Lagolago taitai o le CNMI i le tatalaina o ogasami faasaina a le Pasefika mo va’a fagota

PASEFIKA

Ua fa’aalia e taitai o le atu Mariana (CNMI), ia lo latou taliaina o le fa’aaliga mai i le Peresetene o le Malo Tele, ia Donald Trump, e tatalaina ai, le lata i le afa miliona kilomita, o ogasami fa’asaoina i totonu o le Pasefika, mo va’a fagota tetele, e ui i lapataiga mai i faalapotopotoga o lo’o puipuia ia ogasami, i le ono vaivai ai o puipuiga mo aganu’u ma le siosiomaga.

O le fa’atonuga aloaia a le alii Peresetene, lea na ia sainia ia Iuni 11, 2026, o le a aofia ai ogasami e faataamilo i Hawaii (Papahanaumokuake Marine National Monument), o ogasami i le atu Mariana faapea ai ma ogasami o lo’o fa’ata’amilo i le motu o Muliava (Rose Atoll).

Ua saunoa le alii Kovana a le CNMI, le susuga ia David Apatang, o le tatalaina o nei ogasami faasao, o le a toe tatalaina ai avanoa mo faigafaiva i sami faasao, a’o tumau pea ta’iala a le malo feterale ma le puipuiga o le siosiomaga.

Sa ta’ua e Apatang, ua loa ona faalagolago ia tagata o le latou atunu’u i le sami mo taumafa, aganu’u ma tamaoaiga. Ua avea le fa’atonuga aloaia a le alii Peresetene o Amerika, ma auala e aloaia ai le taua o teritori a Amerika, i le Pasefika ma lagolagoina ai avanoa mo le atina’eina o faigafaiva, a’o faatumauina tulaga faasao mautu.

Ua fa’aalia foi e Apatang, ia le lagolagoina foi e isi motu Pasefika, o faigafaiva faalotoifale, faaleleia o polokalama mo le puipuia o taumafa, ma le sailiga o avanoa mo le si’itia o tamaoaiga, lea e maua mai i alagamanuia i le sami.

Ma sa ia ta’ua foi, le tumau pea o puipuiga o lo’o faamalosia i le taimi, mo i’a ma figota, o ‘amu ma tulaga uma, i totonu o le sami.

Sa faapea foi ona fa’aalia e le ulu o le Ofisa o le Siosiomaga, le susuga ia Floyd Masga, ia le iai o nisi ua fa’aleoina a latou atugaluga, pe mata o le a tumau ai pea i totonu o CNMI, ia penefiti e maua mai i le tatalaina o ogasami faasao a le atunu’u.

Na fa’aalia e Masga, e manaomia ona soalaupuleina lenei mataupu. Ma e ui o lo’o talanoa tagata ma faalapotopotoga, i le puipuia o galuega ma taumafa, ae o le tele o va’a fagota tetele, o lo’o pulea e kamupani tetele mai isi atunu’u.

I tulaga o popolega ua faaleoina, e ono la’uina i’a i nisi atunuu, e fafo atu o le CNMI, na saunoa Masga, se’ia vagana ua inivesi agai i totonu o le malo, o le a faapea ona ave’esea atu galuega mai totonu o le CNMI, ma agai ‘ese atu tupe mai totonu o le atunu’u.

Sa fa’aalia foi e John Gourley, o se tasi na avea ma sui taitaifono o le WPRFMC (Western Pacific Regional Fishery Management Council), ua toe fa’atulai mai e le faatonuga aloaia a le alii Peresetene, ia aia tatau, lea o lo’o talitonu le toatele o tagata o le Pasefika, na ave’esea mai tausaga ua tuanai.

Ma sa ia ta’ua lona fiafia tele i le faaiuga ua faia e Trump. I sona talitonuga, sa ave’esea ia aia tatau tau faigafaiva, e peresetene ua mavae atu, ona o so latou manatu, e sili atu le faasaoina o ogasami, nai lo aganu’u o tagata Pasefika.

Ma i sona talitonuga, o le faaiuga ua faia nei e le alii Peresetene, ua paleni ai le faasao ma initeresi o motu o le Pasefika.

Ua fa’ailoa mai foi e le Peresetene o le Asosi Faifaiva a Saipan (SFA), le susuga ia Tony Scragg, ia le lagolagoina e le latou Asosi, o le faaiuga a Trump.