Molia se alii 22 tausaga i le faamalosia o se teineititi 14 tausaga

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

O le aso 5 o Mati, 2026, na amataina ai su’esu’ega a le Ofisa a Leoleo, i se mataupu sa fa’ao’o atu, mai i le vaega a le CPS (Child Protective Services), e tusa ai ma se teineititi 14 tausaga, ua ma’itaga.

O lea su’esu’ega na loka ma molia ai se alii e 22 tausaga.

[Ua le lomia igoa o i latou na a’afia ma molia i lenei faalavelave, ona o le puipuiga o le teineititi na a’afia.]

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, sa fa’atalanoaina e leoleo ia le teineititi na a’afaia faapea le na molia.

O le taeao o le aso 5 o Mati, 2026, na fa’atalanoa ai le teineititi na a’afia, i le ofisa a le CPS, i luma o le tina a le teineititi na a’afia. Ma sa ta’ua i lea faatalanoaga e faapea, o le aso 30 o Iulai 2025, na amata ai se faigauo a le teineititi ua a’afia ma le na molia, ae o Aukuso 2025 na amata ai ona o la faiaiga.

E pei on sa ta’ua i fa’amaumauga a le malo, e fa’alua ona faiaiga le teineititi ma le na molia, ia Aukuso 2025, i totonu o se taavale i le fale inisinia a le ‘uncle’ a le na molia, i Malaeimi. Ma na toe tupu foi i le masina o Oketopa 2025, i le potu moe a le teineititi na a’afia, faapea tua o se taavale i le fale inisinia a le ‘uncle’ a le na molia.

O isi taimi na faiaiga ai le teineititi na a’afia ma le na molia, na aofia ai Novema ma Tesema 2025, faapea Ianuari 2026. I le taimi na faia ai le faatalanoaga o le teineititi, ua atoa le 19 vaiaso o lona ma’itaga.

O le aoauli o le aso 5 o Mati, 2026, sa fa’atalanoa ai e leoleo ia le na molia, i le Ofisa a Leoleo. Ma e tusa ai ma le faamatalaga a le na molia, na amata le la faigauo ma le teineititi, ia Iulai 2025. Sa ia fa’amaonia foi le la faiaiga ma le teineititi, pe a ma le fa’a 20, amata mai i le 2025 seia o’o mai i le 2026.

Sa le mautonu ia le na molia i aso ma taimi na o la faiaiga ai ma le teineititi ua a’afia, ae sa ia ta’ua nofoaga na tutupu ai, i le potu a le teineititi na a’afia, o lona potu moe faapea ma totonu o se taavale i le fale inisnia a lona ‘uncle’.

Na ta’ua foi e le na molia, ua ia iloa, ua na solia le tulafono.

O moliaga na faia e faasaga i le na molia, na aofia ai:

Faitauga 1, 2, 5 & 8: Faamalosi teine – O se vaega ‘E’ i solitulafono mamafa, e mafai on nofosala i le falepuipui, i le va o le lima ma le 15 tausaga.

Faitauga 3, 4, 6 & 9: Faiaiga - Vaega ‘I’ i solitulafono mamafa, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le fitu tausaga, po o se sala tupe e le silia ma le $5,000; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 4, 7 & 10: Faia o amioga mataga i lona tulaga mumua – O se vaega ‘O’ i solitulafono mamafa, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le lima tausaga, po o se sala tupe e le silia ma le $5,000; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 11: Faia o se gaioiga e ono a’afia ai se fanau talavou/laiti – O se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala i le falepuipui, e le silia ma le tasi tausaga, po o se sala tupe e le silia ma le $1,000; po o faasalaga uma e lua.

Sa lokaina le na molia, e aunoa ma se vaegatupe faatulagaina, e mafai ona toe tatalaina ai o ia i tua, a’o faagasolo lona faamasinoga.