E FAI O LENEI AE O LENA

“O LE LOI, O LE MANOA MA LE A’OA’OGA”

Sa matamata se alii talavou, i se loi na mau i totonu o se pu. E ui ina sa le maualalo tele le pu, i le vaai a le alii talavou. Peitai, i le loi, o le matua’i maualuga lava o puipui o le pu, ua pa’u iai.

Na fiu le loi e pe’a mai i luga, ae e o’o mai loa lava i le ogatotonu, toe pa’u i lalo.

Toe taumafai le loi. Ae o’o mai lava i le ogatotonu, ma toe pa’u. Ma ia toe taumafai foi.

Sa leai se taimi na tu ai le loi ma tau mafaufau, pe ua lava lea, pe leai. E na’o na pa’u lava i lalo, tu i luga, toe taumafai foi.

Ona tepa atu lea o le alii talavou, i ona tafatafa, o ta’atia mai ai se manoa.

Ua ia tago atu ma u’u mai le manoa, ona tu’utu’u ifo lea o leisi itu o le manoa, i totonu o le pu lea o lo’o taumafai le loi, e pe’a ese mai ai.

O se mea ofoofogia tele, sa va’aia e le alii talavou.

Ona sa le tago le loi, e fa’aaoga ia le manoa, e fesoasoani, e toso mai ai o ia i luga.

Ae ua fa’aaoga e le loi, ia le manoa, e fai ma ta’iala, e pe’a mai ai i luga.

Sa pe’a mai le loi, i autafa tonu lava o le manoa, e pei o se auala, o lo’o ta’ita’iina mai ai i luga o ia.

Ma na o’o lava ina taunu’u i luga ia le loi, e aunoa ma le a’apa atu i le manoa, sa tu’uina atu e le alii talavou, e fesoasoani ia te ia.

[IA MANUIA FUAFUAGA O TOTOE I LE FAAIUGA O LENEI VAIASO]