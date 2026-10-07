Maliu faafuasei se tamaitai Rusia na faigaluega i nofoaga autu e faia su’esu’ega i faama’i pepesi

Siberia - RUSIA

Ua siomia nei e leoleo i Russia, ia se falemai ma iloiloina ia tagata sa iai ni feso’ota’iga, ma e tamaitai sa faigaluega i se nofoaga tutotonu, e gafa ma le faia o su’esu’ega i faama’i e faigofie ona pepesi, i Siberia, lea na a’afia i le limonia i le vaiaso ua mavae, ma maliu ai, ae le mautinoa tonu le mafua’aga na maliu ai.

Ua fa’aalia mai e leoleo ma taitai o Rusia, le leai o se fa’amaoniga, na mafua ona gasegase le tamaitai, ona o ni siama sa a’afia i a latou su’esu’ega. Peitai, ua avea pea lenei faalavelave ma tulaga ua faapopoleina ai taitai o le malo o Rusia, ona o tala ua salalau, ae e le’i faamaonia, e faapea, na maliu lenei tamaitai, ona o se tasi o faama’i e vave lava ona pepesi, o le ‘pneumonic plague’.

O le tamaitai ua maliu , sa faigaluega i nofoaga tutotonu e gafa ma su’esu’ega o fa’ama’i, i Siberia ma Irkutsk. Ma o se ofisa televise, i Irkutsk, lea na fa’asalalauina le ripoti i le aso ananafi, e faapea, na maliu Anna i se falemai i se ‘a’ai tuaoi ma Irkutsk, i le vaiaso ua tuanai.

Ma ua iai nei lenei falemai, i lalo o le puipuiga ma le va’ava’aiga a leoleo, ofisa o le soifua maloloina faapea taitai o le atunu’u. Ma na fa’aalia mai e le Pulenu’u ia Maxim Modin, i le aso Faraile o le vaiaso ua mavae, e le o toe taofia pe fa’ate’a i tua, ia gasegase, i totonu o le falemai ma ua taofia foi su’esu’ega sa faia e a latou ofisa su’esu’e.

Ae o lo’o ta’ua i ripoti e faapea, o le aso Faraile o le vaiaso ua mavae, na faimalaga atu ai ia le tamaitai fomai o lo’o fa’auluulu iai le ofisa o e mataituina ia le puipuiga o aia tatau a tagata lautele, o Anna Popova, i Irkutsk ma feiloai ma Kovana Igor Kobzev ma nisi o taitai o le malo.

Ma sa fa’aalia e Kobzev, o tagata uma na iai se fesootaiga ma le tamaitai ua maliu, o lo’o taofia nei mo su’esu’ega.

E tusa ai ma ripoti, na fa’alauiloa ai le fa’agasegasea o le tamaitai ua maliu, i le aso Sa, i le limonia. E to’alua nisi sa iai se fesootaiga ma le tamaitai ua maliu, ua mafai ona fa’amaonia, ua a’afia foi i le vairusi lea e mafua ai le ‘flu’, ae o leisi to’alua, ua fa’amaonia i le a’afia i le Koviti-19.

I se ripoti mai i Uasigitone, sa fa’aleoina ai e le Peresetene o Amerika, ia lona agaga le mautonu, e tusa ai ma lenei faalavelaev ua ripotia mai, ma ua nofo saunia ia le Iunaite Setete, e fesoasoani, e ui ina e le’i iai se la feso’otaiga ma le peresetene o Rusia, ia Vladimir Putin.

Na fa’aalia e le Failautusi o le Iunaite Setete, i le aso ananafi, ia Marco Rubio, e faapea, e iai sona talitonuga, e leai se mea e ono faapopoleina ai tagata o le atunu’u, ae o lo’o mataituina e le Iunaite Setete, ia lenei faalavelave.

[Associated Press]