Loka se tamaitai na molia i le fa’ao’olima i lona tama e 83 tausaga

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

I le afiafi o le aso 3 o Iulai, 2026, sa vala’au atu ai se alii, mai i Pavaiai, i le Ofisa a Leoleo i Tafuna, ma ripotia lona tuafafine, ua nofo ma fa’ao’olima i lo la tama, e 83 tausaga, i totonu o le latou fale, i Iliili.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, na agai vave atu leoleo, i le nofoaga na tupu ai le faalavelave ma amata ona saili ia le tamaitai o Martina Correia – o le na molia i lenei faalavelave – ma sa maua atu o ia e leoleo, i totonu o se fale tu’ufua o lo’o latou tuaoi.

Ina o taumafai leoleo, e fa’ailoa atu ia Martina (le na molia) ia le mafua’aga ua o atu ai, faapea ma tu’ua’iga ua faia faasaga ia te ia, na amata ona palauvale leotele mai le tamaitai, i leoleo, atoa ai ma le faia o ni faamatalaga e le manino ma le talafeagai.

A’o taumafai leoleo, e ta’ita’i ‘ese mai le na molia, mai i totonu o le fale tuufua na maua atu ai, sa fa’aauau ona taumafai le tamaitai, e sola ‘ese mai i leoleo ma ona le usita’ia faatonuga a leoleo.

Na o’o lava ina fa’aaoga e leoleo ia le latou taavale, e taofiofi ai ia le na molia, a’o latou taumafai e loka ona lima, a’o fa’aauau pea ona ‘e’e ma tete’e mai le tamaitai, i leoleo.

Sa faatonuina foi e leoleo ia le alii lea na ripotia mai le faalavelave, ina ia agai atu i le ofisa a leoleo, mo le faia o sana faamatalaga.

Na o’o atu ai foi ma le tama matua na a’afia, i le ofisa a leoleo, mo le faia o lana faamatalaga, e tusa ai ma le faalavelave na tupu.

I le faamatalaga a le tama matua, o le aoauli lea, na alu ai e asiasi i lona afafine (le na molia) ma ave sana mea’ai ma sikareti. Ae sa aisi mai lona afafine, i se tupe. Ina ua tali atu le tama matua na a’afia, e leai sana tupe, sa oso le to’atama’i o le tamaitai na molia ma savali mai i le fasi lona tama.

Sa faamatala foi e le tama matua na a’afia, e le o se taimi muamua lea ua fasi ai o ia, e lona afafine (le na molia). Ona o le fasi so’o o ia, ma le le mautonu o uiga o lona afafine (le na molia), sa ta’ua ai e le tama matua ia lona popole, i lona saogalemu, ma ua iai sona talitonuga, e lamatia lona ola, i so’o se taimi e le fiafia ai le na molia.

O lea na talosagaina ai e le tama na a’afia, ia le ave faapagotaina e leoleo, o le na molia, ma loka o ia, aua le puipuiga o lona saogalemu.

A’o faagasolo su’esu’ega a leoleo, sa fa’ailoa atu iai e le atalii o le tama matua na a’afia, ia le a’afia o lona tuafafine (le na molia), i gasegase o le mafaufau ma ua fai sina leva o latou va’aia ia uiga le mautonu o le tamaitai.

Ona o lea faamatalaga mai i le tuagane a le na molia, sa fa’afeso’ota’i ai loa e leoleo ia le vaega a le EMS mo le faia o sa latou su’esu’ega i le tamaitai (le na molia).

I le faaiuga o su’esu’ega a le EMS sa o latou fa’ailoa atu ai i leoleo, le leai o se taimi na taofia pe na togafitia ai le na molia, ona o a’afiaga, i gasegase o le mafaufau.

Na molia ia Martina Correia, i moliaga na aofia ai:

Faitauga 1: Faatupu Vevesi i nofoaga tuma’oti (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘I’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe, e o’o atu i le $300; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘A’ I solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le tasi tausaga, po o se sala tupe, e o’o atu i le $1,000; po o faasalaga uma e lua.

E $1,000 se vaegatupe na fa’atulagaina, e mafai ona toe tatalaina ai i tua ia le na molia, a’o faagasolo lona faamasinoga.