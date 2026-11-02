Misa ni alii ona o se ta’avale sa faamoemoe e alu ai se faatauga maliuana

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

Ia Setema 24, 2026, na tupu ai se vevesi i le va o ni alii se to’alua, sa gafa ma le gaseseina o se taumafataga, mo se fa’alavelave a se aiga, i Mapusaga, ae fa’ai’u i le lavea o le muaulu o leisi alii, ae loka ai leisi. E tusa ai ma le ripoti o lenei faalavelave, e foliga mai, na mafua ona amata lenei misa, ona o tu’ua’iga i le fa’aaogaina o le taavale a se tina ma se tama matutua, e alu ai se faatauga maliuana.

E tusa ai ma faamaumauga a le faamasinoga, na tupu le faalavelave, a’o tapena le suavai a Stick Liu Chan (le na molia) ma seisi alii, mo se fa’alavelave a le latou aiga, i le aso na soso’o ai.

O lo’o ta’ua i faamaumauga a leoleo, na o’o atu le ripoti o lenei faalavelave, i le 11:31 i le po, ma agai atu ai loa leoleo, i le nofoaga sa tupu ai le faalavelave. E taunu’u leoleo, o lo’o faatumulia ia luma o le fale, i tagata o le aiga. Ma ua iai foi ma le vaega a le EMS.

Sa faasino ifo e se tamaitai, i leoleo, ia le nofoaga tonu na tupu ai le faalavelave ma sa faamatala e le tamaitai, sa o latou iai ma lona aiga, i totonu o le fale, ae o latou lagona ia le pa’o mai o tua o le fale. Ina ua ia (tamaitai) savali atu e vaai, na ia molimauina ia le na molia ma le na manu’a, o lo’o fai se la tauga’upu ma fa’ai’u ai lava, ina pa’i lima.

Ma o le tamaitai foi na vala’auina ia le vaega a le EMS, ona sa manu’a ia le na misa ma Liu Chan (le na molia). Ina ua mae’a ona togafitia e le vaega a le EMS ia manu’a a lea alii, sa o latou taumafai e ave le alii i le falemai, peitai, sa musu le alii.

Na molimauina e leoleo ia le a’afia o le na manu’a, i le ‘ava malosi, ae sa ia faailoa atu i leoleo, o lo’o ia mana’o e fai sana tagi e faasaga ia Liu Chan (le na molia).

I le faamatalaga faaleoina ma tusitusia, a le na manu’a, sa ia ta’ua ai le fai o le la tapenaga suavai ma Liu Chan (le na molia), ae tupu ai se la fe’ese’esea’iga, ina ua fai atu ia Liu Chan (le na molia), i lona (le na manu’a) fa’aaoga so’o o le taavale a ona matua matutua, e faatau ai maliuana. Sa te’ena e le na manu’a ia le tu’ua’iga a Liu Chan (le na molia).

Ma sa faamatala e le na manu’a, ia lona fai atu ia Liu Chan (le na molia), “Magaia le taimi nei e vavalu ai le popo”, o sana taumafaiga lea ina ia seu ai le la talanoaga, i le la tapenaga suavai, o lo’o fai.

Sa ta’’ua foi e le na manu’a, ia le fa’aaogaina e Liu Chan (le na molia), o se falai, e ta ai lona muaulu. Ma sa ia ta’ua foi le iai o lona to’alua, i le taimi atoa, na tupu ai le faalavelave. Ma o ia lea, sa vaovao misa, ina ua amata ona vevela a la tapenaga umu.

Sa taumafai leoleo e fa’afeso’ota’i ia le to’alua, a le na manu’a, ina ia maua mai ai se faamatalaga e tusa ai ma le faalavelave na tupu. Peitai, ua le tali mai e le tina ia lana telefoni.

A’o feagai nisi o leoleo ma le fa’atalanoaina o le na manu’a ma nisi sa iai i le fale, sa agai atu seisi vaega, e saili ia Liu Chan (le na molia). Ae o le taeao na soso’o ai, sa fa’ato’a maua ai e leoleo ia Liu Chan (le na molia) ma aveina atu o ia i le ofisa a leoleo.

I le fa’atalanoaga a leoleo ma le na molia, sa ia fa’amaonia ai le tupu o se fe’ese’esea’iga i lo la va ma le na manu’a. Peitai, sa fai sina ese o lana faamatalaga, e uiga i le mea na tupu.

Sa faamatala e Liu Chan, na amata ona inu pia i le 7 i le afiafi, a’o tapena lana suavai aua le faalavelave a le latou aiga, i le aso e soso’o ai. Ina ua taunu’u atu le na manu’a, sa amata ona o la talanoa, e uiga i le fa’aaogaina e le na manu’a, o le taavale a ona matua.

Sa faamaonia e Liu Chan (le na molia), ia lona fesiligia o le na manu’a, i le mafua’aga e na te fa’aaoga so’o ai le taavale e fai ai ana faatauga maliuana. Ae peitai, sa tali mai le na manu’a, e leai sana feau. Ma o iina na amata ai loa ona vevela le mataupu.

Sa ta’ua e Liu Chan (le na molia), ia le tu i luga o le na manu’a ma taumafai e tu’i o ia, ae na ta’ua e Liu Chan (le na molia), ia lona oso ese ma pa’u ai le na manu’a, ma tau i lalo ona foliga. Na fa’aauau ona faamatala e Liu Chan (le na molia), ia lona oso atu ma fesoasoani e fa’atu i luga ia le na manu’a.

Sa faamatala e Liu Chan (le na molia), ia le fa’aauau ona tapena lana umu, ma na foliga mai ua toe lelei mea uma. Ae peitai, sa toe fa’aalia le le fiafia o le na manu’a, ae na te le iloa pe aisea. Ma na o’o ina savali ia le na manu’a, agai i le fale o matua a le na molia, ma valaau lona igoa ma palauvale.

O le ita o le na molia, sa ia savali atu ai loa ma amata le la fusuaga ma na fa’amaonia e le na molia, ia lona tu’i faatolu o e na manu’a, ae na te le manatua, se mea na tupu i tua atu. E o’o lava i le falai lea sa tu’uaia ai ia Liu Chan, i lona fa’aaogaina e sasa ai le na manu’a, sa fa’aalia e le na manu’a, ia lona le manatua o lea tulaga.

O moliaga na faia faasaga ia Stick Liu Chan, na aofia ai:

Faitauga 1: Fa’atupu Vevesi i nofoaga tuma’oti – O se vaega ‘I’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe, e le silia ma le $300; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Fa’ao’olima i lona tulaga e tou – O se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le tasi tausaga, po o se sala tupe, e le silia ma le $1,000; po o faasalaga uma e lua.

Sa lokaina ia Stick Liu Chan, e aunoa ma le fa’atulagaina o se tinoitupe e mafai ona toe tatalaina ai i tua, a’o fa’agasolo lona faamasinoga.