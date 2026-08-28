Taofia faigamalaga a le malo mo aso o totoe o le Tausaga Tupe 2026

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

I le feagai ai o le Malo o Amerika Samoa, ma le siitia o tupe fa’aalu, e le o fetaui ma tupe aoina, ua taofia ai e le Faigamalo, ia faigamalaga uma, o lo’o totogi i tupe a le malo, ina ia mafai ona fa’aleleia ai tulaga o tala o le tupe, ae ua toeititi fa’amae’aina ia le Tausaga Tupe o le 2026.

O le masina fou lea o le a amataina ai iloiloga fai faatasi a le Maota Fono, mo le paketi fuafuaina o le Tausaga Tupe 2027.

Na fa’ailoa mai e le malo ia la latou faaiuga, e ala i se tusi, na tusia ia Aukuso 25, 2026, lea sa sainia e le sui Tausitupe ia Carri-Lee Magalei Tulafono ma le Faatonu o le Ofisa o Tupe ia Tauaisafune Niualama Epenesa Taifane.

Ma sa tufatufaina ia lenei tusi, i totino uma o le kapeneta, sui Faatonu, ulu o ofisa ma matagaluega, a le malo.

O lea ua amata faamamalu lenei suiga, e pei ona pasia mai e le Kovana, se’ia o’o i le faaiuga o le Tausaga Tupe 2026, ia Setema 30, 2026.

O le faamoemoega o lenei faaiuga, ina ia mafai ona fa’asao puna’oa tau tupe, ae e le’i amataina ia le Tausaga Tupe fou.

Peitai, o lo’o iai ni fa’atagana mo lenei sa, e aofia ai faigamalaga faatonuina mai i le faamasinoga, faapea ma faigamalaga a le Kovana ma le Lutena Kovana. Faapea ai ma faigamalaga e faatupeina, i tupe feterale.

Ona o lenei suiga, ua faapea ona fautuaina ai ofisa ma matagaluega, ina ia saili nisi auala e mafai ai ona faataunu’u feso’ota’iga ma galuega ‘aufaatasi, e aofia ai le fa’aaogaina o ‘upega tafa’ilagi.

I le amataga o le masina, sa ripotia ai ulua’i ripoti mo le kuata lona tolu o le Tausaga Tupe 2026, ma ua fa’aalia ai le fa’aauau pea ona sili atu tupe fa’aalu a le malo, nai lo tupe aoina.

E le gata i lea, sa tufatufaina foi i Ofisa ma Matagaluega a le malo, se fa’aaliga mai i le Ofisa o Tupe Faasoasoa, ia le taofia o le paketi, pe a mae’a Iulai 30, ina ia mafai ona kilia ma limiti ia tupe fa’aalu o le kuata.

O lo’o ua faapea foi ona taumafai le Ofisa o Tupe, e fofoina ia le pa’u o le aofaiga o tupe aoina, e pei ona ripotia, i le kuata ma faia feso’otaiga ma Matagaluega faapea pisinisi.

E tusa ai ma ripoti, na fai sina lelei o le tupe aoina i le kuata lona tolu, pe a fa’atusatusa atu i le kuata lona lua, peitai, sa maualalo i le kuata muamua. Ae na sili atu le maualuga o tupe sa aoina i le kuata muamua, i lo le kuata lua ma le kuata tolu.

O le aofaiga o tupe fa’aalu, mo le kuata tolu, e $39,720,956; I le kuata lua, sa $38,227,661; ae i le kuata muamua, sa $37,731,274.

Ua ta’ua foi i le ripoti, e pe a ma le $5 miliona ia le tele o le ‘ese’esega o le tupe sa taumate, ma le aofaiga tonu o tupe aoina, lea sa faamautu i le $91.5 miliona. E mafua lea tulaga ona o tupe sa fa’aaluina i totonu o le Ofisa o Tupe, Ofisa o Malaevaalele ma Uafu, Matagaluega o le Sailiili ma Laveai, faapea isi vaega.

O lo’o ta’ua foi i le ripoti, ia le sioti o le Teugatupe Lautele, e mafua ona o le pa’u o le aofaiga o tupe aoina mai i lafoga tagata taitoatasi -$9,033,198); lafoga a pisinisi (-$3,706,189), lafoga fa’ae’e (-$2,113,474) faapea ma isi tulaga (-$1,709,109).

E le gata i lea, sa va’aia le ese le aofaiga o le tupe aoina sa taumateina ($1,570,545) mai i le tupe na aoina ($17,565,610).