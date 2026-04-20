FOTUTUPU LE AFIOGA MULITALO PENI SETH PULEFANO IMO I MULIVAI SAFATA

Apia - SAMOA

O le suli na sausausema o le afioga Mulitalo Sililauga Tufele, ua tula’i mai ai le us fa’afotutupu i le suafa “Mulitalo” o le susuga le taule’ale’a talavou o Ben Seth Pulefale Imo mai le afioaga o Nuuuli ma Ta’u Manu’a.

Na fa’ataunuu lea fa’amoemoe i le masina o Mati i le 2026 i Muivai Safata ma sa fa’atino ai fo’i ma le sauniga o le fa’apa’iaga o lea fa’anofonofo i le pa’ia maualuga o le Aiga Sa Mulitalo i Mulivai Safata lava.

E ese fo’i i lea, sa fa’apa’iaina fo’i le fa’anofonofo i le Ekalesia Katoliko Roma i Mulivai lava i Apia, Samoa.

Na auai fa’atasi i ai le susuga le fa’anofonofo ma ona matua i lea sauniga mamalu i le afio’aga ma le pa’ia o aiga.

Ua fa’ailoa fo’i e le afioga le fa’anofonofo, “Ole mea taua o le tautua i aiga, lona lua, ia manino le tulaga o le tagata ma lona fa’asinomaga!”

Ua ua toe fa’ailoa fo’i le fanoga fa’afetai ole fa’anofonofo, “Avatu le fa’afetai tele i le afioga le Sa’o o le tatou aiga, Leota Suatele ma le faletua o Su’a Vivian, ma Mulitalo Vicki ma le aiga atoa ona ua faliu se tofa i lena itu o le aiga, e tofia lo’u nei sui fa’atauvaa e tauavea lea suafa mo le tatou aiga potopoto, o le a taumafai lava le tautua aua ua masani fo’i le sui i le ola tautua!”

Fa’afetai i lo tatou aiga atoa i Mulivai, Safata,

Ua talatala i gafa ma ua iloga ai ona mautu mai le so’otaga: Na usu mai Sililauga Tufele ia Kalala Mulitalo i Muivai Safata, ma ole gafa lena ua tula’i mai ai le afioga Mulitalo Ben Seth Pulefano Imo mai Ta’u Manu’a le tupuga o Mulitalo Ulua’itupu.

“O le tagata ma lona fa’asinomaga!”

Ua ia fa’afetaia fo’i le tapua’iga mau a le afioga Mulitalo Ulia’itupu, Mulitalo Katrina ma Laulu ae maise fo’i le susuga Jacob, ma pa’ia lasilasi o le Aiga Sa Mulitalo sa latou molimauina lea aso fa’ailogaina o le fa’anofonofo fou ua tula’i mai e tautua aiga!

Mulitalo Uluaitupu, Mulitalo Katrina & Laulu, Jacob, Fa’afetai tele lava.