Iloiloga a le Maota o le Senate ma sui o le DHS, Ofisa a Leoleo ma le Ofisa o Tiute – Vaega 2

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

I le fa’aauauina o le iloiloga a le Maota o le Senate ma Ulu o Ofisa su’esu’e a le malo, lea e aofia ai le Matagaluega o le Puipuiga o le Lotoifale (DHS), le Ofisa a Leoleo ma le Ofisa o Tiute, sa faapea ona talanoaina ai se fa’alavelave lata mai, i se tagata na masalomia i lona aumaia fa’anana o fualaau faasaina, i totonu o le teritori, ae o lea ua toe tu’ua e lea tagata, ia Amerika Samoa, ae e leai ni moliaga, na faia faasaga ia te ia.

Na fesiligia e le afioga i le Peresetene o le Senate, le Tofa ia Tuaolo Manaia Fruean, ia le Faatonu o le DHS, le susuga ia Vaetagaloa Glenn Lefiti, e faamalamalama le mafuaaga na le mafai ai ona taofia e le malo, ia lea tagata mai le tu’ua o le teritori.

I le molimau a Vaetagaloa, na amata mai lenei mataupu, ina ua maua e le aufaigaluega a le Ofisa o Tiute, ia se afifi i le falemeli, na masalomia o iai ni vaega o fuala’au fa’asaina. Ma sa a’afia ai le tagata lea ua tu’ua ia le teritori.

Na ta’ua e Vaetagaloa ia le su’esu’eina o lea mataupu e le latou vaega o le Drug Task Force, ma fa’ao’o atu i le ofisa a le Loia Sili, ia la latou ripoti, i le mae’a ai o a latou su’esu’ega. Ae peitai, na maua atu se ripoti, ua tu’ua e le na masalomia, ia le teritori, ae o lo’o faia iloiloga a le ofisa a le Loia Sili.

Sa fia malamalama Tuaolo, po o le a leisi la’asaga o le a faia. Na fa’aalia e Vaetagaloa, e leai se malosiaga fa’aletulafono a le latou ofisa, e taofi ai se tagata, mai i le ulufafo atu ma le teritori. Ma na ia ta’ua, o tulaga faapea, e tatau ona galulue faatasi ia le latou ofisa ma le ofisa a le Loia Sili ma le ofisa o Femalagaiga – o latou ia, e iai le pule, e taofia ai se tagata.

Ae sa ta’ua foi e le alii faatonu, e tusa lava pe ua faimalaga le na masalomia, i atunu’u i fafo, e le taofia ai le fa’aauau pea o a latou su’esu’ega. Ma e maua mai loa se tusi saisai mai i le ofisa a le Loia Sili, ona mafai loa ona toe agai i luma la latou galuega.

Sa fia malamalama foi Tuaolo, i le vaega ale ofisa o leoleo, mo le fa’amalosia o tulafono, e fa’atatau i le aumaia fa’anana o fualaau faasaina ma tagata, i totonu o le teritori. Na ia fesiligia le Komesina le tumau, le susuga ia Tautalaso’o Moliga faapea le sui Komesina, le susuga ia Falana’i Ta’ase Sagapolutele, pe moni, e le o toe a’afia ia le ofisa a leoleo, i le su’esu’ega o nei mataupu.

Na mafai ona fa’amaonia mai e Falana’i, ia le moni o lea faamatalaga.

Sa faamanino e Falana’i, i lalo o le faigamalo o iai nei, o su’esu’ega e a’afia ai le aumaia faanana o fualaau faasaina ma tagata, i totonu o le atunu’u, o le matafaioi lea a le DHS. Ua le toe pei o tulaga na mulimulita’i ai le ofisa a leoleo, i taimi tuanai, pe a loka nit agata e taumafai e aumai faanana ia ni vaega o fualaau faasaina, i totonu o le teritori.

Sa faamanino e Falanai, sa masani ona ave e leoleo ia i latou ua masalomia i le solia o tulafono, ma fa’anofo va’ava’aia ai mo se taimi, a’o galulue vaega su’esu’e, e fa’amautu ripoti mo se tusi saisai.

Na toe fesiligia ia Vaetagaloa, pe o iai i le DHS, ia le malosiaga fa’aletulafono, e saili, ave faapagota, ma toe fa’afo’i mai ai le tagata lea ua tu’ua le teritori, ina ia molia i le tulafono.

