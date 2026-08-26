Folafola le Faatonu o Aoga o le a iai tupe fa’aagaga mo polokalama tau taaloga a aoga

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

I le mae’a ai o le molimau a le Faatonu o Aoga, le susuga ia Maefau Dr. Mary Taufete’e, i se iloiloga a le Komiti o A’oa’oga a le Maota o Sui, i se taimi ua tuanai, e tusa ai ma le leai o se paketi mo ta’aloga a a’oga, i totonu o le tala o le tupe a le Ofisa o Aoga, mo le Tausaga Tupe 2027, ua folafola mai ai e le Faatonu o Aoga, ia le iai o tupe o le a fa’aagaga mo ta’aloga a aoga, i lenei tausaga aoga fou, ma o le a fa’aauau pea polokalama tau ta’aloga mo a’oga, e pei ona masani ai.

O le aso 19 o lenei masina, sa folafola mai ai e tamaitai faatonu, ia le tu’uto o le latou matagaluega, i le fa’aauauina o nei polokalama.

Na tauala mai le folafolaga a le tamaitai fa’atonu, e ala i se fa’aaliga aloaia, na fa’ao’oina atu i fanau aoga, faiaoga, aiga, taitai o aoga ma le mamalu lautele. Ma sa fa’amautu ai e le tamaitai faatonu, ia le taua o ta’aloga, i le soifuaga a’oa’oina o fanau aoga.

Na fa’apupulaina, e le tamaitai fa’atonu ia le maumaututu o le lagolago a le Ofisa o Aoga, mo fanau aoga, o lo’o i totonu o ‘au ta’a’alo a a’oga taitasi. Ma ua tu’uto la latou matagaluega, ina ia iai tupe fa’aagaga mo polokalama tauta’aloga.

E le gata i lea, o lo’o galulue faatasi lo latou ofisa ma le Ofisa o le Kovana, faapea isi, mo le fa’atulagaina o se paketi mo ta’aloga. Ma talosagaina le agaga onosai i le mamalu o le atunu’u, faapea le loto malamalama, a’o folasia le faagasologa o le latou paketi.

Ae na fa’amamafaina foi e Dr. Taufete’e, ia le leai o se faaiuga maumautu, ua faia, e tusa ai ma tupe fa’aagaga mo polokalama tau ta’aloga a aoga, se’ia mae’a ona iloiloina e le Maota Fono, o le latou paketi.

Ma sa toe faamautuina e Dr. Taufete’e, i lana fa’aaliga, ia le ave o le faamuamua a lo latou ofisa, i fanau aoga o lo’o auai i ta’aloga.

I le iloiloga a le Komiti o A’oa’oga, a le Maota o Sui, na molimau ai le Faatonu o Aoga, i atugaluga, ua faaleoina, i le tapunia o le Ofisa o Ta’aloga.

Na ia faamanino mai e faapea, e ui i le tapunia o lea ofisa, ae e le faapea, o le a taofia ai ta’aloga i lenei tausaga aoga fou. Ae o lo’o tagataga’i lo latou ofisa, i nisi auala, e mafai ona fa’aauauina ai lenei polokalama, ma ia aoga mo fanau aoga.

Sa faaleoina foi e le afioga i le Lutena Kovana, le matua ia Pulumataala Ae Ae Jr., e faapea, e mafai ona aoina se tupe, mo le polokalama o ta’aloga mo aoga, e ala i se foa’i $2, a tagata faigaluega uma o le Ofisa o Aoga – aofia ai taitai o aoga, faiaoga, ma aufaigaluega eseese – i masina ta’itasi.

O lea fuafuaga, na faaleoina e le afioga Pulu, i se fa’atasiga na faia i le vaiaso ua tuanai, lea sa folasia ai le fuafuaga mo leisi lima tausaga, a le Ofisa o Aoga.