atu leoleo, o lo’o lafi ia le na molia, i tua o le fale. Sa avefaapagotaina o ia e leoleo, ma tu’u i totonu o le taavale a leoleo, ma aveina atu ai loa o ia, i le ofisa a leoleo, i Tafuna.

Ina ua fa’atalanoaina ia le na molia, i totonu o le ofisa a leoleo, sa ia fa’amaonia ia le o’o o lona lima, i lona tina matua. Ae sa ia ta’ua muamua e faapea, o le mafua’aga ona sa lafoina atu e le tina matua, ia ni faamatalaga, sa le fiafia ai. Ae peitai, sa leai sana faamatalaga na faia, e uiga i se fe’ese’esea’iga i mea’ai.

O moliaga na faia faasaga ia Justin Lelenoa, na aofia ai:

Faitauga 1: Fa’atupu Vevesi i nofoaga tuma’oti (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘I’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe, e le silia ma le $300; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le tasi tausaga, po o se sala tupe, e le silia ma le tasi tausaga, po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 3: Sauaina o se tagata matua (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘O’ i solitulafono mamafa, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le fitu tausaga, po o se sala tupe, e le silia ma le $5,000; po o faasalaga uma e lua.

Na lokaina ia le na molia, e aunoa ma se tinoitupe faatulagaina, e mafai ona toe tatalaina ai i tua, a’o fa’agasolo lona faamasinoga.