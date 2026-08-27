TALA O LE LOTOIFALE

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

FA’ATONUGA ALOAIA A LE KOVANA E FAALAUTELE AI LE MALOSIAGA O LE DOH

I le avea ai o le Matagaluega o le Soifua Maloloina, aemaise lava ia le vaega o lo’o gafa ma le puipuiga o le soifua maloloina o le siosiomaga, ma se malosiaga autu i totonu o Amerika Samoa, i le faamalosia o tulafono mo le soifua maloloina ma le saogalemu, ua le taumateina ai le faia e le Afioga i le Kovana Pulaalii Nikolao Pula, ia se Fa’aaliga Aloaia 004-26, e fa’ae’eina ai se pule i le Matagaluega o le Soifua Maloloina, e latou te mataituina vaega uma mo le puipuiga o le saogalemu o taumafa faapea ai ma le faamautuina, o le mulimulita’i o fale’aiga uma i totonu o le teritori, i tulafono feterale (FDA Model Food Code).

O nei tulafono, o lo’o faapea ona aloaia i le lalolagi atoa, faavae i su’esu’ega faasaienisi, aua le puipuiga o le saogalemu o taumafa, fa’atulagaina o tulafono e limataitai ai fale’aiga, su’esu’ega ma ofisa ‘ese’ese e va’ava’aia ia taumafa.

I le fa’aaogaina ai o nei tulafono feterale (FDA model food code), ua taula’i ai Amerika Samoa, i le fa’amalosia o ana taumafaiga, ina ia taofia gasegase e mafua ona tulaga faaletonu o taumafa, toe faatulaga lelei ia auala e faataunu’uina ai su’esu’ega, ma si’itia ia tulafono mo le puipuiga o taumafa, e aunoa ma le toe suia.

E pei ona ta’ua i le Fa’aaliga Aloaia a le Kovana, o le a amata ona fa’aaogaina ia tulafono feterale (FDA Model Food Code), ma tusi taulima, mo vaega uma aua le puipuiga o taumafa, e aofia ai fale’aiga, o auala e faia ai suesuega ma le faamalosia o tulafono, faapea ma isi lava tulaga e a’afia ai taumafa, i totonu o Amerika Samoa.

E 120 aso ia ua tu’uina atu i le Matagaluega o le Soifua Maloloina, e mafai ona fa’alauiloa atu ai nei tulafono i le mamalu lautele, ma tapenapena, e mulimulita’i i lenei faatonuga fou.

O lo’o ua u’una’ia e le kovana ia pisinisi lotoifale uma, e aofia ai fale’aiga, maketi, faleoloa, ina ia fa’aaogaina tatau ia nei aso e 120, e nofo malamalama ai e tusa ai ma nei suiga fou.

TATALAINA MA LE MANUIA AOGA A LE MALO ONA O LE GALULUE FAATASI A LE OFISA O AOGA MA LE MATAGALUEGA O LE SOIFUA MALOLOINA

Na faaleoina e le Afioga i le Kovana Pulaalii Nikolao Pula faapea le Afioga i le Lutena Kovana, le Matua ia Pulumataala Ae Ae Jr., ia le agaga fa’afetai ma le faamalo, i le Faatonu o le Ofisa o Aoga,le susuga ia Maefau Dr. Mary Taufete’e faapea le Faatonu o le Matagaluega o le Soifua Maloloina, le susuga i le alii fomai ia Dr. Saipale Fuimaono, ona o galuega mae’ae’a sa alo atu iai tagata faigaluega o ofisa taitasi, mo le tapenapenaga o falea’oga ma laumua, aua le amataga o lenei tausaga aoga fou.

O le vaiaso ua mavae, sa faamae’aina lelei ai galuega uma a ofisa e lua, mo le tapenaina o potu ma falea’oga faapea laumua o a’oga ‘ese’ese a le malo, aua le toe tatalaina o aoga, i le amataga o lenei vaiaso.

O lenei galuega fai fa’atasi, sa fa’aigoaina o le ‘Tautua Wellness Initiative’, lea na mafai ona agai atu ai le aufaigaluega a le Ofisa o le Soifua Maloloina, mo le su’esu’eina ma le pasiaina o falea’oga ma laumua o a’oga ‘ese’ese.

Ae na gafa ia faiaoga ma nisi sa ofoina atu o latou taimi ma taleni, e vali, faamama, lipea ma fofoina faafitauli, i totonu o a’oga ta’itasi.

Sa faapea ona fa’aalia foi le agaga fa’afetai o le afioga i le Kovana ma le Lutena Kovana, i faiaoga, o le aufaigaluega a le ofisa o aoga, matua ma le mamalu o le atunu’u, sa fesoasoani malosi i lenei fuafuaga.