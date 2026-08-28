Lokaina ni alii talavou se to’alua i le faatupu vevesi i luma o le alatele

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

O le vaveao o Aukuso 1, 2026, na agai atu ai leoleo, i se pisinisi i Malaeimi, ina ua ripotia mai e se leoleo po, ia ni alii talavou, o lo’o fa’atupu vevesi i luma o le alatele.

E ui ina to’atele ni alii talavou sa faatupuina le faalavelave, peitai, sa na’o le to’alua ni alii 18 tausaga, na ave faapagotaina ma molia, i le Faatupu Vevesi i nofoaga faitele – O se vaega ‘E’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala i le falepuipui, e o’o atu i le ono masina, po o se sala tupe, e le silia ma le $500; po o faasalaga uma e lua.

E tusa ai ma faamaumauga a le faamasinoga, sa auai ia la’ua ua molia ma nisi alii talavou, i le fa’atupuina o se faalavelave i luga o le alatele, i Malaeimi, e ala i le fa’aumu, lu’i o tagata feoa’i e latou te fufusu, po o le tau’ai ma’a i taavale sa feoa’i i luga o le auala.

Ae o se leoleo po o se pisinisi latalata ifo i le nofoaga na faia ai nei tulaga, e i la’ua ua molia ma alii talavou, sa na vala’auina leoleo ma sa ia (leoleo po) faailoa i leoleo, ia lona iloa o le toatele o alii talavou na faatupu vevesi.

Sa ta’ua e le leoleo po, ia lona taumafai e taofi ia le fa’avevesi a nei alii, peitai, sa le fa’alogo mai i latou. Ma na ta’ua foi e le leoleo po, e le o se taimi muamua lea ua faia ai e nei alii, lea tulaga i luga o le auala.

Ina ua taunu’u leoleo, i le nofoaga na tupu ai le faalavelave, sa va’aia ia le toatele o le ‘au fa’atau fua o fa’ato’aga, o lo’o tutu i autafa o le auala ma foliga popole, e tusa ai ma le faalavelave sa tupu.

Sa faasino e le leoleo po, i leoleo, ia le itu na sosola iai ia alii talavou sa faatupu vevesi. A’o agai atu isi leoleo, e tuliloa nei alii talavou, sa nofo le to’atasi, e faatalanoa le leoleo po ma se molimau.

I le faamatalaga a le molimau, sa ia va’aia ia i la’ua na molia ma alii talavou, o laulauvavale leotetele ma fa’atupu vevesi i luga o le alatele.

Sa faasino e le molimau, i leoleo, ia le fale o se tasi o i la’ua ia na molia.

I le tuliga a leoleo ma alii talavou na masalomia i le faalavelave na tupu, sa faapea ona agai atu ai i auala galue i fanua o Fanene. Na fiu leoleo e fa’atonu ia nei alii talavou, e tu tu mai, peitai, sa fa’aauau pea ona tamomo’e ‘ese ma leoleo.

Sa fa’aauau ia le su’esu’ega a leoleo pe a ma le 30 minute.

O lo’o ua ta’ua foi i faamaumauga a leoleo, ia le fa’afaigata ona maua ia alii talavou, ona o le pogisa ma le le masani o leoleo, i lea eria.

O se taimi mulimuli ane, na agai atu ai loa leoleo, i le fale, o le tasi o alii na molia, ma maua atu le na molia, o i totonu o se taavale, e foliga mai o le a alu ‘ese ma le fale. Sa iai faatasi o ia ma lona tina ma lona tuafafine.

Na iai se talitonuga i leoleo, o le tagata lea sa o latou sailia, ona e le gata i le afu ma le sela, ae sa palapala uma ona vae, e foliga mai sa tamo’e mai i le togavao. Sa faapea loa ona ave faapagotaina le alii e leoleo, ma aveina atu o ia i le ofisa a leoleo mo le su’esu’eina.

I lana fa’atalanoaga, sa ia faamaonia ai lona iai i le auala ma seisi alii 18 tausaga, faapea ni alii talavou se to’alua. Peitai, sa ia te’ena ia tu’ua’iga sa faia faasaga ia te ia. Sa ta’’ua e le na molia, sa na’o na o latou savalivali i luga o le auala.

O le 3:37 i le aoauli o le aso Sa, Aukuso 2, 2026, sa agai atu ai leoleo, i le maota o se tasi o tamalii o le afioaga o Malaeimi, ma talosagaina lana fesoasoani, i le sailiga o i latou ia sa faatupuina le faalavelave.

Na faapea ona fa’ailoa iai e le matai, i leoleo, ia fale o isi alii na aofia i le faalavelave. Ma na agai atu iai leoleo, i fale o nei alii ma fautuaina matua, e aveina atu o latou alo, i le ofisa a leoleo, mo le fa’atalanoaina.

Sa lokaina ma molia ia alii e ta’i 18 tausaga, e to’alua, e aunoa ma se vaegatupe faatulagaina, e mafai ona tatalaina ai i tua, a’o faagasolo a la faamasinoga.