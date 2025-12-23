Le manino le tulaga o le magalo o le sui Faatonu a le SAR mai i le falepuipui

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

O lo’o tumau le le manino o le tulaga o le magalo o le susuga ia Mosese Lomu, lea sa galue i le to’ese i Tafuna, ae sa ta’usalaina i se solitulafono i le amataga o le 2020, ma o lo’o galue nei o ia, o se sui Faatonusili i le Matagaluega o Sailiili ma Lavea’i (SAR).

Ia Ianuari 2020, na fa’asalaina ai e le Afioga i le Faamasino Sili ia Michael Kruse, ia Lomu, i le 28 masina, i le falepuipui, lea sa galue ai o se taitai. Sa le’i fa’amanuiaina taumafaiga a le Samoa News, e saili se faamatalaga mai i le Ofisa a le Kovana faapea ma le susuga ia Lomu, e tusa ai ma lenei mataupu.

O le amataga o lenei tausaga, na filifilia ai Lomu e avea ma Sui Faatonusili, ina ua mae’a ona filifilia e le Kovana ia le susuga ia Utumoe Alefosio, o se tasi sa galue i le Ofisa a Leoleo, e avea ma Faatonusili o le SAR.

O moliaga na fa’asalaina ai Lomu, na aofia ai lona nanaina o le sola’aga a se pagota,, o se tasi o pagota, na ta’ua e le Faamasino Sili, le matuia o solitulafono sa lokaina ai, lea na sola ese mai i le to’ese i le 2018, ae fa’ai’u i le fanaina e se tagata.

O le susuga ia Lomu sa avea ma fofoga o le aso, i le polokalama mo le faapa’iaina o le fanua a le SAR, i lona tofiga o le sui Faatonusili.

Sa ta’ua e Kruse i le po na sola ai le pagota, lea na molia ai Lomu, i le le fa’atinoina e Lomu o ona tiute fa’aleta’ita’I, ma lona le taitaiina o leoleo sa i lalo o lana va’ava’aiga, e latou te savavali e tusa ai ma la latou tautoga. Ae sa ia taumafai e fa’aaoga lona tofi faaleta’ita’I, e faatonu ai i latou, e nana le faalavelave na tupu.

Ae sa le’i usita’ia e leoleo o le falepuipui, ia le fa’atonuga a Lomu ma o latou fesoasoani i su’esu’ega a le itu a le malo.

Ma na saunoa ai Kruse, e ui ina e le’i molia i latou, ae sa fa’ate’aina nisi o i latou mai a latou galuega.

Na fesiligia e Kruse ia le tulaga sa faatino e Lomu, aemaise ai le ta’ua i le ripoti ae e le’i lauina lona faasalaga, le tele o se alagamanuia sa fa’aaluina e le malo e a’oa’oina ma le atina’eina o lona olaga galue i totonu o le Ofisa o Leoleo. Ae peitai, e ui i le tele o polokama fa’alea’oa’oga ma le lagolago a le to’atele, sa ta’ua e Kruse le le aoga o ia taumafaiga.

I le tausaga e 2019, i se fa’aiuga a se vaega Iloilo o faamasinoga, sa tausalaina ai Lomu i le faitauga e tasi, i le ‘criminal fraud’, ae fa’aleaogaina le moliaga i lona fa’alavelave i se molimau. Faatasi ai ma molimau mai i le faifeau a Lomu, o le tala’aga o lona olaga galue i totonu o le ofisa o leoleo, atoa ai ma o le ulua’i taimi lea ua molia ai i se solitulafono, sa faapea ona fa’asalaina ai Lomu i le falepuipui mo le fitu tausaga, ae sa faamalumalu lea faasalaga, ae na’o le 28 masina na tuli a Lomu, e aunoa ma se avanoa e tatala vave ai i tua.

E le gata i lea, na faasala foi Lomu i se sala tupe e $5,000 ma ni faatonuga ma’oti i le pule o le falepuipui, o le a le agava’a o ia o se pagota faatuatuaina i le fa’amae’aina o lona faasalaga, i le to’ese i Tafuna.