Malie se fafine e ave faapagota o ia se’ia o’o i le taimi e faimalaga atu ai i lona atunu’u i Sri Lanka

PASEFIKA

O se tina e 49 tausaga, o lo’o iai nei i le Atu Kuki, ma se faamoemoega e faimalaga i lona atunu’u, tauala atu i Ausetalia ma Niu Sila, ua fa’ailoa atu i leoleo o le atu Kuki, ua malie lava e loka o ia, e faatalitali le taimi e faimalaga ‘ese atu ai, ma toe fo’i atu i lona aiga.

Peita’i ua le mafai ona ia tu’ua ia le atu Kuki, ona e le’i taliaina lana talosaga mo se visa mai ia Ausetalia po o Niu Sila.

Ae o lo’o taofi ia le ofisa o femalagaiga a Niu Sila (INZ), e latou te le talitonu, o iai se faamoemoega o lenei tamaitai, e tu’ua ia Niu Sila, ae e leai se faamatalaga ua maua mai i le malo o Ausetalia, se’ia vagana o le fa’ailoa mai, o so’o se tagata mai fafo, o lo’o fia faimalaga atu i Ausetalia, e tatau ona faamalieina vaega e tolu o le tulafono tau femalagaiga, o le 1958 faapea tulafono o femalagaiga o le 1994, lea e aofia ai le soifua maloloina, o faamaumauga a le tagata faimalaga, o uiga ma puipuiga.

Ua fa’ailoa mai foi e le malo o Ausetalia, ina ia agava’a se tasi mo se visa, e ao ona faimalaga mai lea tagata mai fafo atu o Ausetalia, ma ia toe tu’ua Ausetalia i le 72 itula.

Na tu’ua e lenei tina ia lona atunu’u o Sri Lankan, ina ua maliu fasia lona to’alua. Ae na toeititi atoa le tausaga, o faigaluega i Hong Kong, ae ona maua se visa faigaluega i Niu Sila, ia Mati 2023. A’o faigaluega o ia, sa ia talosaga mo se visa sulufa’i.

Na ta’ua e lenei tina, a’o iloiloina lana talosaga, a faatonuina o ia e se loia, e manaomia ona ia tu’ua Niu Sila, ona toe foi atu ai lea.

E tusa ai ma ni imeli sa molimauina e le vaega fa’asalalau a le Cook Islands News, ua fa’aalia ai le fa’aaogaina e le tina, o se kamupani tau femalagaiga, e ta’ua o le ‘Immigration and Secretarial Services’, ina ia maua ai sana pemita faigaluega i Niu Sila, ona ia apalai lea mo se visa sulufai.

Ma na ta’ua e le fafine, ia lona totogia o se tinoitupe e lata i le $20,000 mo lenei auaunaga. Ae peitai, sa fiu le vaega fa’asalalau i le atu Kuki, e imeli ia le pule o le kamupani, o Sylviane Gallant, ae e leai se tali ua maua mai.

O le tala a Gallant, i lenei tina, ia Fepuari 2024, sa ia fautuaina ai o ia, ua ia uia uma auala e mafai ona uia, ma ua tu’u atu nei i ‘a’ao a le Ofisa o Femalagaiga a Niu Sila. Ma na ia fautuaina foi le tina, e saili se fesoasoani a se loia ma ave lana mataupu, i se nusipepa.

Sa fa’ailoa atu foi e Gallant, i lenei tina, ia Fepuari 2024, le taunu’u atu o se imeli mai i le ‘Resolutions Analyst’, e tusa ai ma le talosagaina o se fesoasoani mai i le minisita, na fa’ailoa mai ai le nofo tapenapena e faia se iloiloga i lana talosaga, ma o le a toe logo mai o le tina, pe a toe manaomia, ia nisi tulaga. Ma na ta’ua e Gallant, o lo’o iai se faamoemoega, o le a maua se tali, i se taimi lata mai.

Ma na ia vala’au foi i le ofisa o femalagaiga a Niu Sila, e tusa ai ma tulaga o femalagaiga a le tina, ae na latou fautua ane, ua mae’a ona tu’uina atu lea mataupu, i se tasi o le aufaigaluega, e iloiloina. Ma se faamoemoega, o le a maua mai se tali, i se taimi lata mai.

Na fa’aalia foi i nei fetusiaiga, i luga o upega tafa’ilagi, ia le o’o atu foi o se talosaga, ia Chris Penk, lea na avea ma sui Minisita o Femalagaiga a Niu Sila, i tausaga ua mavae.

O le tali mai i le ofisa a Penk, ona ua le toe galue o ia i le ofisa o Minisita, e mana’omia ona fa’ao’o atu lenei talosaga, i le sui Minisita o Femalagaiga, o lo’o iai nei, le susuga ia Cameron Brewer.

Sa fesiligia foi ia Brewer, e tusa ai ma lenei mataupu, ae na ia fa’ailoa mai le le mafai ona talanoaina lautele ia tulaga o lenei mataupu, aemaise se latou faaiuga.

Mai lava i le 2023, o Io’o iai pea ia le tina i le atu Kuki ma o lo’o tausi o ia e lona aiga, ae peitai, ona o le leai o sona visa, e nofo mau ai i le atu Kuki, ae peitai, ona o le tulaga faaletonu o ona visa mo Niu Sila ma Ausetalia, ua le mafai ai ona ia tu’ua le atunu’u.