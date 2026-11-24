Pago Pago - AMERIKA SAMOA

Ua silia ma le tolusefulu tausaga, o tautuaina e le kamupani a le CTC (Continental Transport Corporation), ia tagata o Amerika Samoa, faapea le malo ma kamupani tuma’oti. Peitai, ua feagai nei le pulega o le kamupani ma fa’afitauli, e ono o’o atu ai le kamupani i tulaga pagatia ma a’afia ai le fa’aauauina o le latou auaunaga.

Ua fa’alua ona te’ena e le Komiti Faafoe o le Zoning, a America Samoa, ia le talosaga a lenei kamupani, mo se fanua fou e mafai ona fa’aauau ai a latou galuega.

Ma ua fa’aleoina e le pule o le kamupani, le susuga ia Tony Togia’i, ua tauau ina a leai seisi auala o totoe mo latou, aua le faamautuina o se fanua e mafai ona fa’aauauina ai a latou galuega, tautuaina o le atunu’u, sailiga o se tupe e mafai ona totogi ai tagata faigaluega ma a latou pili.

Sa silia ma le sefulu tausaga, o fa’amautu ia le CTC i Fogagogo, i luma ai o le Maliu Mai Beach Resort, ae peitai, i le fa’ai’uga o le tausaga e 2025, sa fa’amutaina ai la latou lisi ma le toe fa’afouina.

Na amata mai lava i lea vaitaimi, o tau saili e le susuga Togia’i ma lana pulega, ia seisi fanua fou, e mafai ona se’e atu iai le latou kamupani, lea na aofia ai ma se fanua i le Industrial Park i Tafuna.

Sa ta’ua e Togia’i ia lona o’o atu i le susuga ia Peter Crispin, le pule o le Tool Shop, ia se fanua i leisi itu auala o le NAPA ma le DPW. Peitai, ua fiu e toe fa’atali se tali mai ia Crispin. O lea na ia liliu ai i le sui Faatonu o le DOC, le susuga ia Uili Leauanae, mo se fanua i le Industrial Park.

Na fautuaina Togia’i e Leauanae, e tusa ai ma ni fanua e tolu, e ta’i tasi eka, i Vailoa-Leone. Ma sa fautuaina e Leauanae ia Togia’i, e fai sa latou talosaga mo se tasi o eka, e ala i le faaulu o sa latou talosaga i le komiti a le Zoning, ma se lisi mai i le malo.

O fanua ia, lea o lo’o tu latalata i le a’oga maualuga a Leone, ma le a’oga tulaga muamua a le Midkiff. Peitai, sa to’atele nisi o aiga e nonofo i tafatafa o nei fanua, sa fa’aalia lo latou tete’e i le fa’aaogaina e le CTC o fanua e latou te tuaoi, ona o a’afiaga i le siosiomaga, soifua maloloina, ma le saogalemu lautele, aemaise ai mo fanau a’oga o lo’o a’o’oga i a’oga ia o lo’o latalata i ia fanua.

O se tasi ia o mafua’aga autu, na te’ena ai e le komiti faafoe a le Zoning, ia le talosaga a le CTC.

Ae o le amataga o lenei masina, na toe fetaia’i ai foi ia le CTC ma seisi puniala, ina ua te’ena fa’alua e le komiti faafoe a le Zoning, ia le latou talosaga, mo se fa’amautu o le latou kamupani, i fanua faitele a le aiga o le susuga ia Tony Togia’i, i Tula.

Na mafua ona te’ena e le Zoning, ia le talosaga lona lua, ona o se aiga o lo’o tu lata lo latou fale, i le fanua o le a fa’amautu iai le CTC, o lo’o tete’e i le o’o atu o le kamupani, ona o tulaga i le a’afiaga o le soifua maloloina.

E ui ina sa toatele nisi o tagata o aiga o lo’o tuaoi ma le fanua, ua faamoemoe Togia’i e se’e atu iai lana kamupani, sa o latou taliaina lenei fuafuaga, peitai, sa ‘au le Zoning i le tete’e a le aiga e to’atasi.

Sa fa’aleoina e Togia’i, i le Samoa News, ia lona faanoanoa tele i le faaiuga ua faia e le Zoning, i le talosaga lona lua a le latou kamupani.

Sa ta’ua e Togia’i, na ia malie i le fa’ai’uga muamua a le Zoning, i le fanua i Vailoa-Leone, ona sa toatele ni aiga sa fa’aalia lo latou tete’e i lea tulaga, na aofia ai ma nisi na auai atu i le iloiloga a le komiti fa’afoe, e faaleoina o latou atugaluga, i lea fuafuaga.

Ae peitai, o le faaiuga lona lua a le komiti fa’afoe, sa fa’aalia ai le agaga faanoanoa a le alii pule, ona sa malamalama ai o ia. Sa le gata i le fanua – o le fanua a le latou aiga potopoto – ae faapea, le to’atele o tagata ma aiga na lagolagoina le latou fuafuaga, se’ia vagana ai le aiga e to’atasi, lea na fa’aalia lo latou tete’e, i le fa’atu o le kamupani, i autafa o le latou fale.

Ua a’e ai se manatu i le alii pule, o le a toe fa’aulu sana talosaga, mo le toe iloiloina o le faaiuga a le komiti faafoe. Ona o lea o le a toe tau saili seisi nofoaga e ave iai lana kamupani, ae ua tele tupe ua fa’aalu, mo le taumafaiga ina ia fa’ase’e atu lana kamupani i Tula.

E pei ona sa taumateina e le susuga Togia’i, ua pe a ma le $50,000, ua fa’aaluina, i masini mo le gaosia o piliki ma ‘tri-bars’, e fa’aaoga i galuega mo le fausiaina o fale. Ae o lea o le a toe saili seisi nofoaga.

O leisi itu na fa’aleoina ai le faanoanoa o le susuga ia Togia’i, i le faaiuga a le komiti faafoe a le Zoning, ona e na’o le CTC ma le CBT, o lo’o gaosia ia piliki (bricks) i totonu o le teritori. Ae o le tele o kamupani, e pei o ACE ma Tool shop, o lo’o la’uina mai a latou piliki, mai Fiti. Sa ia ta’ua foi e faapea, na aveina ia piliki a le CTC i Fiti mo le su’esu’eina, ma sa pasia maualuga e a latou piliki, ia tulaga faatulafonoina, e tatau ona iai piliki faatauina atu.

O le mafua’aga lea sa faia ai se maliliega i le va a le CTC ma ACE, e faatau tasi mai piliki a le ACE, mai i le CTC.