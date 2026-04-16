Molia se alii 19 tausaga i le fa’atupu vevesi i totonu o se faleoloa

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

Na molia le alii 19 tausaga, o Caleb Lomiga, i le fa’ao’olima ma le faatupu vevesi, ona o se faalavelave na tupu i totonu o se faleoloa, i Kokoland, ia Mati 19, 2026.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, na taunu’u mai le ulua’i ripoti o lenei fa’alavelave, i le Ofisa a Leoleo, i le te’a o le afa o le valu, i le taeao. Ma na ta’ua e le na valaau mai i le ofisa a leoleo, ia le iai o se alii i totonu o le faleoloa, o lo’o laulauvavale ma faatupu vevesi.

Ina ua taunu’u leoleo i le faleoloa na tupu ai le faalavelave, na molimauina le le mautonu o le aufaigaluega ma sa o latou fa’ailoa i leoleo, ia le le gata ina faatupu vevesi o le na molia, ae faapea foi ona ia fa’ao’olima i n isi o le aufaigaluega, ae e le’i alu ‘ese atu ma le faleoloa.

I faamatalaga a le aufaigaluega sa faia i leoleo, sa o latou ta’ua ai le alu atu o le na molia, i le faleoloa, ma amata ona faia ni gaioiga le taupulea, ma lona leotele. Ma sa ia palauvale ma faia ni faamatalaga fia malosi, agai i nisi sa i ona autafa.

Sa faamatala e se tasi o le aufaigaluega, ia le alu atu o le na molia, ma amata ona ‘e’e atu ia te ia, ma kola mai o ia. Sa taumafai ia nisi o le aufaigaluega e fesoasoani, ae na liliu mai iai le na molia.

I le matamata a leoleo i se ata vitio mai i le masini pu’e ata i totonu o le faleoloa, na fa’amaonia ai fa’amatalaga a le ‘au faigaluega, e tusa ai ma gaioiga a le na molia, i totonu o le faleoloa. Sa maua foi i luga o le ata vitio, ia se taimi na savali atu ai le na molia, i se tasi o le aufaigaluega ma fesiliga i se auala saua ma i’u ai ina ona (le na molia) fa’ao’olima i le tagata faigaluega.

Ma na va’aia foi i le ata vitio, le alu ‘ese atu o le na molia, mai i le faleoloa, ae peitai, na ia toe fo’i atu ma atili ona faateteleina le mataupu.

Sa ta’ua i fa’amaumauga a le faamasinoga, ia le taumafai o se tasi o le aufaigaluega, na tupu i le faitoto’a, e tuli ‘ese le na molia mai i le faleoloa, ae peitai, na atili ai ona fa’ateteleina uiga fa’amisa o le na molia.

Ina ua toe fo’i atu le na molia, i le faleoloa, na ia alu atu ma tu’i se tasi o le aufaigaluega.

E tusa ai ma fa’amatalaga a nisi o molimau, e foliga mai na mafua ona le fiafia le na molia, ona o se la talanoaga ma le faatauoloa. Na faamatala e le faatauoloa, ia le alu atu o le na molia ma fesiligia o ia e tusa ai ma se taavale totogi. Ae sa fai iai le faatauoloa, e le o latou e gafa ma taavale totogi, ma ia fa’ailoa atu i le na molia, ia le ofisa e mafai ona alu iai. Ae peitai, sa le fiafia ai le na molia ma amata ai loa ona ia fa’amisa i le aufaigaluega.

A’o fa’aauau su’esu’ega a leoleo i le faleoloa, na taunu’u atu se taavale ma na fa’ailoa atu e le avetaale, i leoleo, o ia e aiga ma le na molia ma ua fai lava sina fa’asua’ava o le na molia, ona sa fai sana inuga ‘ava malosi, ae e le’i alu atu i le faleoloa. Ma sa ta’ua foi e le alii avetaavale, ia lona i fafo i le taimi sa iai i totonu o le faleoloa, ia le na molia. Ma ina ua fa’alogoina ia ni leo tetele mai i totonu o le faleoloa, sa ia savali atu ma ia va’aia ia le fa’ao’olima o le na molia, i nisi o le aufaigaluega.

Sa ta’ua foi e le alii avetaavale, ia lona taumafai e fa’afilemu ia le na molia ma fa’ato’ato’a le mataupu, ae peitai sa le’i manuia ana taumafaiga. Ma na ia fa’ailoa atu i leoleo, ia le agai atu o le na molia, i se malae volipolo i Kokoland, ina ua alu ‘ese ma le faleoloa.

Ma o iina na aga’i atu iai leoleo ma maua ai le na molia ma na lagonaina e leoleo ia le malosi o le manogi ‘ava malosi mai i le na molia, ma fa’amaonia ai ripoti, i lona fa’asua’ava.

Sa faapea ona aveina le na molia, i le ofisa a leoleo i Tafuna ma ina faatalanoaina o ia e leoleo, sa ia fa’amaonia lona iai i totonu o le faleoloa, i le taimi na tupu ai le pisa. Ma na ta’ua e le na molia, ia lona iai i tafatafa o le mea e totogi ai fa’atau, ae na oso lona le mautonu, ina ua ia va’aia se tasi o u’u se meafaigaluega. Ma na ta’ua e le na molia, ia le oso o lona fefe ma lona le mautonu ona o fa’asua’ava, ma mafua ai lona faapisa i tagata i totonu o le faleoloa.

Na molia ia Caleb Lomiga, i moliaga na aofia ai:

Faitauga 1, 2,& 3: Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu (sauaga i totonu o le aiga) - O se vaega ‘I’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e le silia ma le 15 aso, po o se sala tupe, e le silia ma le $150; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 4: Faatupu Vevesi i nofoaga faitele (sauaga i totonu o aiga) - O se vaega ‘E’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala i le falepuipui, e le silia ma le ono masina, po o se sal atupe, e le silia ma le $500; po o faasalaga uma e lua.

Na lokaina le na molia, e aunoa ma se vaegatupe faatulagaina, mo le toe tatalaina o ia i tua, a’o faagasolo lona faamasinoga.