Sa tali le faatonu, a mautu loa se tusi saisai, ona galulue faatasi lea o le latou ofisa ma vaega o le malo feterale, e saili, ave faapagota ma toe fa’afo’i mai le ua masalomia, i le teritori. Peitai, o nei gaioiga, e fa’atatau lava i le iai o risosi ma vaegatupe, e faatino ai. E pei ona saunoa Vaetagaloa, o se lu’itau lea, o lo’o feagai ma i latou.

Ona fesiligia lea e Tuaolo, taitai o le ofisa a leoleo ma le DHS, po o lava tapena ia le teritori, e taulimaina ia le faafitauli ua amata ona va’aia, i le o’o mai o le fualaau o le ‘fentanyl’, i laufanua o Samoa. O lenei fualaau, e sili atu ona Matautia, i lo isi fualaau faasaina, lea ua matele iai gaioiga a le malo tele, ina ia tineia.

Sa tali le alii faatonu, e le o lava tapena ia le teritori. I sana faamatalaga, sa ia ta’ua ai le tagataga’i o le latou ofisa, i le toe faaopoopoina o a’oa’oga, o masini ma a’upega faapea ma auala e puipuia ai, e le gata i le aufaigaluega a le malo, ae faapea foi nisi, e fetaia’i ma lenei vailaau matautia.

Na fesiligia e le afioga i le Senatoa Togiola T.A. Tulafono, ia Vaetagaloa, e faasino i vaega ma’oti o le tulafono, o lo’o tu’uina ai le pule i le latou aufaigaluega, e fa’amalosia ai tulafono, e faatatau i le aumaia faanana o fualaau faasaina ma tagata, i totonu o le teritori.

Sa faapea ona faaleoina e Vaetagaloa ia le A.S.C.A § 8.0103, o lo’o ta’ua ai tiute o le Matagaluega a le DHS, e fa’amalosia ma taofia le aumaia faanana o fualaau faasaina ma tagata, i totonu o le teritori, aoina o ripoti ma faamatalaga e tusa ai ma nei gaioiga fa’alesolitulafono, tu’ufa’atasia su’esu’ega tetele faapea ma le galulue ma fefa’asoaa’i ma isi ofisa su’esu’e.

Ae sa finagalo ia le afioga i le Senatoa, ina ia fa’asino sa’o lava le alii faatonu, i le tulafono o lo’o tatalaina ai le aia tatau i le aufaigaluega a le DHS, e mafai ai ona ave faapagota tagata, e maua i uafu ma malaevaalele, ua solia nei tulafono.

Sa faapea ona tali mai le alii faatonu, i le tulafono A.S.C.A. § 8.0111, Vaega 8, o lo’o fa’ailoa mai ai tiute patino faapea ai le malosiaga, e mafai ai e leoleo a le DHS, ona ave faapagota tagata.

Peitai, sa finau mai Togiola, o fuainumera ia o lo’o tu’uina mai e le DHS, e fa’aalia ai vaega, o vaivai ai taumafaiga a ofisa o le teritori, ua gafa ma le puipuiga o tuaoi ma le lotoifale, aemaise lava, i tulaga o latou tiute patino.

Sa ta’ua e Togiola, o le fuainumera o tagata ua ave faapagotaina, i taimi o osofa’iga fa’afuase’i, e ui ina fa’aauau ona faia osofa’iga fa’afuase’i a le ofisa a leoleo ma ave faapagota ai tagata, ua masalomia i le faatauina atu ma le tufatufaina o fualaau faasaina (Aisa), i totonu o nu’u ma afioaga, peitai, e le o tutusa ia ia fuainumera, ma fuainumera o tagata, o lo’o lokaina mai i uafu ma malaeva’alele, ona o le taumafai e aumai fa’anana ia fualaau faasaina, i totonu o le teritori.

I le manatu fa’aalia a le afioga i le Senatoa, afai ua va’aaia le fa’aauau ona ta’atele ia le Aisa i totonu o le teritori, o lona uiga, ua tatau ona maualuga le fuainumera o tagata o lo’o taumafai e aumaia fa’anana ia fualaau faasaina, i totonu o le teritori, ma e tatau ona pu’eina ma l okaina i latou, ae e le’i o’o mai ia fualaau faasaina, i totonu o Amerika Samoa.